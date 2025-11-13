נערך טורניר קט-רגל לזכר ליאור סימינוביץ'

שנתיים ושבועיים חלפו מאז אסון הנמ”ר הנורא, שבו נפלו 11 לוחמים, בהם סמל ליאור סימינוביץ’, ששיחק בעבר בקבוצת שנתון 2004 של הפועל הרצליה, והותיר אחריו הורים, יפית וירון, ואח, עומרי.



אמש (רביעי) נערך טורניר קט רגל שני לזכרו במגרשי הדשא הסינטטיים בספורטק הרצליה, שבו לקחו חלק ארבע קבוצות: חברים של ליאור סימינוביץ’, חברים מתנועת חמש אצבעות, חברים ששיחקו לצידו בהפועל הרצליה ושחקנים מקבוצת נערים א’, מוליכת טבלת ליגת מרכז. הטורניר התנהל באווירה ספורטיבית ונעימה, בסיומו שחקני העבר מקבוצת שנתון 2004 היו אלה שחגגו זכייה בטורניר. בסיום משחק הגמר העניקו יפית וירון את הגביע לקבוצה המנצחת והודו לעשרות השחקנים הצעירים שהגיעו לכבד את זכרו של בנם היקר והאהוב במשחק שהוא כה אהב.



יפית סימינוביץ’ שיתפה בתחושותיה והקדישה את דבריה לבנה המנוח: “ליאורי שלי, אתה בטח יודע (אני מקווה), שאתמול היה טורניר כדורגל לזכרך, זו השנה השנייה. לא ייאמן, שנתיים וקצת בלעדייך. זה תמיד מרגש ומכבד כל כך. מסורת מדהימה שמרגשת אותי כפליים כי כל כך כל כך אהבת כדורגל. שנה שעברה היה סופר מרגש ומכבד, הפעם אפילו הרגשתי שהיה יותר מרגש.

לזכרו של ליאור סימינוביץ (פרטי)

הוריו של ליאור יחד עם חבריו (פרטי)

“הרבה הגיעו לכבד אותך, היה להם חשוב להגיע, מבסוטים, נרגשים, מזיעים, אך מרוצים, ובעיקר כל כך ראויים להערכה. כולם, אחד אחד. כל מי שנכח וגם מי ששיחק. כל מי שגם צילם. בטורניר כל שנה, בנוסף לחברים של ליאור מכל המסגרות וגם כאלו שלא הכיר, משתתפים גם בוגרי מחלקת הנוער של הפועל הרצליה, החברים ששיחקו עם ליאור כשהיה שחקן כדורגל בהפועל. בנוסף, עוד קבוצה נוכחית של הפועל. תודה לכל מי שעזר להוציא את הטורניר לפועל, לכל מי שהגיע וכיבד, בטח ליאור חייך לו המון שם מלמעלה”.