יום חמישי, 13/11/2025, 19:00אצטדיון דאריוס אייר גירנוידידות - אירופה
ישראל
דקה 75
0 0
שופט: אדגרס מלצ'בס
ליטא
אחרי ההפסדים לנורבגיה ואיטליה בפגרה הקודמת, שבעצם קבעו שישראל פעם נוספת לא מעפילה למונדיאל ומסיימת רק במקום השלישי, הנבחרת פותחת את חלון המשחקים הנוכחים בשעה זו עם משחק ידידות מול נבחרת ליטא.

כאמור, הכחולים-לבנים של רן בן שמעון מגיעים אחרי שני הפסדים כואבים רק לפני חודש, כשספגו 5:0 מנורבגיה ו-3:0 לאיטליה, כשהפעם מדובר בניסוי כלים לפני המשחק האחרון בשלב הבתים ביום ראשון מול מולדובה.

מנגד, ליטא נמצאת בבית ז’ במוקדמות המונדיאל וגם היא לא העפילה, כאשר היא נמצאת במקום הרביעי עם שלוש נקודות ולמעשה ללא ניצחון בכלל, אלא עם שלוש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. בחלון הקודם, הליטאים ספגו 2:0 מפולין ו-2:1 מפינלנד.

מחצית שניה
  • '74
  • החמצה
  • תורג'מן שיגר בעיטה מצוינת מהאוויר מחוץ לרחבה, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
  • '71
  • החמצה
  • גבי קניקובסקי ניצל טעות בהגנה הליטאית כדי להשתלט על כדור בתוך הרחבה, אך שחרר כדור למרכז השער, אותו ברטקוס הדף
  • '65
  • חילוף
  • דור פרץ נכנס במקום דן ביטון
  • '65
  • חילוף
  • חילוף כפול בנבחרת ישראל: ירדן שועה פינה את מקומו לסתיו טוריאל
  • '64
  • החמצה
  • קלינאוסקס חדר לרחבה פעם נוספת, אך שחרר כדור גבוה מחוץ למסגרת
  • '55
  • כרטיס צהוב
  • גם דור תורג'מן ראה את הכרטיס הצהוב
  • '51
  • החמצה
  • גיא מזרחי הגביה כדור מצוין לרחבה, תורג'מן לא פגש אותו טוב ושחרר נגיחה רעה החוצה
  • '50
  • החמצה
  • תומאס קלינאוסקס פרץ מהאמצע ושחרר בעיטה מרחוק, אך שלח את הכדור גבוה מעל למשקוף
  • '46
  • חילוף
  • ברטקוס החליף את שוודקאוסקס בין הקורות
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בליטא עם פתיחת המחצית: גרטס סירגדס פינה את מקומו למודסטס וורוביובס
מחצית ראשונה
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • גם אליאל פרץ נכנס לפנקס של אדגרס מלצ'בס
  • '29
  • החמצה
  • דור תורג'מן ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך שחרר כדור גבוה מעל למסגרת
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • כניסה מסוכנת של ירדן שועה זיכתה אותו בכרטיס הצהוב הראשון של הערב
  • '24
  • החמצה
  • גבידאס גינייטס הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה אחרי מתפרצת ליטאית, אך שחרר כדור לא מדויק החוצה
  • '20
  • אחר
  • עשרים דקות מהפתיחה, הבחורים של רן בן שמעון שולטים בהתמודדות אך מתקשים לסכן את השער הליטאי
  • '11
  • החמצה
  • הזדמנות מצוינת לנבחרת הליטאית הסתיימה עם איבוד כדור בתוך הרחבה של עומרי גלזר
