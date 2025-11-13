יום חמישי, 13.11.2025 שעה 16:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"רוני לוי סגר בנתניה בזמן המשחק מול חיפה"

פודי חלפון, כוכב העבר של היהלומים, חשף ב"שיחת היום": "הקבוצה הייתה בפיגור 2:0 ואז הפכה ל-2:3 ויוסי אבוקסיס נשאר". וגם: הביקורת שלו על ההנהלה

|
שחקני מכבי נתניה חוגגים עם מתאוס דאבו (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה חוגגים עם מתאוס דאבו (שחר גרוס)
https://omny.fm/shows/onesport/13-11/embed?style=cover

לאחר פתיחת עונה פחות טובה מבחינתה, מכבי נתניה נכנסה לקצב וכעת כבר סופרת ארבעה ניצחונות רצופים, כשרגע לפני היציאה לפגרת הנבחרות, ניצחה הקבוצה 1:2 את בני ריינה. שחקן העבר של המועדון, פודי חלפון, התראיין היום (חמישי) לתוכנית שיחת היום ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

היית עם ביקורת על נתניה והם הלהיט של הליגה בזמן האחרון.
”בוא נעשה הפרדה, אני לא נגד מכבי נתניה, אני נגד ההתנהלות של ההנהלה, עד היום אני אומר שרב הנסתר על הגלוי. כל מה שאתם רואים ומה שקורה...”.

למה רב הנסתר על הגלוי?
”אם הייתה עסקה אמיתית ורצינית היו פותחים את העסקה ומספרים מה קורה, כמה קנו ואיך קנו וכמה כסף”.

אייל סגל הגיש תביעה נגדך, נכון?
”נו, אז מה?”.

אייל סגל (שחר גרוס)אייל סגל (שחר גרוס)

איפה זה עומד?
”בית משפט, זה לא נגדי, זה נגד רדיו 90 והוא תובע אותם ואותי ואת בעל הבית של הרדיו”.

הוא תובע אותך גם על דברים שאמרת במקומות אחרים, לא רק ברדיו, ראיתי את זה, זה על עוד דברים.
”אני לא יודע”.

אולי אתה צריך להתנצל בפני הקבוצה?
”אני הולך נגד הקבוצה? על מה אני צריך?”

אנחנו רואים שהם משחקים כדורגל.
”נו מה קשור? אתה יודע מה זה כדורגל? אני שיחקתי ואתה לא, אני לא יודע מה זה”.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)

אני רואה שפגעו בזרים בסופו של דבר.
”מהיום הראשון שהם הביאו ושיחקו לא טוב, מהנגיעות הראשונות, אני אמרתי שזה שחקני רכש מצוינים, אבל עכשיו אני דואג כי עד ינואר או שהם יימכרו או שאחד מהם יימכר”.

בינואר?
”כן, אתה תראה את הדרישה על עזיז, אתם צריכים להבין מהפודקאסטים של ההם שרכשו, הם סוכנים והם קונים ומוכרים קבוצות, הם משבחים קבוצות ומוכרים, אין לי בעיה שיעשו את זה בנתניה כל זמן שיביאו תחליפים טובים, אם יביאו תחליפים טובים בינואר וימכרו את עזיז ב-3 מיליון אירו, ואנחנו יודעים שכל הקבוצות בצמרת רוצות את השחקן הזה, אז מה אני אומר? אין בעיה, אתם רוצים לשדרג ולמכור, תביאו שחקנים ושהקבוצה תמשיך להצליח ושלא נכנס לדשדוש או פלונטר או בעיה”.

אבל מאיפה אתה בטוח שהם ימכרו?
”אני חי בתוך העיר ובתוך הקבוצה, אני יודע מה הולך”.

עזיז אואטרה בעננים (שחר גרוס)עזיז אואטרה בעננים (שחר גרוס)

הבעלים של נתניה אמר שהוא לא בא להרוויח כסף אלא להיאבק על אליפות.
”חברת השקעות תקנה קבוצה בשביל לא להרוויח כסף? נו באמת, כמו הקבוצה של מינצברג שבאה להפועל. הוא אומר בעצמו, שהוא אל עבר המיליונר הבא, רוס קסטין”.

הוא אמר שהוא לא בא ככה, הוא רוצה לעשות נתניה בריאה ונלחמת על תארים.
”הם באו מבחינה מסחרית וזה הכל עסק, אני גם מבין, אבל העיקר שהם יתנהלו נכון והקבוצה תיראה טוב ואז ימכרו למיליונר הבא, אז בסדר. אייל סגל אמר בקולו שאת המיליונים שהשקיע והחובות הוא מכר באגרות חוב, מה זה אומר? שאם יבוא המיליונר הבא יצטרכו לשלם את אגרות החוב, צריך לשלם אותם, יש פה תהליכים שאנחנו לעולם לא נבין. האנשים האלה הם ממולחים שאנחנו לא נבין את המהלכים שלהם”.

הקבוצה בינתיים נראית טוב, אתה נהנה מבחינת כדורגל? עזוב מסביב.
”בוא נדבר על כדורגל. מכבי חיפה ונתניה, מכבי חיפה מובילה 0:2 במחצית, מי חתום אתה יודע? רוני לוי היה סגור במחצית, אבל אז היה 2:2 ופנדל לחיפה, הוא בתמונה, 2:3 לנתניה והוא ירד מהתמונה. זה הכל נזיל, אז מבחינה מקצועית, ברגע שהכל הולך טוב והקבוצה נראית טוב, למרות שהקהל לא מרוצה, הכל בסדר”.

רוני לוי (עמרי שטיין)רוני לוי (עמרי שטיין)

הבעלים מטפלים במתחם אימונים ובונים חנות אוהדים, למה לחפש את הרע?
”אני מקווה שזה ככה, אני לא מחפש רע, למה אתה אומר ככה? הלוואי שיהיה טוב, אני אומר את המציאות כמו שהיא. אני פרשן ואתה פרשן, ברגע שטוב נותנים את הדברים וברגע שלא אז נותנים ביקורת כמו שצריך. אני בטוח שבגלל הביקורות שלנו ברדיו וכו’ אז נתניה נראית טוב יותר כי כולם היו איתנו והקהל איתנו ובגלל זה. היום למרות שהכדורגל לא יפה והניצחונות, יש אוהדים שבאים בטענות ליוסי אבוקסיס, אז יש כדורגל טוב ובינתיים מצליחים, מכבי נתניה הפכה ללהיט, אבל בוא נראה. אל תקביל בין ההנהלה למקצועי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */