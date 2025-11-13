ברנאל זומן לסגל קטלוניה מול פלסטין ועבד יאסין

קשר ברצלונה, מארק ברנאל, ישחק עם נבחרת קטלוניה מול פלסטין ושוער בני סכנין, עבד יאסין, שייערך ביום שלישי באצטדיון מונז’ואיק. הכישרון בן ה-19 נכלל בסגל שזימן מאמן נבחרת קטלוניה, ג’רארד לופס, והוא צפוי לשחק כ-45 דקות, במסגרת תוכנית שיקום ייעודית שבנו עבורו במועדון. זאת במטרה להחזירו בהדרגה לכושר משחק מלא אחרי הפציעה הקשה שעבר.

ברנאל שנפצע לפני כשנה עם קרע ברצועות ובמניסקוס, כבר קיבל לפני מספר שבועות את האישור הרפואי לשוב לפעילות ואף התאמן עם הקבוצה הבוגרת וחזר לשחק, אבל הוא ממעט לקבל דקות. האנזי פליק עדיין לא חושב שברנאל מוכן למשחק באינטנסיביות גבוהה ולכן הוא מקבל לכל היותר מספר דקות מדי פעם.

לאחרונה אף בבארסה הטילו וטו על זימונו של ברנאל לנבחרת הצעירה של ספרד בשל כושרו הגופני, אבל הוא כן ישחק עם נבחרת קטלוניה. מבחינת בארסה, המשחק מול פלסטין הוא צעד מבוקר בדרך חזרה לשגרה תחרותית, עוד שלב בתהליך החזרה המדורג של אחד השחקנים המבטיחים ביותר שצמחו באקדמיה של ברצלונה.

עבד יאסין (עמרי שטיין)

בברצלונה רואים בתקופת פגרת הנבחרות הזדמנות מצוינת להמשיך להכניס את ברנאל לקצב. הקשר ישתתף גם במשחק אימון פנימי של ברצלונה אתלטיק עם שחקני קבוצת הנוער, בה משחק אוריין גורן הישראלי. ברנאל יקבל דקות נוספות במשחק כדי לשפר את הכושר ולתרגל מצבים במשחק אמיתי. “המטרה היא לא למהר, אלא להחזיר אותו בצורה חכמה, הוא חשוב מדי למועדון", הסבירו בבארסה.

במועדון מאמינים כי החודשים הקרובים יהיו מכריעים עבור ברנאל: סוף 2025 ותחילת 2026 צפויים להיות רצופי משחקים וצפיפות בלוח הזמנים, ופליק יודע שברנאל בכושר טוב יכול להפוך לנכס משמעותי.