יום חמישי, 13.11.2025 שעה 17:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ברצלונה תחזור לשחק בקאמפ נואו אחרי הפגרה?

רגע האמת מגיע: אחרי שערכה שם אימון פתוח ואפילו מסי הגיע לבדוק אותו מקרוב, אלופת ספרד אמורה לחזור לאצטדיון האגדי שלה כבר החודש. כך זה יעבוד

|
ספוטיפיי קאמפ נואו (IMAGO)
ספוטיפיי קאמפ נואו (IMAGO)

האם זה סוף סוף יקרה? ברצלונה הגישה היום (חמישי), את כל המסמכים הנדרשים לעיריית העיר, לקראת הבדיקה שצפויה להיערך בימים הקרובים, שתקבע סופית את מועד החזרה של הקבוצה לקאמפ נואו.

על פי ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, אם הביקורת תצלח, אלופת ספרד תוכל לחזור לאצטדיון האגדי כבר החודש. מיד לאחר פגרת הנבחרות הקרובה, בארסה מארחת את אתלטיק בילבאו, שם קשה יהיה לראות אותה מצליחה לעשות זאת באצטדיון האגדי, שכן המועד מאוד קרוב.

במקרה שלא יימצאו שום ליקויים הדורשים תיקון, כפי שכבר קרה מספר פעמים בעבר, הבלאוגרנה תוכל לחזור לקאמפ נואו כבר מול דפורטיבו אלאבס, ביום שבת ה-29 לחודש. שלושה ימים לאחר מכן,  המגרש צפוי לארח משחק הרבה יותר רציני, כשהחבורה של האנזי פליק תפגוש את אתלטיקו מדריד. 

ליאו מסי בקאמפ נואו (אינסטגרם)ליאו מסי בקאמפ נואו (אינסטגרם)

כזכור, ברצלונה כבר ערכה אימון פתוח מול הקהל שלה באצטדיון האגדי בשבוע שעבר, זאת על מנת לבדוק שהכל עובד מבחינה לוגיסטית לקראת הדבר האמיתי. בין לבין, ליאו מסי הספיק לבקר ולבדוק בעצמו את המקום מקרוב. אם המועדון יקבל אישור השבוע, הוא יוכל כבר להכניס תפוסה של כ-45,000 צופים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */