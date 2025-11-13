קשיוס ווינסטון זכה בשחקן המחזור של היורוקאפ

השבוע הנהדר של הפועל ירושלים המשיך היום (חמישי), כאשר שחקן הקבוצה קשיוס ווינסטון זכה בתואר שחקן המחזור של היורוקאפ, לאחר שהוביל את הקבוצה מהבירה לניצחון 93:110 על נפטונאס.

הגארד רשם 35 נקודות באחוזים נהדרים מהשדה, כולל חמש שלשות, והעניק לקבוצתו ניצחון חשוב במסגרת המפעל השני בחשיבותו ביבשת. ווינסטון הוסיף 2 ריבאונדים, 3 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת וסחט 7 עבירות.

זהו השבוע השלישי ברציפות בו שחקן של ירושלים זוכה לכבוד להיבחר לשחקן השבוע, לאחר שג’ארד הארפר היה ה-MVP של מחזור 5 וחלק את התואר של מחזור 6 עם שני שחקנים נוספים.