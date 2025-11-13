"ליטא הייתה מתחרה באמצע טבלת ליגת העל"

נבחרת ישראל תפגוש הערב (חמישי, 19:00) את ליטא למשחק הכנה, כשהבחורים של רן בן שמעון רוצים לצבור מומנטום חיובי לקראת סיום קמפיין מוקדמות המונדיאל מול מולדובה. מיכאל יוכין התראיין לתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ התייחס ליריבה הקרובה של הכחולים-לבנים.

מה שלומך?

”מניח שיותר טוב מליטא”.

מה אתה יכול לספר עליה?

”נבחרת שלא ניצחה את מלטה בשני המשחקים שלה בקמפיין. בליגת העל היא הייתה מתחרה על אמצע הטבלה או תחתית”.

היא עשתה 2:2 מפתיע.

”היא כמעט עשתה 2:2 עם הולנד, נגמר 2:3”.

היא נראתה לא רע.

”זה אחד מההפסדים בכבוד שליטא אוהבת”.

גם אצלנו אוהבים.

”זה מה שקורה, אצלם יש פחות הפסדים בכבוד, יש יותר מוחצים ובגדול זו נבחרת שיש לה רק שחקן אחד שהוא פוטנציאל כוכב (גבידאס גיניטיס), הוא בן 21 וכבש ובישל מול הולנד, הוא כבש את השוויון הדרמטי מול מלטה, הוא שחקן שעשוי להתפתח לכוכב משמעותי. יש לו סיכוי להיות גדול השחקנים בליטא, הרשימה לא ארוכה. ששאלו אותו אם מזהים אותו בטורינו ומבקשים ממנו חתימות, אמר שכן ושבליטא לא”.

שחקני ליטא (רויטרס)

יש אנשים שאנחנו מכירים שם?

”לא יותר מדי, המאמן הוא אישיות מעניינת כשחקן, כמאמן הוא לא השיג יותר מדי, אבל כשחקן היה בבנפיקה ליסבון, בסוסיאדד ובברוז’, רזומה מאוד מכובד, בגלל זה הוא קיבל גם את התפקיד, הכישורים כמאמן לא מזהירים, אבל זה מה שיש לו”.

מה התוצאה שאתה צופה?

”זה ידידות, אז בגדול אני חושב שהיא נבחרה כדי לשקם את המורל שלנו, אפשר להמר על 0:2 לישראל”.

מזמן בחרו אותה כי זה נוח לפני מולדובה וקרוב, ונבחרת פנויה, לא כולן פנויות.

”אם הם הסכימו אז בסדר”.

לפי החוקים צריך לשחק, כי כמו שאנחנו לא משחקים בגלל שיש לנו משחק יותר, אז גם אם לא היינו רוצים, היינו חייבים לשחק. רן אמר שהוא רוצה לא לספוג וזו נבחרת שאתה לא אמור לספוג מולה.