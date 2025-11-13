יום חמישי, 13.11.2025 שעה 20:31
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
229-1711מילאן3
2210-1611נאפולי4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

בדרך של אבא שלו: הבן של בופון כבש שלושער

בנו של השוער האגדי של איטליה, לואי בופון, המייצג את נבחרת צ'כיה U19, הבקיע שלושער במשחקה האחרון. החלוץ הצעיר כבר רשם הופעה ראשונה במדי פיזה

|
לואי בופון (IMAGO)
לואי בופון (IMAGO)

השנה ערך את הופעת הבכורה שלו בסרייה א’ במדי פיזה, שחקן בעל שם המשפחה ‘בופון’. כן, אתם לא טועים, אותו כדורגלן קשור לשוער האגדי ג’אנלואיג’י בופון, והוא לא אחר מאשר בנו, לואי תומאס. שושלתו של אלוף העולם לשעבר מ-2006 נמשכת עם הילד שלו, שמשחק בסגל של אלברטו ג’ילארדינו. החלוץ הצעיר הוא בעל אזרחות כפולה, איטלקית וצ’כית, משום שאמו, אלנה סרדובה, במקור מהמדינה. כיום, משחק החלוץ בנבחרת הצעירה עד גיל 19 של צ’כיה.

בופון, שימלאו לו 18 בדצמבר, פתח בהרכב במסגרת מוקדמות אליפות אירופה מול אזרבייג’ן. המשחק הסתיים בתוצאה 1:6, כאשר בנו של אגדת הכדורגל כובש שלושער. חלוץ פיזה הבקיע פעמיים בתוך עשר דקות, פעם ברגל שמאל ופעם בימין (בדקות 54 ו-64), והוסיף שער נוסף בנגיחה בדקה ה-93, שקבע את תוצאת המשחק והראה את כישורי ההבקעה הנפלאים שלו.

הופעה מבטיחה רשם לואי בופון, שבחר בשלב זה לייצג את הנבחרת הצ’כית, בין היתר כדי להימנע מהלחץ שחש באיטליה בשל שם המשפחה שלו, כפי שאישר בעצמו: “דיברתי עם משפחתי והחלטנו שלשחק עבור נבחרת צ’כיה יהיה צעד מועיל לקריירת הכדורגל שלי. החלטנו לצאת להרפתקה הזו. אמא שלי כמובן הייתה מאוד שמחה, וגם אבא, הוא גם ייעץ לי לבחור בצ’כיה, כי אנחנו מאמינים שזו האפשרות הטובה ביותר להתפתחותי כשחקן כדורגל”.

לואי בופון בפעולה במדי פיזה (IMAGO)לואי בופון בפעולה במדי פיזה (IMAGO)

עם זאת, במידה ששני הצדדים ירצו בכך, יוכל הבן של שוער העבר לייצג את נבחרת איטליה בעתיד, כל עוד לא ירשום אף הופעה בנבחרת צ’כיה הבוגרת. בינתיים, מי שנהנה ממנו יותר מכולם הוא מאמנו בפיזה, ג’ילארדינו, שמקווה לקבל מהכוכב הצעיר גם תפוקה של שערים ובישולים בקרוב.

