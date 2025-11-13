יום חמישי, 13.11.2025 שעה 22:23
יורוליג 25-26
80%861-93210הפועל ת"א1
70%798-85810אולימפיאקוס2
70%823-87410הכוכב האדום3
70%781-86210ז'לגיריס4
60%851-88110מונאקו5
60%866-86010ברצלונה6
60%882-88210פנאתינייקוס7
60%888-90510ולנסיה8
50%805-82610אולימפיה מילאנו9
50%821-79010באיירן מינכן10
50%802-79610פנרבחצ'ה11
50%820-84610ריאל מדריד12
50%840-81610וירטוס בולוניה13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
20%856-76710ליון וילרבאן19
20%948-89110מכבי ת"א20

רבע 2, 10:00: מכבי ת"א - באסקוניה 18:25

יורוליג, מחזור 11: קטש וחניכיו פתחו יפה את הרבע הראשון באולם בבלגרד. הצהובים מצליחים להתעלות על יריביהם. לוני ווקר לוהט מוביל אצל הצהובים

תמיר בלאט (IMAGO)
תמיר בלאט (IMAGO)

בעוד שבמסגרת המקומית מכבי תל אביב מחזיקה במאזן מושלם ונמצאת בפסגת הליגה, לא כך הדבר במסגרת היורוליג. עודד קטש וחניכיו השיגו שני ניצחונות בלבד בעשרת המשחקים הראשונים של המפעל הבכיר באירופה. בשעה זו, הם את בסקוניה הספרדית במסגרת המחזור ה-11.

הצהובים מגיעים להתמודדות מהמקום ה-19 ביורוליג, אחרי שהפסידו ביום שלישי 84:75 לפנרבחצ’ה ורשמו למעשה את ההפסד הרביעי שלהם ברציפות במפעל, מה שהציב אותם עם מאזן 8:2 שלילי. במסגרת הליגה המקומית, מכבי תל אביב נמצאת בפסגה, כשהיא עדיין לא הפסידה לאחר חמישה משחקים.

הספרדים פוגשים פעם נוספת יריבה מתל אביב, זאת לאחר שהובסו בשלישי 114:89 מול הפועל תל אביב. הבאסקים מחזיקים במאזן שלילי של 7:3 ונמצאים במקום ה-18 ביורוליג, אחד מעל קטש וחניכיו.

בניגוד למכבי תל אביב, בסקוניה מאכזבת גם במסגרת הליגה המקומית, כשהיא נמצאת במקום העשירי. המאזן בששת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, עומד על שלושה ניצחונות לזכות מכבי תל אביב ושלושה ניצחונות לבסקוניה. 

רבע ראשון: 18:22 למכבי ת”א

חמישיית מכבי ת”א: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד, רומן סורקין

חמישיית בסקוניה: קובי סימונס, ראפה וילאר, האמידו דיאלו, טאדאס סדקרסקיס, קאליפה דיופ

המשחק החל עם חטיפה נהדרת של לוני ווקר, הגארד דהר עד לסל וקלע מקרוב, אך קובי סימונס השוה את התוצאה עם שלשה. ג’יילן הורד קיבל את הכדור והוסיף שתי נקודות, מרקוס הווארד צימק עם שתיים משלו. טימותה לוואווקבארוט הפך עם ג’אמפ שוט נהדר, אך ווקר החזיר את ההובלה לצהובים עם סל מקרוב בדרך ל-7:9 למכבי.

מטאו ספאניולו ניגש לקו העונשין ודייק פעמיים, אך רומן סורקין עבר את הגנת הספרדים ועלה לליי אפ. טי ג’יי ליף קיבל את הכדור מתחת לסל וקלע. וויל ריימן ניגש לקו, אך דייק רק פעם אחת. 11:19 לצהובים. ליף קיבל את הכדור מתחת לסל פעם נוספת וקלע מקרוב. טיג’יי ליף סגר את הרבע עם שלשה מצוינת.

