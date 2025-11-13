יום חמישי, 13.11.2025 שעה 14:16
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

"ליטא הייתה מתחרה באמצע טבלת ליגת העל"

מיכאל יוכין ב"שיחת היום" לקראת משחקה של ישראל מול ליטא ב-19:00: "הם לא ניצחו את מלטה, אבל כמעט עשו 2:2 מול הולנד. המאמן שלהם לא השיג הרבה"

|
שחקני ליטא (IMAGO)
שחקני ליטא (IMAGO)

נבחרת ישראל תפגוש הערב (חמישי, 19:00) את ליטא למשחק הכנה, כשהבחורים של רן בן שמעון רוצים לצבור מומנטום חיובי לקראת סיום קמפיין מוקדמות המונדיאל מול מולדובה. מיכאל יוכין התראיין לתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ התייחס ליריבה הקרובה של הכחולים-לבנים.

מה שלומך?
”מניח שיותר טוב מליטא”.

מה אתה יכול לספר עליה?
”נבחרת שלא ניצחה את מלטה בשני המשחקים שלה בקמפיין. בליגת העל היא הייתה מתחרה על אמצע הטבלה או תחתית”.

היא עשתה 2:2 מפתיע.
”היא כמעט עשתה 2:2 עם הולנד, נגמר 2:3”.

היא נראתה לא רע.
”זה אחד מההפסדים בכבוד שליטא אוהבת”.

גם אצלנו אוהבים.
”זה מה שקורה, אצלם יש פחות הפסדים בכבוד, יש יותר מוחצים ובגדול זו נבחרת שיש לה רק שחקן אחד שהוא פוטנציאל כוכב (גבידאס גיניטיס), הוא בן 21 וכבש ובישל מול הולנד, הוא כבש את השוויון הדרמטי מול מלטה, הוא שחקן שעשוי להתפתח לכוכב משמעותי. יש לו סיכוי להיות גדול השחקנים בליטא, הרשימה לא ארוכה. ששאלו אותו אם מזהים אותו בטורינו ומבקשים ממנו חתימות, אמר שכן ושבליטא לא”.

שחקני ליטא (רויטרס)שחקני ליטא (רויטרס)

יש אנשים שאנחנו מכירים שם?
”לא יותר מדי, המאמן הוא אישיות מעניינת כשחקן, כמאמן הוא לא השיג יותר מדי, אבל כשחקן היה בבנפיקה ליסבון, בסוסיאדד ובברוז’, רזומה מאוד מכובד, בגלל זה הוא קיבל גם את התפקיד, הכישורים כמאמן לא מזהירים, אבל זה מה שיש לו”.

מה התוצאה שאתה צופה?
”זה ידידות, אז בגדול אני חושב שהיא נבחרה כדי לשקם את המורל שלנו, אפשר להמר על 0:2 לישראל”.

מזמן בחרו אותה כי זה נוח לפני מולדובה וקרוב, ונבחרת פנויה, לא כולן פנויות.
”אם הם הסכימו אז בסדר”.

לפי החוקים צריך לשחק, כי כמו שאנחנו לא משחקים בגלל שיש לנו משחק יותר, אז גם אם לא היינו רוצים, היינו חייבים לשחק. רן אמר שהוא רוצה לא לספוג וזו נבחרת שאתה לא אמור לספוג מולה.

