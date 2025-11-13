כולל לאמין ימאל ורייס: המועמדים לפושקאש

טקס פרסי סוף השנה של פיפ”א מתקרב והיום (חמישי) פורסמה באופן רשמי הרשימה המצומצמת של המועמדים לזכייה בפרס פושקאש לשער השנה בעולם בין 11/08/2024 ל-02/08/2025, שנקרא על שם שחקן העבר פרנץ פושקש.

מקבוצות הטופ של הכדורגל העולמי נמצאים שני שמות בולטים: לאמין ימאל ודקלאן רייס. הראשון סיפק עונה יוצאת מן הכלל, כשהשער המדובר נכבש ברגע השיא שלה, משחק האליפות.

בדרבי הקטלוני מול אספניול, לאמין ימאל קיבל כדור באגף ימין, חתך לכיוון המרכז ומסף הרחבה סובב כדור מופלא שנעצר רק בחיבורי השער והעניק יתרון 0:1, במשחק שבהמשך נגמר ב-0:2 ובזכייה באליפות ספרד.

לאמין כבש שער משוגע, ברצלונה אלופת ספרד!

גם שערו של דקלאן רייס מארסנל זכור במיוחד. התותחנים פגשו את ריאל מדריד במסגרת רבע גמר ליגת האלופות, והאנגלי הדהים עם צמד שערים יוצא מן הכלל בכדורים חופשיים. מדובר בשער השני שקבע 0:2, כשהאנגלי סובב בעיטה מושלמת לחיבורים הימניים של טיבו קורטואה.

דקלאן רייס מסובב את הכדור החופשי (IMAGO)

שער נוסף שמגיע מהליגות הבכירות היה של אלסנדרו דיולה מקליארי. קבוצתו גברה ב-18 במאי 0:3 על ונציה, והשחקן קיבל כדור בקצה השמאלי של הרחבה לאחר מהלך קבוצתי מופלא, וסובב בעיטה מדויקת לחיבורים הימניים של היריבה בשער האחרון של המשחק.

מועמד לפושקאש: הגול המשוגע של דיולה

ראוי לציין גם את שערו של לוקאס ריביירו בגביע העולם למועדונים. שחקן ממלודי סאנדאונס לקח את הכדור ממאחורי החצי מול בורוסיה דורטמונד, חלף על פני שחקני ההגנה בקלות ודהר כל הדרך עד לשער היתרון, במשחק משוגע שהסתיים בהפסד 4:3 של קבוצתו.

המועמדים הנוספים:

לאמין ימאל: אספניול נגד ברצלונה, 15 במאי 2025 (הליגה הספרדית).

דקלאן רייס: ארסנל נגד ריאל מדריד, 8 באפריל 2025 (ליגת האלופות).

אלסנדרו דיולה: קליארי מול ונציה, 18 במאי 2025 (הליגה האיטלקית).

לוקאס ריביירו: ממלודי סאנדאונס נגד בורוסיה דורטמונד, 21 ביוני 2025 (גביע העולם למועדונים של פיפ”א).

אלרנדרו: ויטוריה מול קרוזיירו, 19 באוגוסט 2024 (הליגה הברזילאית).

פדרו דה לה וגה: קרוז אזול נגד סיאטל סאונדרס, 31 ביולי 2025 (גביע הליגות, בארה”ב).

סנטיאגו מונטיאל: אינדפנדיינטה נגד אינדפנדיינטה ריבאדביה, 11 במאי 2025 (הליגה הארגנטינאית).

עמר נאסר: אל אהלי נגד פארקו, 17 באפריל 2025 (גביע הליגה המצרית).

קרלוס אורנטיה: קרטרו נגד אטלס, 16 באפריל 2025 (הליגה המקסיקנית).

ריזקי רידו: פרסיג’ה ג’קרטה נגד ארמה, 9 במרץ 2025 (הליגה האינדונזית).

קוין רודריגס: קסימפאשה נגד ריזספור, 9 בפברואר 2025 (הליגה הטורקית).