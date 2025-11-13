הרכבים וציונים



אחרי ההפסדים לנורבגיה ואיטליה בפגרה הקודמת, שבעצם קבעו שישראל פעם נוספת לא מעפילה למונדיאל ומסיימת רק במקום השלישי, הנבחרת פותחת את חלון המשחקים הנוכחים בשעה זו עם משחק ידידות מול נבחרת ליטא.

כאמור, הכחולים-לבנים של רן בן שמעון מגיעים אחרי שני הפסדים כואבים רק לפני חודש, כשספגו 5:0 מנורבגיה ו-3:0 לאיטליה, כשהפעם מדובר בניסוי כלים לפני המשחק האחרון בשלב הבתים ביום ראשון מול מולדובה.

מנגד, ליטא נמצאת בבית ז’ במוקדמות המונדיאל וגם היא לא העפילה, כאשר היא נמצאת במקום הרביעי עם שלוש נקודות ולמעשה ללא ניצחון בכלל, אלא עם שלוש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. בחלון הקודם, הליטאים ספגו 2:0 מפולין ו-2:1 מפינלנד.