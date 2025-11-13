יום שבת, 15.11.2025 שעה 17:41
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

אובמיאנג: המעבר שלי לצ'לסי היה טעות ענקית

החלוץ של מארסיי, סיפר מה קרה בתקופה שעזב את ברצלונה והגיע לסטמפורד ברידג' בתור אקס ארסנל: "עברתי תקופה קשה, עשיתי את זה בשביל המשפחה שלי"

|
פייר אמריק אובמיאנג (רויטרס)
פייר אמריק אובמיאנג (רויטרס)

לפייר אמריק אובמיאנג אין זיכרונות נעימים מתקופתו הקצרה בצ'לסי. הוא כבש רק שלושה שערים ב-21 הופעות במהלך עונת 2022/23 לפני שהגיע לקדנציה ראשונה במארסיי, המועדון בו הוא משחק כעת. החלוץ הגבונזי דיבר על מעברו מברצלונה לצ'לסי, והוא לא הסתיר פרטים.

אובמיאנג הצהיר באופן חד משמעי: “לעבור לשם הייתה טעות ענקית, זו הייתה טעות גדולה בטירוף”. “באותה שנה (2022) עברתי תקופה קשה בברצלונה. שדדו אותי בבית ובארסה הייתה צריכה למכור שחקן, זה היה ביני לבין ממפיס דפאיי והדבר היחיד שהיה על הפרק היה צ'לסי”, הסביר.

דברים בהחלט לא הלכו טוב בשבילו שם. והרעיון לחתום בבלוז אחרי שהיה שחקן ארסנל לא קסם לו: “אז אמרתי, אוקיי, בשביל המשפחה שלי, אני אעבור, אפילו אם זה יהיה לצ'לסי”. חשבתי שאולי הכל יסתדר; אוליבייה ז'ירו עבר מארסנל לצ'לסי ולא היו לו בעיות, אבל בשבילי זה היה שונה”.

פייר אמריק אובמיאנג כשהיה קפטן בארסנל (IMAGO)פייר אמריק אובמיאנג כשהיה קפטן בארסנל (IMAGO)

לאחר תקופתו (הקצרה) בסטמפורד ברידג’, עבר אובמיאנג לאולימפיק מארסיי, שם חזר להיות כוכב: 35 שערים ב-65 משחקים, בשתי קדנציות שביניהן הפרידה עונה אחת בערב הסעודית כששיחק  באל קדסיה.

