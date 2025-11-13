נורדיה הציגה מדים לרגל 40 שנה לזכייה של בית"ר

בית"ר נורדיה ירושלים ממשיכה לחנך את הדור הצעיר בבירה, על ערכי המסורת והמורשת הבית”רית, כשהשיקה מדים חדשים לרגל 40 שנה לזכייתה של בית"ר ירושלים בגביע המדינה בעונת 1985/86, כשניצחה אז 1:2 בהארכה את שמשון תל אביב משערים של אלי אוחנה ואורי מלמיליאן. אפרים ארביב הבקיע לשמשון תל אביב, במשחק בו נכחו 18,000 איש.

בית"ר נורדיה ירושלים, המשחקת בליגה א' דרום, הציגה את מדי הבית החדשים שלה, בצבעי צהוב-שחור המזוהים עם זהות המועדון, כשעוצבו תוך שילוב מדויק בין עבר להווה: שחזור נאמן לחולצה ההיסטורית מהעונה ההיא, עם תוספת של צווארון מיוחד המעניק ניחוח רטרו לעיצוב ויוצר מראה שמשדר היסטוריה, עוצמה וחדשנות.

מאחורי העיצוב עומד איתי דהן, הבעלים של סטודיו העיצוב והמיתוג 'דידאה', המעצב זו השנה השנייה ברציפות את מדי בית"ר נורדיה ירושלים. העונה 'דידאה' גם עיצבה את מדי מ.ס דימונה, אף היא קבוצה מליגה א' דרום, זאת בהשראת דגל ישראל כחלק מתפיסה עיצובית המחוברת לזהות המקומית הישראלית.

בוגרים לצד צעירים בבית'ר נורדיה ירושלים (איתי דהן - דידאה)

הצילומים להצגת החולצה החדשה, התקיימו בלב עיר הבירה, ירושלים, מול חומות העיר העתיקה, זאת בהשתתפות שחקני הקבוצה הבוגרת, שחקני מחלקת הנוער, וכמובן משה בן ארוש, מכוכבי אותה זכייה היסטורית, רביעית במספר בעבור בית"ר (ושנייה ברציפות), שחזר לרגע ללבוש את החולצה המקורית.

במהלך יום הצילומים הציג איתי דהן, הבעלים של סטודיו העיצוב והמיתוג 'דידאה', לשחקני מחלקת הנוער את החולצה המקורית מ-1986, שהיוותה השראה ישירה לתהליך העיצוב והפכה לחוליה המקשרת בין עבר מפואר לעתיד מבטיח. השחקנים הבוגרים, לצד אלו הצעירים, קיבלו לידיהם החולצה, הצטלמו איתה וכידררו את הכדור יחד עם שחקן העבר, משה בן ארוש.

החולצה תוצג לראשונה במסגרת המחזור התשיעי בליגה א' דרום, כאשר בית"ר נורדיה ירושלים תפגוש בביתה את בית"ר יבנה. המשחק צפוי להתקיים בירושלים, ב-28/11, לאחר סיום פגרת השזרועים. הקבוצה של זוהר קמינצקי תגיעה להתמודדות מהמקום ה-12, בעוד בית"ר יבנה, לה שתי נקודות יותר, תגיעה מהמקום ה-10 בליגה א' דרום.

משה בן ארוש ברקע העיר העתיקה בירושלים (איתי דהן - דידאה)

בדף הפייסבוק הרשמי של בית"ר נורדיה ירושלים צוין: “התרגשנו לחשוף בפניכם את המדים החדשים-ישנים שלנו, אבל לא יכולנו לוותר על עוד כמה רגעים מיוחדים מיום הצילומים. היה לנו הכבוד לצלם את המדים החדשים לצד החולצה ההיסטורית של עונת 85/86 ולשתף את משה בן ארוש האגדי, שהיה שם באמת, אז בזכייה בגביע הרביעי”.

“משחקני הקבוצה הבוגרת ועד קבוצת טרום ב׳, כולם למדו על המורשת הבית”רית, על הסמל שהם נושאים, ועל המשמעות ההיסטורית של המדים בעונה הקרובה. תודה ענקית ל'בית שמואל' על האירוח מול נוף החומות, ולאיש שמאחורי המצלמה ועיצוב המדים, איתי דהן Didea דידאה - בונים מותג מנצח”.