הפועל ת"א לביהמ"ש: עצרו את הליכי גביית החוב

הפועל תל אביב פנתה בבקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב במטרה למנוע מרשות המיסים להמשיך בהליכי גבייה נגד חברת הניהול של המועדון, אדום ניהול סל בע"מ, בסכום של 4.157 מיליון ש"ח. זאת, בטענה כי מדובר בחוב של עמותת הפועל אוסישקין - חוב שנמצא במחלוקת במסגרת הליך חדלות פירעון, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

על פי הבקשה, רשות המיסים קיבלה ב-2.11.25 החלטה להטיל עיקולים ולפעול לגביית החוב הישיר של עמותת אוסישקין מצד גורם שלישי, חברת הניהול המייצגת את הפועל תל אביב בראשות עופרי ינאי.

בחברת הניהול טוענים כי רשות המיסים אינה רשאית לפעול עצמאית מחוץ להליך חדלות פירעון: "אין לאפשר לרשות המיסים לפעול באופן עצמאי בעניין זה, באופן שיש בו כדי לסכל את הוראות חוק חדלות פירעון ולגרום להעדפת נושים אסורה", נכתב בבקשה.

עוד נטען כי כל הליך גבייה הנוגע לתאגיד בפירוק מחייב אישור של בית משפט חדלות פירעון - אישור שניתן רק במקרים חריגים. לפי הבקשה, רשות המיסים פעלה ללא קבלת אישור כזה.

את הבקשה הגישו עורכי הדין אסף פריאל ועמרי פלס מטעם אדום ניהול סל בע"מ, שהוסיפו: "הדין אוסר על רשות המיסים לנקוט הליכי גבייה בנוגע לחוב של תאגיד הנמצא בפירוק, ובוודאי לא להטיל עיקול מול צד שלישי. ההליך הנוכחי הוא הזירה היחידה לבירור המחלוקת בין בעלי התפקיד לבין רשות המיסים, באשר מדובר בחוב נטען של עמותה בפירוק".

בימים הקרובים צפוי בית המשפט להכריע האם רשות המיסים תוכל להמשיך בהליכי הגבייה, או שמא יוקפאו עד להשלמת בירור החוב במסגרת הליך חדלות הפירעון.

המנהלים המיוחדים של העמותה מטעם בית המשפט, עורכי הדין ליזה חדש ואורי גאון, דוחים את דרישת חברת אדום ניהול סל בע”מ: “הבקשה של החברה נשענת על טעות יסודית. מדובר בחברה פרטית שאינה מצויה בהליכי חדלות פירעון, ולכן אין לה כל בסיס משפטי להיבנות מההליך של העמותה או ליהנות מההגנות החלות עליו.

“מדובר בניסיון לעקוף את הוראות הדין ולהתנער מחובות לרשות המיסים. אין מניעה שרשות המיסים תמשיך בהליכי הגבייה נגד החברה, וחיוב החוב עשוי אף לתרום לשיקום העמותה ולסילוק חובותיה לנושיה. אנו מבקשים מבית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה ולחייב את החברה בהוצאות”.