"מאמין שישראל תכוון ל-6-8 מדליות אולימפיות"

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי ואחת הדמויות המרכזיות בספורט הישראלי בעשור האחרון, יסיים את תפקידו במהלך 2026 והתראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, שם טען שישראל תכוון ל-6-8 מדליות אולימפיות בלוס אנג’לס.

כמה חודשים יש לך לתפקיד?

”חמישה חודשים, אפילו ארבעה וחצי”.

השאלה אם כל הדרישות של המנכ”ל הבא, מכוונים למישהו או מישהי? בטח שרק לספורט.

”אני לא אדבר על זה יותר מדי ולא מעורב בזה, הבחירה תהיה הגונה וישרה, אני מקווה מאוד שתיעשה בצורה הטובה ביותר”.

איך אחד כמוך עם כל הניסיון, לא בוועדה לבחירה?

”רצו ולא רציתי”.

גילי לוסטיג (שחר גרוס)

למה?

”כשאתה מסיים תפקיד אתה צריך לעשות את זה בצורה הכי ישירה ונקייה, אני אמרתי שלא אהיה מעורב בבחירה של המחליף וגם לא אהיה בוועדה שתקבע לגבי המחליף של דני אורן ביחידה לספורט וככה החלטתי, צריכים להיות אנשים אחרים שבוחרים את המחליפים וככה אני מאמין לפחות”.

החלטתם לא לבחור ספורטאי השנה? למה?

”החלטה די מתבקשת כי אם היו לנו ספקות עד לתחרות באינדונזיה, אז זה בעצם מה שהכריע את הבקשה וההחלטה. הנבחרים זה תואר יוקרתי וחשוב, ולצערנו השנה היו מקרים שיותר מדי ספורטאים בכירים והמועמדים הבכירים, לא יצאו לתחרות בגלל שהמדינה לא אפשרה מנסיבות אובייקטיביות כמובן. רז הרשקו וענבר לניר יצאו יותר מדי מאוחר ונתקעו בארץ, ארטיום לא יצא לאליפות העולם, יש לנו 470MIX עם ים שיוטים האחרון שהיה בסוף המלחמה של עם כלביא וקיבלו אישור רק ביום האחרון, שגיא מוקי לא יצא, יש עוד אליפויות שנשים וגברים לא יצאו וגם בתחרות של יום כיפור. סרגיי ריכטר ואולגה היו אמורים להיות באליפות עולם בקהיר, זה לא רק שהספורטאים הבכירים לא נסעו, משפיע גם על המאמנים כי נתנו גם להם לפי ההישגים, אז זה נותר ריק מתוכן”.

ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

היו ספורטאים שהתחרו והגיעו להישגים, נתת סקירה מקיפה על ספורטאים שנפגעו, אבל למה לא ללכת עם אלה שכן התחרו ולציין את אלה שלא? זו המלחמה ויש השלכות. יש ספורטאים שהתחרו, אולי כן תתנו במה? יש טקס?

”יהיה אירוע סוף שנה, זה יהיה ב-11.12, לא יהיו נבחרי השנה, יהיה משהו אחר ונציין אחרת. אני חייב להגיד שזה עבר את היחידה לספורט הישגי, גם הוועדה המקצועית של הוועד האולימפי, החלטנו בסופו של דבר, ראינו מי המתמודדים ולא היו יותר מדי, הם היו בעיקר באליפות אירופה והיה קשה להחליט, מי שמקבל את ספורטאי השנה זה אלה שזוכים באליפות עולם. לכן, החלטנו לתת איזושהי התייחסות למישהי שזכתה באליפות עולם בכסף, היא היחידה שהצליחה לזכות במדליה והיא הייתה מועמדת גם בתנאים רגילים, תמר שטיינברג, כמובן יחד עם המאמן שחר צוברי שהוא שנים מוביל את הנבחרת הטובה בעולם וכל הזמן הוא חוזר עם מדליה לחניכים שלו, מקווה שגם לאליפות אירופה שתהיה בקרוב”.

הסיפור עם אינדונזיה וארטיום, זה ירד מסדר היום, יש תביעה שלכם אבל מה קורה? הם ממשיכים לפעול כרגיל? זה צריך להיות מקרה שאף מדינה לא תנסה לעשות את זה שוב, לבעוט בנו.

”נכון, זה נושא חשוב מאוד ואנחנו יום יום עם שיחות ועידה עם עו”ד שלנו בשווייץ שפועלים עם איגוד ההתעמלות. האינדונזים עשו את זה ברגע האחרון, ביטלו את הוויזות, אני לא ארחיב יותר מדי, נושא הביטחון היה סגור, היה אישור לשב”כ והכל היה מסודר. כביכול בגלל חוסר המידתיות שאם אתה מבטל את האליפות עכשיו כשכולם שם, זה חוסר מידתיות בפגיעה ואפשר להבין את זה, אבל אסור לנו שמקרים כאלו יקרו, ואסור שמדינה שלא מתחייבת לארח את כל המדינות שנרשמות, לא תקבל לארח שום תחרות בין-לאומי”.

ארטיום דולגופיאט (IMAGO)

הם צריכים להיפגע, להרגיש את זה בתביעה ואולי לדרוש להחרים אותם? כמו עם רוסיה, כי אחר כך זה יישכח ועוד מדינות ירצו.

”אנחנו על זה, זו לא בעיה רק של ישראל, זו בעיה של עוד מדינות שיש סכסוכים שם ואז יבחרו את מי להזמין ומי לא, אסור שהספורט יהיה מעורב בפוליטיקה, צריך לקבל הזמנה פתוחה גם אם יש יחסים וגם אם לא”.

פיטר פלצ’יק פרש אבל שאר הספורטאים נשארים ואנחנו נכנסים ללוס אנג’לס ומתחילים לפרסם, כמה מדליות תרצו? לאן הדור הזה? יש הערכה שלך?

”זה קשור לתחילת השיחה, אין צל של ספק שהשנה הזאת, שהייתה אמורה להיות שנת מבחן לגבי מה הולך לקרות, קצת התפספס לנו, הרבה לא התחרו באליפויות עולם שזה היה הכי קרוב לאולימפיאדה, לא יכולנו לקבל תמונת מצב אמיתית לאיפה הם נמצאים. גוף הישגי לא יכול ללכת על פחות, אני מאמין שהוועד האולימפי ילך בין כיוון של 6 ל-8 מדליות באולימפיאדה”.

גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)

אתה איננו אז אתה נותן לזה לשחרר, זה יפה מאוד.

”בין 6 ל-8 כן, אני מקווה שזו תהיה ההצהרה”.