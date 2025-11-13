שדרוג אצטדיון טרנר ל-25 אלף מקומות יוצא לדרך

חשיפת התוכנית “שיחת היום” ב-ONE: אצטדיון טוטו-טרנר בבאר שבע ישודרג ל-25 אלף מושבים בסיוע המדינה, בניית אצטדיון טבריה תושלם והוא יעמוד בדרישות לליגת העל, וגם העיר מודיעין בדרך להקמת אצטדיון גדול שיתאים לליגה הבכירה. בנוסף, המדינה צפויה לסייע למתקני הספורט באזורי המלחמה, לאחר שאישרה הקמת מתקנים חדשים באזור עוטף עזה ותסייע גם לאצטדיון בקריית שמונה לעבור שיפוץ בקרוב.

ועדת התמיכות במשרד התרבות והספורט אישרה הקמת מתקנים גדולים חדשים ברחבי הארץ בדיון מיוחד שנערך אתמול (רביעי), בכפוף להמלצות אגף המתקנים, בהיקף של מאות מיליוני שקלים. כל זאת, בניסיון לנצל תקציב שנתי של כחצי מיליארד שקלים במסגרת תוכנית המתקנים הלאומית, מהלך שמאחוריו עומד מנהל האגף, אבי כליף.

בישיבה האחרונה של ועדת התמיכות במשרד התרבות והספורט אושר מהלך של בנייה ושדרוג של אצטדיוני כדורגל גדולים, בסיוע של מאות מיליוני שקלים. לאחרונה הוגשו ארבע בקשות להקמת אצטדיונים חדשים בדרגת ליגת העל במימון המדינה, אך רק שלוש מהן אושרו.

אצטדיון טרנר (חגי מיכאלי)

ראשית, העיר מודיעין קיבלה אישור להקמת אצטדיון כדורגל לליגת העל וזכתה לתקציב תכנון ראשוני בגובה של 27 מיליון שקלים מהמדינה לטובת התנעת הפרויקט. במודיעין התלהבו מעליית הקבוצה המקומית לליגה הלאומית ורוצים מתקן ראוי ומכובד בעיר, ומסתמן שזה יקרה כבר בשנים הקרובות.

כמו כן, המדינה תעזור לעיריית טבריה להשלים את בניית האצטדיון החדש בעיר, שמתעכבת במשך שנים. כזכור, העירייה הקימה אצטדיון ממקורותיה ובאופן עצמאי לחלוטין עם 2,000 מושבים בלבד, אך זה לא עומד בדרישות המינימליות של ליגת העל ולכן היא פנתה למדינה לקבלת תמיכה להגדלתו, ובמשרד התרבות והסכימו לסייע בהגדלת כמות היציעים ל-6,000 מושבים ב-27 מיליון שקלים, כך שהקמת האצטדיון החדש תושלם בקרוב ועירוני טבריה תוכל לארח בעירה קבוצות גדולות.

גם שדרוג אצטדיון טוטו-טרנר בבאר שבע אושר עקרונית על ידי המדינה. עיריית באר שבע הגישה תוכנית להגדלת האצטדיון של הפועל באר שבע ל-25,000 מושבים וכעת זה צפוי לצאת לדרך, לאחר שזו תעבור את האישורים הנדרשים. לטובת השדרוג, המדינה כבר הקצתה סכום ראשוני של 15 מיליון שקלים לעירייה.

גורמים המעורבים בפרויקט ציינו כי התכנון של טרנר המחודש עשוי לקחת כשלוש שנים. הרעיון הוא לשפץ כל יציע בנפרד כדי לאפשר קיום משחקים תוך כדי השיפוץ. השלמת הגדלת כל יציע תהיה בתהליך של כשנה וחצי, כך שכל השיפוץ עשוי לקחת שש שנים. עלות התכנון וביצוע עשויה להגיע ל-220 מיליון שקל לפי ההערכות והתקציב שקיבלה העירייה הוא כאמור ראשוני בלבד לתכנון.

שחקני עירוני מודיעין (רועי כפיר)

גם המועצה המקומית ריינה הגישה בקשה לקבלת תמיכה מהמדינה על מנת שיהיה לה מגרש ביתי. ריינה ביקשה לשדרג את האצטדיון הקיים בכפר כנא, אך בקשתה נפסלה, ככל הנראה לאחר שהעירייה לא עמדה בתנאי הסף של הוכחת מקורות מימון עצמיים לבנייה. ייתכן והיא תערער על ההחלטה בימים הקרובים.

גם הכדורסל יזכה לאולם חדש וגדול, לאחר שאושרה הקמת היכל כדורסל גדול בנס ציונה עם מעל 4,000 מושבים. במשרד התרבות והספורט קיבלו את הבקשה המשותפת מעיריית נס ציונה ומעיריית רחובות להקמת המתקן, תוך התחייבות ששתיהן יישאו ביחד בחלק מעלויות הבנייה. עלות הפרויקט ההתחלתית שאושרה לטובת הקמת האולם מגיעה ל-35 מיליון שקלים.

בתוך כך, לאחרונה המדינה הכריזה כי תשקיע 139 מיליון שקל בשיקום עוטף עזה לאחר המלחמה בשיתוף מנהלת תקומה, כאשר מנהלת תקומה היא זו שמביאה את התקציבים והמשרד הוא הזרוע הביצועית משום שמדובר במתקנים תחרותיים. כעת ONE חושף לראשונה מה צפויה להכיל התוכנית להקמת המתקנים באזור הדרום, שכוללת: אולמות, ארבע בריכות שחייה, ומתקני טניס ואתלטיקה.

באזור שדרות יוקמו ארבעה אולמות ספורט חדשים. במועצה אזורית אשכול תיבנה בריכת שחייה של 25 מטר, כמו גם מרכז טניס, אצטדיון אתלטיקה ואולם התעמלות. בשער הנגב יוקמו בריכת שחייה ואולם התעמלות חדשים. באזור מועצה אזורית שדות נגב ייבנו אולם כדורסל ובריכת שחייה. גם באזור חוף אשקלון תוקם בריכה של 25 מטר ליישוב מבקיעים.

שחקני עירוני נס ציונה (חגי מיכאלי)

בינתיים, בעיריית קריית שמונה הגישו בקשה לקבלת כספי תמיכה על מנת להשמיש את האצטדיון המקומי מתקציבי תוכנית המתקנים כדי להחזיר אותו לפעילות. הבקשה הוגשה בעקבות פרסום קול קורא שיצא לטובת “צורך ספורטיבי מיוחד״. זהו קול קורא שנועד לשיפוץ מגרשים שלא עונים על הדרישות לאירוח משחקים בליגות הבכירות.

במשרד התרבות והספורט יבחנו את הבקשה של קריית שמונה ואף יקיימו סדרת פגישות עם ראשי העירייה, על מנת לנסות ולעזור לעירוני קריית שמונה לחזור ולארח משחקים בצפון לאחר שהאצטדיון הופצץ מירי של חיזבאללה במהלך המלחמה. בפגישות הצדדים ניסו להבין את גודל הנזק ומה התקציב הדרוש לטובת השיפוץ כדי להתקדם בנושא, כאשר ברקע גם מנהלת הליגות לכדורגל דוחפת לכך.