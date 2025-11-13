יום חמישי, 13.11.2025 שעה 12:26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

שחקן עבר, בנו הניאו נאצי ו-687 ק"ג קוקאין

סערה במיורקה: אחרי חקירה של שנתיים נעצר סטפן מילויביץ', בנו של גוראן מילויביץ' ששיחק בקבוצה, וסוחר הסמים הגדול באיזור: "זה האלופות של הפשע"

|
שוטרים עם קוקאין שנתפס (ארכיון, IMAGO)
שוטרים עם קוקאין שנתפס (ארכיון, IMAGO)

סערה באיים הבלאריים: המשטרה הספרדית עצרה את סטפן מילויביץ’, מי שנחשב לסוחר הסמים הגדול ביותר באזור, ניאו-נאצי ובנו של כדורגלן העבר של מיורקה, גוראן מילויביץ’. לפי הדיווח בעיתון ‘אל אספניול’, המשטרה הלאומית ומשמר האזרחי פירקו את הארגון שעמד בראשו לאחר חקירה ממושכת שנמשכה כשנתיים.

על פי הפרסום, הרשת בהנהגת מילויביץ’ עסקה בהברחת כמויות עצומות של סמים לתוך ספרד ולמדינות נוספות באירופה, תוך שימוש בשיטות מתוחכמות שכללו שתילת "חפרפרות" בתוך המשטרה, התקנת מכשירי מעקב על רכבי שוטרים ויצירת קשרים עם גורמי מאפיה בינלאומיים.

במהלך המבצע נעצרו עוד 12 חשודים, והמשטרה החרימה 687 ק"ג קוקאין ו-2,500 ק"ג חשיש. מילויביץ’ צפוי לעמוד לדין בחשד לעבירות של סחר בסמים, סחר בנשק, מתן שוחד והשתייכות לארגון פשיעה.

מילויביץ’, שנולד בסרביה והגיע למיורקה כשהיה בן שלושה חודשים בעקבות מעברו של אביו לקבוצה המקומית בעונת 1991/92, החל את דרכו בנוער של מיורקה אך ויתר על קריירת הכדורגל ופנה לאמנויות לחימה. עם גובה של 1.93 מטר, הוא הפך ללוחם MMA מקצועי.

קוקאין (רויטרס)קוקאין (רויטרס)

במהלך השנים האחרונות ביסס לעצמו מעמד של דמות קיצונית באיים הבלאריים, לאחר שייסד את ארגון האופנוענים ‘United Tribuns España’ – שהיה בעל אידאולוגיה ניאו-נאצית. לפי גורמי החקירה, הכנופיה שלטה בהפצת סמים במועדוני לילה, במסיבות מחתרתיות ובבתי בושת ברחבי מיורקה. הארגון נחשד גם בביצוע חיסולים ו"סגירת חשבונות" אלימה.

מילויביץ’ כבר נעצר בשנת 2020 ונגזר עליו עונש של שנה וחצי מאסר, אך הוא לא נכנס לכלא בפועל. בראיון קודם ניסה להצטייר כלוחם רחוב ולא עבריין מסוכן, וטען: “כדי להיכנס ל-’United Tribuns’ לא צריך להרוג שבעה אנשים. אלה סתם סיפורים להפחיד את הציבור".

החקירה האחרונה חיזקה את הקשרים בין ארגונו לבין המאפיה האלבנית. ביולי 2025 הצליחו חוקרי המשטרה להאזין לשיחה בין מילויביץ’ לבין רוביו מאלו, מתווך בכיר בארגון פשע אלבני, ובה אמר מילויביץ’: “זו ליגת האלופות של הפשע. מכאן אי אפשר להגיע גבוה יותר".

עבור הרשויות הספרדיות מדובר באחת המכות הקשות ביותר שניתנו בשנים האחרונות לעולם הפשע המאורגן באיים הבלאריים - ולסיום סמלי במיוחד עבור בנו של כדורגלן לשעבר שהפך לאחד הפושעים המבוקשים ביותר באירופה.

