בדרך של אבא שלו: הבן של בופון כבש שלושער

השנה ערך את הופעת הבכורה שלו בסרייה א’ במדי פיזה, שחקן בעל שם המשפחה ‘בופון’. כן, אתם לא טועים, אותו כדורגלן קשור לשוער האגדי ג’אנלואיג’י בופון, והוא לא אחר מאשר בנו, לואי תומאס. שושלתו של אלוף העולם לשעבר מ-2006 נמשכת עם הילד שלו, שמשחק בסגל של אלברטו ג’ילארדינו. החלוץ הצעיר הוא בעל אזרחות כפולה, איטלקית וצ’כית, משום שאמו, אלנה סרדובה, במקור מהמדינה. כיום, משחק החלוץ בנבחרת הצעירה עד גיל 19 של צ’כיה.

בופון, שימלאו לו 18 בדצמבר, פתח בהרכב במסגרת מוקדמות אליפות אירופה מול אזרבייג’ן. המשחק הסתיים בתוצאה 1:6, כאשר בנו של אגדת הכדורגל כובש שלושער. חלוץ פיזה הבקיע פעמיים בתוך עשר דקות, פעם ברגל שמאל ופעם בימין (בדקות 54 ו-64), והוסיף שער נוסף בנגיחה בדקה ה-93, שקבע את תוצאת המשחק והראה את כישורי ההבקעה הנפלאים שלו.

הופעה מבטיחה רשם לואי בופון, שבחר בשלב זה לייצג את הנבחרת הצ’כית, בין היתר כדי להימנע מהלחץ שחש באיטליה בשל שם המשפחה שלו, כפי שאישר בעצמו: “דיברתי עם משפחתי והחלטנו שלשחק עבור נבחרת צ’כיה יהיה צעד מועיל לקריירת הכדורגל שלי. החלטנו לצאת להרפתקה הזו. אמא שלי כמובן הייתה מאוד שמחה, וגם אבא, הוא גם ייעץ לי לבחור בצ’כיה, כי אנחנו מאמינים שזו האפשרות הטובה ביותר להתפתחותי כשחקן כדורגל”.

לואי בופון בפעולה במדי פיזה (IMAGO)

עם זאת, במידה ששני הצדדים ירצו בכך, יוכל הבן של שוער העבר לייצג את נבחרת איטליה בעתיד, כל עוד לא ירשום אף הופעה בנבחרת צ’כיה הבוגרת. בינתיים, מי שנהנה ממנו יותר מכולם הוא מאמנו בפיזה, ג’ילארדינו, שמקווה לקבל מהכוכב הצעיר גם תפוקה של שערים ובישולים בקרוב.