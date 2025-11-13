שחקן נוער מ.כ ירמיהו חולון הורחק ל-99 שנים

שחקן נוער בן 17 השייך למ.כ. ירמיהו חולון סיים את הקריירה שלו. בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל גזר עליו עונש הרחקה לצמיתות, למשך 99 שנים, עד לתאריך 13/11/2124. הסיבה לכך היא השתתפות בקטטה והתנהגות בלתי הולמת. הדיין, עו"ד נעם ליובין, הקשיב טרם ההכרעה למאמנו, יניב אבדר, ולמנהל הקבוצה, איציק קורקוס.

הקבוצה נקנסה בסכום כולל של 2,500 שקלים, בפועל ועל תנאי. הדיין, עו"ד נעם ליובין, השית על הקבוצה עונש הפחתה של שלוש נקודות למשך שנה בכל הרשעה חוזרת בעבירה של "התפרעות, תגרה ותקיפה" בנסיבות מחמירות. השחקן, כאמור, בן ה-17, הורחק לצמיתות נוכח האישומים כנגדו ("השתתפות בקטטה" ו"התנהגות בלתי הולמת").

בווידאו שהגיע לידי ONE, שאינו מציג את התמונה המלאה, נראה שחקנה של מ.כ ירמיהו חולון שולח רגל ישירה, בברוטליות, לעבר שחקן יריבה באזור חדרי ההלבשה. לאחר ששלח את רגלו, נפל ארצה, התרומם והתקרב במהרה פעם נוספת לאותו שחקן יריבה, והחל לבעוט ולחבוט בו בחוסר רגש. התמונות קשות לצפייה, והאירוע בלתי ספורטיבי בעליל.

שופט מוציא כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)

פרוטוקול הדיון

איציק קורקוס, מנהל קבוצת הנוער מ.כ ירמיהו חולון: "אנחנו מגנים אלימות ונגד אלימות. המשחק נגמר, וחגגנו בדשא. רבע שעה לאחר מכן קרתה תגרה מגזענות כנגד שחקנים שלנו. שחקן של ירושלים התחיל פרובוקציות. האירוע ממשיך ומציג התכתבויות שהשחקן הנאשם מקבל איומים מהשחקן של ירושלים".

יניב אבדר, מאמן קבוצת הנוער מ.כ. ירמיהו חולון: "האירוע קרה רבע שעה אחרי המשחק. היו שני שחקנים שלי שנתנו לו מכות. עשיתי בירור קצר והם הורחקו מהמועדון לצמיתות. זה לא כלל את הקבוצה ולא התפרעות אוהדים. גם השחקן השני הורחק לצמיתות. אני מאמן המון שנים וסולד מכל מה שהיה".

"אל תפגעו בקבוצה, הם הורחקו מהמועדון לצמיתות. מציג את הסרטון. אני כראש הקבוצה מתנצל מעומק ליבי, וזה היה אירוע נקודתי. נשלחו להם הודעות שהם משוחררים מהמועדון. מבקש שתתחשבו במועדון, כלל הקבוצה לא הייתה קשורה".

ההחלטה

"לעניין ההרשעה: הנאשמים 2-1 (השחקן והקבוצה). הנאשמים עמדו לדין בעקבות האירועים שאירעו בסוף המשחק בין הנאשמת לקבוצת ירושלים. יצוין כי בהתאם לעדות השופט וההתייחסות של צוות השיפוט, נראה כי איש מצוות השיפוט לא ראה את האירוע בזמן אמת".

"בסרטון שהוצג בפניי על ידי אנשי הנאשמת נראה כי שחקן הקבוצה היריבה סופג מכות נמרצות משני שחקני הנאשמת, השחקן הנאשם (2) ושחקן שני שלא עמד לדין וזוהה על ידי אנשי הנאשמת עצמה. עוד נראה אבי הנאשם 2 כשהוא מנסה לגונן על השחקן שהוכה".

