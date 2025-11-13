"האקט עם הבחורה צולם, זה הציל את החשודים"

לאחר שחרורם של הכדורגלנים החשודים באונס תיירת למעצר בית עד ל-19.11, עורך הדין משה מרוז שמייצג את אחד החשודים התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, והתייחס לראיות החדשות שגילתה המשטרה שהובילו לשחרורם של השחקנים.

תגיד לנו מה היה בבית המשפט?

”המשטרה באה וביקשה לשחרר מעצמה, מה שהשפיע זה הסרטונים כמובן שמראים שהכל היה בהסכמה”.

זה מה שמציל אותם ממעצר? לאן זה הולך? אז למה שלחו למעצר בית ולא שלחו לאלתר.

”מקובל ככה לעשות בעבירה קשה. כששולחים סוס כמתנה לא בודקים את השיניים”.

היה עימות?

”לא היה כי מההתחלה הבינו שיש בעיה, אבל הם לא יכלו לזהות את הבעיה. כשהגשנו להם את הסרטונים וצפו בזה, היה ברור שזה תרמית ועלילת שווא. התאים לתיירת להיות עם ישראלים ולא ברור לי איך היא הסכימה, אבל זה היה בהסכמת מלאה. המשטרה בהתחלה קיבלה את עדותה, אבל אחרי הסרטונים היה ברור שחרצו את התיק”.

עו"ד משה מרוז (שחר גרוס)

מי צילמו את הסרטונים?

”היו שני סרטונים שצולמו על ידי אחד החשודים”.

צילם את כל האקט איתה?

”כן, אולי זה לא מוסרי, אבל זה הציל אותם מגורל כזה”.

היא ידעה שזה צולם?

”אני לא יודע”.

אבל הפצה של סרטונים… זו עבירה, גם כשמתעדים ללא ידיעה אפשר להסתבך.

”נכון, טוב שהסתבכו בזה ולא ביותר גרוע”.

זה מה שהציל אז.

”כן”.

אז למה הבחורה עשתה את זה?

”היא ביקשה לצאת לירושלים ואחד מהם הסכים ובהתחלה הסכמה ואז אחד מהם התחמק מזה, חזר מזה ולא רצה לקחת ואז כנקמה היא עשתה את זה כנראה, לפי מה שאני מבין היא גם עזבה את הארץ”.

היא עזבה את הארץ?

”כן, ככה מישהו אומר ואני לא יודע אם זה נכון. המהירות שהמשטרה שחררה אותה, בדרך כלל לוקחים לבדוק יותר ומדובר פה בכדורגלנים שהם פעילים, זה נזק לכל החיים, לך תוכיח אחר כך”.

אחת הקבוצות עמדה לשחרר את אחד מהם.

”נכון, בחורים צעירים ללא עבר פלילי עם כל העתיד לפניהם, דבר כזה נורא לעשות”.

עם תום מעצר הבית הפרשה תסתיים?

”כן, אין לי שום ספק. אם היה סיכוי להגיש כתב אישום לא היו מעזים לשחרר למעצר בית”.

סיימת מהר את הפרשה הזאת.

”כן כן”.