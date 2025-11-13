רבע 2, 10:00: מכבי ת"א - באסקוניה 18:25

בעוד שבמסגרת המקומית מכבי תל אביב מחזיקה במאזן מושלם ונמצאת בפסגת הליגה, לא כך הדבר במסגרת היורוליג. עודד קטש וחניכיו השיגו שני ניצחונות בלבד בעשרת המשחקים הראשונים של המפעל הבכיר באירופה. בשעה זו, הם את בסקוניה הספרדית במסגרת המחזור ה-11.

הצהובים מגיעים להתמודדות מהמקום ה-19 ביורוליג, אחרי שהפסידו ביום שלישי 84:75 לפנרבחצ’ה ורשמו למעשה את ההפסד הרביעי שלהם ברציפות במפעל, מה שהציב אותם עם מאזן 8:2 שלילי. במסגרת הליגה המקומית, מכבי תל אביב נמצאת בפסגה, כשהיא עדיין לא הפסידה לאחר חמישה משחקים.

הספרדים פוגשים פעם נוספת יריבה מתל אביב, זאת לאחר שהובסו בשלישי 114:89 מול הפועל תל אביב. הבאסקים מחזיקים במאזן שלילי של 7:3 ונמצאים במקום ה-18 ביורוליג, אחד מעל קטש וחניכיו.

בניגוד למכבי תל אביב, בסקוניה מאכזבת גם במסגרת הליגה המקומית, כשהיא נמצאת במקום העשירי. המאזן בששת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, עומד על שלושה ניצחונות לזכות מכבי תל אביב ושלושה ניצחונות לבסקוניה.

רבע ראשון: 18:22 למכבי ת”א

חמישיית מכבי ת”א: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד, רומן סורקין

חמישיית בסקוניה: קובי סימונס, ראפה וילאר, האמידו דיאלו, טאדאס סדקרסקיס, קאליפה דיופ

המשחק החל עם חטיפה נהדרת של לוני ווקר, הגארד דהר עד לסל וקלע מקרוב, אך קובי סימונס השוה את התוצאה עם שלשה. ג’יילן הורד קיבל את הכדור והוסיף שתי נקודות, מרקוס הווארד צימק עם שתיים משלו. טימותה לוואווקבארוט הפך עם ג’אמפ שוט נהדר, אך ווקר החזיר את ההובלה לצהובים עם סל מקרוב בדרך ל-7:9 למכבי.

מטאו ספאניולו ניגש לקו העונשין ודייק פעמיים, אך רומן סורקין עבר את הגנת הספרדים ועלה לליי אפ. טי ג’יי ליף קיבל את הכדור מתחת לסל וקלע. וויל ריימן ניגש לקו, אך דייק רק פעם אחת. 11:19 לצהובים. ליף קיבל את הכדור מתחת לסל פעם נוספת וקלע מקרוב. טיג’יי ליף סגר את הרבע עם שלשה מצוינת.