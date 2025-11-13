יום חמישי, 13.11.2025 שעה 16:56
כדורגל ישראלי

בכיר נוסף בספורט נתן עדות פתוחה במשטרה

התפתחות נוספת בפרשת השחיתות בהסתדרות "יד לוחצת יד": בכיר נוסף בספורט הישראלי הגיע לתחנת המשטרה על מנת לתת עדות פתוחה במסגרת הפרשה

|
משטרה (עמרי שטיין)
משטרה (עמרי שטיין)

התפתחות נוספת בפרשת השחיתות בהסתדרות “יד לוחצת יד”: בכיר נוסף בספורט הישראלי התייצב היום (חמישי) למסור עדות בפני חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה. אותו בכיר נקרא למסור עדות בעקבות פרשת השחיתות “יד לוחצת יד”. 

במשטרה ממשיכים לחקור את מעורבותם של גורמים שונים בפרשה שנחשפה, במסגרתה נעצרו ראשי רשויות, בכירים בהסתדרות ובענף הספורט. בין העצורים שני עובדים בכירים ממכון וינגייט, ששוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים הכוללים הרחקה מהמכון ואיסור יציאה מהארץ. גם גורם נוסף מהספורט הישראלי נעצר.

החקירה נוגעת, בין היתר, לחשדות למנגנון שוחד נרחב שהתנהל במערכת ההסתדרות ובזרועות הקשורות אליה. המשטרה טוענת כי התקיימו מספר מישורים של טובות הנאה, ובהם גם קשרים עסקיים בתחום הביטוח הקשורים לכספי ההסתדרות. בדיון טענו במשטרה שמנגנון השוחד התקיים במספר ערוצים, ובהם המישור הביטוחי תמורת טובות הנאה.

