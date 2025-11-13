יום חמישי, 13.11.2025 שעה 13:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
197-347מ.ס. קרית גת1
186-227הפועל בנות קטמון2
1214-197אסא ת"א3
816-117הפועל רעננה4
713-127מכבי כשרונות חדרה5
712-117מכבי חולון6
432-97מ.כ. רמת השרון7
324-67פנתרות אשדוד8

ההתאחדות דורשת: הורדת ליגה של רמה"ש

חשיפת "שיחת היום": אחרי הפרשה שנחשפה ב-ONE, בהתאחדות דורשים עונשים כבדים: הפסקת פעילות עד הקיץ, 100,000 ש"ח קנס, הרחקת המנכ"ל לשנתיים ועוד

|
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

סערה בכדורגל הנשים: כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) על ידי ההתאחדות לכדורגל נגד מועדון כדורגל נשים רמת השרון, בכירים בקבוצה ושחקניותיה, בגין שורה ארוכה של עבירות תקנוניות חמורות - בהן זיוף חוזים, התחזות, הדחת קטינות ומרמה כלפי הרשות לבקרת תקציבים. זאת בהמשך לחשיפת הפרשה ב"שיחת היום" ב-ONE.

ההתאחדות דורשת את העונשים הבאים:

על המועדון – הפסקת פעילות עד תום העונה, הורדה לליגה נמוכה יותר וקנס כספי של לפחות 100,000 ש"ח.

ליאור סילוק (המנכ"ל) – הרחקה מכל תפקיד בהתאחדות למשך שנתיים וקנס של לפחות 20,000 ש"ח.

מאיר סמדג’ה (יו"ר לשעבר) – הרחקה לצמיתות מכל תפקיד בהתאחדות וקנס של לפחות 10,000 ש"ח.

חבצלת עזוז (חברת הנהלה) – הרחקה לשנתיים מכל תפקיד בהתאחדות וקנס של לפחות 5,000 ש"ח.

אמיר רסלר (מנהל מחלקת הנוער) – הרחקה לצמיתות מכל תפקיד בהתאחדות.

השחקניות – לגבי ליטל כהן, הרחקה עד תום העונה והרחקה לצמיתות על תנאי בכל מקרה של עבירה בנסיבות דומות. כמו כן, ארבע שחקניות נוספות מצוינות בכתב האישום והן קטינות. לגבי שתיים מהן הדרישה היא להרחקה לחודשיים והרחקה לצמיתות על תנאי בכל מקרה של עבירה בנסיבות דומות, ולגבי שתי שחקניות נוספות הרחקה לחודש והרחקה לצמיתות על תנאי בכל מקרה של עבירה דומה.

הקלטות השחקניות לשעבר מרמת השרון

לפי כתב האישום, רמה"ש לא עמדה בדרישת המינימום לרישום 16 שחקניות לקראת פתיחת העונה. כדי לעמוד בתנאי הרישום ולפתוח את העונה, פעלו יו"ר הקבוצה לשעבר, מאיר סמדג’ה, המנכ"ל ליאור סילוק, חברת ההנהלה, חבצלת עזוז, ומנהל מחלקת הנוער, אמיר רסלר, לכאורה, בדרכי מרמה חמורות שכללו זיוף חוזים, דיווחים כוזבים ומעורבות של שחקניות קטינות שנדרשו להתחזות לאחרות בבדיקות רפואיות.

לפי הממצאים, הקבוצה שלחה לרשות לבקרת תקציבים חוזים פיקטיביים של שחקניות שכבר פרשו מכדורגל או שלא ידעו כלל שנרשמו, ובכך עקפה את איסור הרישום שהוטל עליה על ידי פיפ"א בשל חוב לשחקנית עבר. אחת מהשחקניות אף הודתה כי כלל לא הייתה מודעת לכך שנרשמה לעונה הנוכחית, ושאף לא חתמה על כל מסמך הקשור לכך.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

עוד נטען כי גורמים בקבוצה, ביניהם מנהל מחלקת הנוער, הסיעו נערות לבצע בדיקות רפואיות תחת שמותיהן של שחקניות אחרות - במטרה להנפיק אישורים רפואיים מזויפים. לפי כתב האישום, חלק מהקטינות מולאו בטפסים עם פרטים כוזבים שנשלחו לבקרה התקציבית, וזאת בידיעת בעלי התפקידים הבכירים במועדון.

ההתאחדות טוענת כי מדובר בפרשה חמורה במיוחד, הכוללת עבירות על תקנון הרישום, התקנון הרפואי ותקנון בקרת התקציבים “בנסיבות מחמירות”. בנוסף נטען כי המעורבים הפרו את הקוד האתי של ההתאחדות והפגינו התנהגות שאינה הולמת.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

כתב האישום, שנחתם על ידי תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, מדגיש כי “מדובר במעשים חמורים הפוגעים באמון הציבור ובאמינות הענף כולו, ובפרט בכדורגל הנשים שראוי להגנה ולסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה וספורטיביות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */