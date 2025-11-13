יום חמישי, 13.11.2025 שעה 19:31
יורוליג 25-26
80%861-93210הפועל ת"א1
70%798-85810אולימפיאקוס2
70%823-87410הכוכב האדום3
70%781-86210ז'לגיריס4
60%851-88110מונאקו5
60%866-86010ברצלונה6
60%882-88210פנאתינייקוס7
60%888-90510ולנסיה8
50%805-82610אולימפיה מילאנו9
50%821-79010באיירן מינכן10
50%802-79610פנרבחצ'ה11
50%820-84610ריאל מדריד12
50%840-81610וירטוס בולוניה13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
20%856-76710ליון וילרבאן19
20%948-89110מכבי ת"א20

בראיינט זכה בפרס שחקן המחזור של היורוליג

הגארד הנהדר של הפועל תל אביב, שסיפק תצוגה נפלאה בניצחון האדיר על באסקוניה שהעלה את קבוצתו למאזן של 2:8, זכה בתואר למחזור העשירי במפעל הבכיר

אלייז'ה בראיינט זורק (הפועל תל אביב)
אלייז'ה בראיינט זורק (הפועל תל אביב)

הגארד הנהדר של הפועל תל אביב, אלייז’ה בראיינט, זכה לכבוד כאשר קיבל את פרס השחקן המצטיין של המחזור העשירי ביורוליג. בראיינט רשם פתיחה מצוינת לשבוע הכפול במפעל הבכיר ביבשת כאשר הוביל את קבוצתו לניצחון אדיר על באסקוניה.

אלוף היורוליג לשעבר רשם 24 נקודות באחוזים מצוינים מהשדה, הוסיף 9 ריבאונדים, 4 אסיסטים וחטיפה על מנת לסחוף את האדומים למאזן 2:8 במעלה טבלת היורוליג.

בראיינט מוכיח פעם אחר פעם כי הוא שחקן שובר שוויון ברמה האירופית, ושהוא הבאנקר הגדול של דימיטריס איטודיס. תואר שחקן המחזור רק מעצים זאת.