"נציגי הנאשמת הודו כי אכן אירע המתואר בכתב האישום, וכאמור אף הם הציגו את הסרטון הנ"ל כשהם מציינים כי לא הייתה כל מעורבות מצד הקהל שלהם באירועים מעבר לניסיונות להפריד ולגונן כאמור לעיל. עוד הוסיפו הנציגים כי הנאשם 2 והשחקן השני שוחררו מהקבוצה לאלתר. מאחר שאיש לא ראה את מעורבות הקהל, ומהראייה החזקה ביותר היא סרטון הווידאו שצורף".

"הרי החלטתי כדלהלן: מתוך אחריותה הישירה להתנהגות שחקניה, הנאשמת תורשע בעבירה של השתתפות בקטטה בנסיבות מחמירות ותזוכה מחמת הספק מעבירה של התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות".

"הנאשם 2 יורשע בסעיפי האישום בגינם עמד לדין, וזאת כאמור על בסיס סרטון הווידאו והודאת נציגי הנאשמים בקרות האירועים. אדגיש כי הנאשם 2 לא הגיש כל כתב הגנה ואף לא הופיע לדיון בעניינו".

"לעניין העונש: הנאשמת 1 (מ.כ. ירמיהו חולון), כאמור, מאחר שנשארה למעשה רק הרשעתה של הנאשמת בגין מעשה שחקנה, החלטתי כי על הנאשמת ייגזרו העונשים הבאים: קנס כספי בפועל בסך 2,500 שקלים ועונש על תנאי לשנה של הפחתת 3 נקודות ליגה בכל הרשעה חוזרת בעבירה של התפרעות, תגרה ותקיפה בנסיבות מחמירות".

"הנאשם 2 (השחקן): לנאשם 2 עבר משמעתי כאשר לפני כשנה וחודשיים הסתער באגרופים על שחקן הקבוצה היריבה והורחק ל-6 משחקים על ידי ביה"ד זה ובכך קיבל הזדמנות שנייה לשפר את התנהגותו. נראה כי הנאשם לא רק שלא למד דבר אלא הקצין את התנהגותו והפעם חבט באכזריות בשחקן הקבוצה היריבה, כפי שנראה בסרטון, ואין זה משנה מה הייתה הסיבה לכך".

"משעשה הנאשם את אשר עשה, איני יכול לחשוב על אפשרות בה יקבל הזדמנות נוספת, ואין אני רואה לכך הצדקה. לכן החלטתי כי אין מקומו של הנאשם על כר הדשא, ואין הוא יכול להיות יותר שחקן פעיל, ובכך הנני מרחיק את הנאשם לצמיתות".

תגובה

ממועדון כדורגל ירמיהו חולון נמסר ל-ONE: "ראשית, נציין כי המשחק התנהל ברוח ספורטיבית והוגנת, וכי אנו דוחים כל טענה לאלימות מצד שחקני או אנשי המועדון. השחקן הושעה על-ידי המועדון כבר לפני שבוע, והדבר מתועד ומאושר".

"בנוסף, במהלך המשחק, שחקן מקבוצת ירושלים שהתגרה בשחקננו תקף, הורחק בכרטיס אדום אך לא יצא מתחומי המגרש – דבר שתרם ליצירת אווירה מתוחה. ברצוננו להבהיר כי הסרטון המופץ ברשתות החברתיות מתעד רק את אמצע האירוע, ואינו מציג את ההתגרות והתקיפה שהתרחשו לפני כן מצד שחקן ירושלים".

"האגודה נוקטת ותמשיך לנקוט בצעדים ענישתיים חמורים כנגד כל גילוי של אלימות. אנו תומכים בהרחקת השחקן שפעל באלימות, אף על פי שמדובר בשחקן הרכב, והוא הועמד לעונש משמעתי על-ידי המועדון עצמו – אשר החליט להשעותו ממשחקים ואימונים למשך חודש ימים".

"אנו כמועדון רואים בחומרה כל גילוי של אלימות – מצד שחקנים, הורים או אנשי צוות – ופועלים באפס סובלנות בנושא. לשם המחשה, רק בשבוע שעבר הוחלט על הרחקת שחקן מקבוצת ילדים א' בעקבות התנהגות שאינה הולמת מצד הוריו".