שוב נותר בחוץ: בליגהאם לא בהרכב של אנגליה

ג’וד בלינגהאם, כוכבה של ריאל מדריד, נותר מחוץ להרכב הפותח של נבחרת אנגליה למשחק הערב (חמישי) במוקדמות מונדיאל 2026 מול סרביה ב-21:45. אחד מכוכבי הנבחרת בשנים האחרונות ימתין להזדמנות על הספסל, לאחר שמורגן רוג’רס נבחר לאייש את עמדת הקשר ההתקפי.

ההחלטה מגיעה לאחר שבלינגהאם כבר נעדר מסגל הנבחרת בחלון המשחקים הקודם, אירוע שעורר סערה ושאלות בנוגע למעמדו תחת המאמן תומאס טוכל. למרות שחזר לסגל לקראת המשחקים מול סרביה ואלבניה, נראה שהוא ייאלץ להילחם על מקומו מחדש.

רק השבוע הבהיר טוכל כי המבנה של הנבחרת ידרוש ממנו לספסל שחקנים משמעותיים, כשהוא טען כל הארי קיין, פיל פודן ובלינגהאם לא יוכלו לשחק ביחד. הערב רק קיין נמצא בהרכב מהשלושה.

פיל פודן וג'וד בלינגהאם (IMAGO)

המאמן הוסיף כי אין מקום להכללת שחקנים בהרכב רק כדי להתאים לשמות גדולים, וטען כי לאנגליה יש כעת כמה וכמה שחקנים מומחים המסוגלים לשחק בתפקיד הקשר ההתקפי. טוכל הזכיר בשמות את בלינגהאם, פודן ורוג’רס כמתחרים על העמדה, לצד קול פאלמר ומורגן גיבס ווייט.

על אף ששלושת האריות כבר הבטיחו את מקומם במונדיאל שייערך בקיץ הבא, טוכל הדגיש כי הוא לא מתכוון להשתמש במשחקים הנותרים לצורך ניסויים. בהתאם הוא בחר הערב בהרכב הראשון שלו בעמדות האחרון, וכתוצאה בלטה ההחלטה לוותר על בלינגהאם ב-11.