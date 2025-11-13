שחקן עבר, בנו הניאו נאצי ו-687 ק"ג קוקאין

סערה באיים הבלאריים: המשטרה הספרדית עצרה את סטפן מילויביץ’, מי שנחשב לסוחר הסמים הגדול ביותר באזור, ניאו-נאצי ובנו של כדורגלן העבר של מיורקה, גוראן מילויביץ’. לפי הדיווח בעיתון ‘אל אספניול’, המשטרה הלאומית ומשמר האזרחי פירקו את הארגון שעמד בראשו לאחר חקירה ממושכת שנמשכה כשנתיים.

על פי הפרסום, הרשת בהנהגת מילויביץ’ עסקה בהברחת כמויות עצומות של סמים לתוך ספרד ולמדינות נוספות באירופה, תוך שימוש בשיטות מתוחכמות שכללו שתילת "חפרפרות" בתוך המשטרה, התקנת מכשירי מעקב על רכבי שוטרים ויצירת קשרים עם גורמי מאפיה בינלאומיים.

במהלך המבצע נעצרו עוד 12 חשודים, והמשטרה החרימה 687 ק"ג קוקאין ו-2,500 ק"ג חשיש. מילויביץ’ צפוי לעמוד לדין בחשד לעבירות של סחר בסמים, סחר בנשק, מתן שוחד והשתייכות לארגון פשיעה.

מילויביץ’, שנולד בסרביה והגיע למיורקה כשהיה בן שלושה חודשים בעקבות מעברו של אביו לקבוצה המקומית בעונת 1991/92, החל את דרכו בנוער של מיורקה אך ויתר על קריירת הכדורגל ופנה לאמנויות לחימה. עם גובה של 1.93 מטר, הוא הפך ללוחם MMA מקצועי.

קוקאין (רויטרס)

במהלך השנים האחרונות ביסס לעצמו מעמד של דמות קיצונית באיים הבלאריים, לאחר שייסד את ארגון האופנוענים ‘United Tribuns España’ – שהיה בעל אידאולוגיה ניאו-נאצית. לפי גורמי החקירה, הכנופיה שלטה בהפצת סמים במועדוני לילה, במסיבות מחתרתיות ובבתי בושת ברחבי מיורקה. הארגון נחשד גם בביצוע חיסולים ו"סגירת חשבונות" אלימה.

מילויביץ’ כבר נעצר בשנת 2020 ונגזר עליו עונש של שנה וחצי מאסר, אך הוא לא נכנס לכלא בפועל. בראיון קודם ניסה להצטייר כלוחם רחוב ולא עבריין מסוכן, וטען: “כדי להיכנס ל-’United Tribuns’ לא צריך להרוג שבעה אנשים. אלה סתם סיפורים להפחיד את הציבור".

החקירה האחרונה חיזקה את הקשרים בין ארגונו לבין המאפיה האלבנית. ביולי 2025 הצליחו חוקרי המשטרה להאזין לשיחה בין מילויביץ’ לבין רוביו מאלו, מתווך בכיר בארגון פשע אלבני, ובה אמר מילויביץ’: “זו ליגת האלופות של הפשע. מכאן אי אפשר להגיע גבוה יותר".

עבור הרשויות הספרדיות מדובר באחת המכות הקשות ביותר שניתנו בשנים האחרונות לעולם הפשע המאורגן באיים הבלאריים - ולסיום סמלי במיוחד עבור בנו של כדורגלן לשעבר שהפך לאחד הפושעים המבוקשים ביותר באירופה.