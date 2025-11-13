רבע 2, 01:59: פנרבחצ'ה - הפועל ת"א 28:23

אחרי תצוגת התכלית רק לפני היומיים מול בסקוניה, בהפועל תל אביב רוצים להמשיך עם המאזן הנפלא בליגה הטובה באירופה, כאשר בשעה זו מחזיקת היורוקאפ מתארחת אצל פנרבחצ’ה ביורוליג, במסגרת המחזור ה-11 והמשחק השני בשבוע הכפול במפעל, במשחק שמתקיים במינכן ולא בטורקיה.

חניכיו של דימיטריס איטודיס באים אחרי ניצחון מוחץ 89:114 על בסקוניה, כשזה הגיע להם אחרי הפסד כואב במיוחד, כאשר פעם נוספת המאמן היווני לא הצליח לגבור על יונתן אלון ונכנע להפועל ירושלים בגמר גביע ווינר, כשכזכור, הפועל הייתה עם הזדמנות לזכות בתואר ראשון בישראל מזה 32 שנים, אך זה לא קרה והיא תנסה לעשות זאת בסיום העונה.

ביורוליג, הדברים הולכים הרבה יותר טוב, אפשר להגיד גם מצוין ועל סף המושלמים. האדומים עם מאזן טוב מאוד של שמונה ניצחונות ושני הפסדים, כאשר הם במקום הראשון לאחר שז’לגיריס והכוכב האדום בלגרד הפסידו, והן בעצם יחד עם אולימפיאקוס, סוללת הכוכבים של עופר ינאי מקדימה את שלוש הקבוצות האלו עם ניצחון אחד יותר.

בצד השני של המתרס, פנרבחצ’ה ושאראס מגיעים אחרי ניצחון על האקסית של המאמן והיריבה המרה של האדומים כמובן, מכבי ת”א, כשכזכור היה רק לפני יומיים, שם ווייד בולדווין בלט וסחב את קבוצתו לניצחון. במפעל עצמו, האלופה עד כה עם חמישה ניצחונות וחמישה הפסדים וכעת תקווה לעלות למאזן חיובי.

רבע ראשון: 13:13

חמישיית פנרבחצ’ה: טיילן הורטון טאקר, דבון הול, ניקולו מלי, טאריק ביברוביץ’ וקם בירץ’.

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיצ’י’ץ, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, ג’ונתן מוטלי ודן אוטורו.

הקבוצות התקשו למצוא את הסל בדקות הפתיחה, והנקודות הראשונות במשחק הגיעו מידיו של מלי שקלע מקרוב לאחר יותר משלוש דקות של כדורסל. מוטלי העלה את האדומים על הלוח עם שלשה. נקודות של הול ואוטורו בכל צד קבעו 4:5 לאורחת בירידה לפסק הזמן. בראיינט וטאקר החליפו שלשות, כאשר גם מוטלי המשיך ביכולת הטובה.

המשך הרבע אופיין בבלאגן, כאשר הקבוצות התקשו לקלוע והרבו בהחטאות ובאיבודי כדור, דבר שהוביל לסקור נמוך מאוד, דבר שלא הורגלנו אליו במשחקיה של הפועל תל אביב. סל של וויד בולדווין קבע 11:11, אך כריס ג’ונס השיב מנגד. ארמנדו בקוט קבע את תוצאת הרבע, 13:13.

רבע שני:

קצת צבירת הנקודות המשיך להיות איטי גם בפתיחת הרבע השני, כאשר כשלוש דקות לתוך הרבע התוצאה עמדה על 14:16 לזכות החבורה של דימיטריס איטודיס. מיצ’יץ’ רשם את הנקודות הראשונות שלו במשחק והלעה את האדומים ליתרון ארבע. נקודות של אוטורו קבעו ריצת 0:8 של הקבוצה הישראלית והזעיקה פסק זמן טורקי, כאשר ניכר כי המשחק התחיל להיכנס לקצב התקפי.

שלשה של הול עצרה את המומנטום, אך אוטורו ידע להגיב בצד השני. מיצ’יץ’ השלים מהלך של שלוש נקודות והעמיד את התוצאה על 19:26 לאורחת, אך טאקר הגיב מיד שוב.