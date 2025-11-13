יום חמישי, 13.11.2025 שעה 13:46
חודשיים אחרי התאונה: 87 דקות לדניאל עצמון

לעמוד על הרגליים: ב-1.9, בלמה של הפועל פ"ת התהפך עם טרקטורון, סבל מחבלה קשה ואיבד 4 אצבעות. רגע לפני הפגרה, עלה עם כפפה מיוחדת ושיחק בדרבי

ארז דידי ודניאל עצמון (צילום ניב כהן)
מרגש ומחמם את הלב: דניאל עצמון, בלם בן 16 של הפועל פתח תקווה, אליו הגיע מהפועל רמת גן, חזר למגרשי הכדורגל. את עונת 2025/26 הנוכחית הוא פתח עם 180 דקות מלאות במסגרת ליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2009. אלא שבאחד בספטמבר, ביום שבו הילדים חזרו לספסל הלימודים, עצמון נפצע בגפיים לאחר שהתהפך עם טרקטורון.

באותו היום, משפחת עצמון נכנסה לאירוע מטלטל ומלא חשש. דניאל הובהל לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו היה בינוני. האירוע התרחש בסביון סביב צוהרי היום, כאשר קצת אחרי השעה 12:00 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחק ירקון כי רוכב טרקטורון התהפך ברחוב מגלן בסביון.

בהודעת מד"א נכתב כי חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים שיבא בתל השומר נער בן 16 במצב בינוני עם חבלה קשה בגפיים. דניאל, שהעתיד עוד לפניו, איבד ארבע מאצבעותיו בידו. מאז ה-23 באוגוסט, דניאל לא שיחק כדורגל, אבל הבטיח לעצמו ולסובבים אותו כי דבר לא יעצור בעדו – גם לא הפרידה ממספר מאצבעותיו.

ארז דידי מול דניאל עצמון (יונתן גינזבורג)ארז דידי מול דניאל עצמון (יונתן גינזבורג)

כעת, במסגרת המחזור ה-10 בליגת נערים א' – על, דניאל חזר למגרש. הוא חזר לעמוד על רגליו, פתח ב-11 של עדי מישאל, עם כפפה מיוחדת שהותאמה לידו, והשתתף ב-87 דקות משחק מול מכבי פתח תקווה, בדרבי שהסתיים ב-4:1 למכבי. דרבי שהוציא את הקבוצות לפגרת השזרועים הצפויה להתקיים עד לתחילת חודש דצמבר.

עדי מישאל, מאמנו של דניאל, סיפר ל-ONE: "דניאל ילד מדהים וחזק מאוד. מה שקרה לו היה שוק גדול לכולם, לצוות ולשחקנים. חסרונו הורגש מאוד בחדר ההלבשה ובמיוחד על המגרש. ניסינו לעטוף אותו בכל מה שהיה צריך כדי שיחזור חזק יותר. כולנו ציפינו לחזרתו ואני שמח שהוא חזר חזק מנטלית ופיזית וזה כבר מאחורינו".

ב-12 באוגוסט 2024 דניאל נרשם בהפועל רמת גן כ"שחקן חדש". מאז, רשם 42 הופעות והיה בין שחקני סגל שהופיעו הכי הרבה בעונה החולפת. ואם לא די בכך – אף קיבל הזדמנויות בקבוצת נערים א'. בעונה החולפת, קבוצת נערים ב' של הפועל רמת גן העפילה לחצי גמר גביע המדינה לנערים ב' מול קבוצתו הנוכחית, הפועל פתח תקווה.

דניאל עצמון ועדו ברקו (צילום ניב כהן)דניאל עצמון ועדו ברקו (צילום ניב כהן)

מבחינת שערים בעונה החולפת, לבלם הצעיר היו שלושה כאלה. שניים במסגרת הליגה, בניצחון 1:2 מול בני סכנין וב-1:1 מול הפועל באר שבע ואחד בניצחון 2:4 מול מכבי חיפה גולדשנפלד מליגת נערים ב' ארצית צפון, במסגרת גביע המדינה לנערים ב'. זו הייתה פעם ראשונה שדניאל הבקיע כמות כה גבוהה של שערים בקריירה.

מעבר לכך, בעונה החולפת, בעודו שחקן נערים ב' (ושחקן נערים א' מפעם לפעם), דניאל הצעיר קיבל זימון לנבחרת הפיתוח. מי שעובד ביום יום עם דניאל מבין כי מדובר בבלם איכותי וראוי שיכול לקבל בעתיד גם זימון לנבחרת בשנתון שלו. עוד דרך ארוכה לפניו, בוודאי עם מה שחווה לאחרונה, אבל חזרתו מעידה כי אינו מוכן לוותר על אהבתו וקידומו בענף הספורט – הכדורגל.

דרכו של דניאל החלה בעונת 2017/18 במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, אז כשחקן בקבוצת טרום ילדים ג' של המועדון. זהו השנתון הצעיר ביותר תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל. במשך שבע שנים רצופות, 131 הופעות, היה לשחקנה של מכבי פתח תקווה. הפועל פתח תקווה, קבוצתו החדשה העונה, היא הקבוצה השלישית בסך הכל בקריירה הצעירה שלו.

