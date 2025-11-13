יום חמישי, 13.11.2025 שעה 16:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

המעבר של טבריה להתאמן באצטדיון החדש מתקרב

הקבוצה מנצלת את הפגרה ויצאה למחנה באילת כדי להתאמן ולשחק מול אחי נצרת ובני יהודה. העירייה הבטיחה שהקבוצה תחזור לאצטדיון העירוני בעוד שבועיים

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה תצא בתחילת השבוע (ראשון) למחנה אימונים בן חמישה ימים באילת, שיכלול סדרת אימונים אינטנסיביים ומשחקי הכנה. המחנה ייפתח ביום ראשון הקרוב עם הגעת כלל שחקני הסגל, כולל הזרים שישובו מחו"ל.

במהלך המחנה תקיים הקבוצה שני משחקי אימון  מול אחי נצרת (ליגה א׳) ביום שלישי, ומול בני יהודה (ליגה לאומית) ביום חמישי. הצוות המקצועי מתכנן לנצל את הפגרה לחיזוק החיבור הקבוצתי ולהכנה מיטבית לקראת המשך העונה.

החדשות הטובות שקיבלו בקבוצה הם שעם החזרה מהמחנה הם אמורים להתחיל להתאמן באצטדיון העירוני החדש, החל מ-23.11. ראש העירייה, יוסי נבעה, אמר בסרטון שהוציא לרשתות, בו הוא מופיע באצטדיון, יחד עם מאמן הקבוצה, אלירן חודדה, שהוא ידאג להכשיר את האצטדיון לתחילת האימונים בתאריך המדובר.

ראש עיריית טבריה, יוסי נבעה ואלירן חודדה (יחראש עיריית טבריה, יוסי נבעה ואלירן חודדה (יח'צ עיריית טבריה)
ראש עיריית טבריה, יוסי נבעה ואלירן חודדה (יחראש עיריית טבריה, יוסי נבעה ואלירן חודדה (יח'צ עיריית טבריה)

לדברי המועדון, בעירייה גם אמרו שיעשו הכל כדי שבעונה הבאה תוכל עירוני טבריה גם להתחיל לארח בו משחקים. מאמן טבריה, אלירן חודדה, אמר: "מחכים בקוצר רוח להתחיל להתאמן באצטדיון החדש וכמובן שהשלב הבא הוא שסוף סוף נוכל בעונה הבאה, בעזרת השם, גם לשחק פה".

