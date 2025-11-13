יום חמישי, 13.11.2025 שעה 23:11
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
79-135איסלנד2
77-84אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
87-95הונגריה2
45-44אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

דקה 67: אירלנד - פורטוגל 0:2

מוק' מונדיאל, מחזור 9: רונאלדו ראה כרטיס אדום. המארחת כבר ביתרון כפול מצמד גדול של פארוט. במקביל: מולדובה - איטליה 0:0, צרפת - אוקראינה 0:1

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

שחקני הכדורגל ברחבי העולם עזבו את קבוצותיהם על מנת להשתתף בפגרת הנבחרות, ובשעה זו מתקיימים מספר משחקים מרתקים במסגרת המחזור התשיעי של מוקדמות המונדיאל באירופה. במוקד: פורטוגל וכריסטיאנו רונאלדו מתארחים באירלנד, איטליה פוגשת את מולדובה בבית הישראלי, צרפת מארחת את אוקראינה, אנגליה מתמודדת מול סרביה ואנדורה מארחת את אלבניה.  

אירלנד – פורטוגל 0:2

לאחר שבפגרת הנבחרות בחודש שעבר כריסטיאנו רונאלדו וחבריו גברו בביתם 0:1 על האירים וסיימו ב-2:2 מול הונגריה, הסלסאו, שהשיגו עד כה עשר נקודות, מגיעים לאירלנד מפסגת בית ו’, על מנת להשיג את הכרטיס למונדיאל. התרחיש להעפלה ישירה של רוברטו מרטינס וחניכיו כבר הערב לאליפות העולם הוא ניצחון על האירים.

דקה 17, שער! אירלנד עלתה ל-0:1: לאחר טעות בהגנה הפורטוגלית, האירים קיבלו קרן, שהורמה מצד שמאל היישר לראשו של ליאם סקאלס. המגן נגח פנימה לראשו של טרוי פארוט, ששם את הכדור ברשת. 

טרוי פארוט חוגג (IMAGO)טרוי פארוט חוגג (IMAGO)
שחקני אירלנד בטירוף (IMAGO)שחקני אירלנד בטירוף (IMAGO)

דקה 45, שער! אירלנד עלתה ל-0:2: האירים יצאו למתפרצת, הכדור נשלח לפארוט, שחתך לאמצע וסיים בצורה נהדרת עם פס לפינה הקרובה נגד כיוון התנועה של השוער. 

טרוי פארוט כובש (IMAGO)טרוי פארוט כובש (IMAGO)
טרוי פארוט. צמד גדול (IMAGO)טרוי פארוט. צמד גדול (IMAGO)
טרוי פארוט בטירוף (IMAGO)טרוי פארוט בטירוף (IMAGO)

מולדובה – איטליה 0:0

אמנם נבחרת ישראל כבר לא תעפיל למונדיאל הקרוב, אך באותו הבית מתקיימת תחרות על הפסגה, בין נורבגיה לאיטליה. אמנם היא עוד לא איבדה סיכוי רשמית, אך לאחר הניצחון של הנורבגים מול אסטוניה המאבק על הכרטיס הישיר למונדיאל מעשית תם. למרות זאת, האזורי מנסים להשאיר סיכוי תאורטי קלוש למחזור האחרון מול ארלינג הולאנד וחבריו בבית הישראלי.

צרפת – אוקראינה 0:1

דידייה דשאן וחניכיו, שהשיגו עשר נקודות ונמצאים בפסגת בית ד’, מארחים בפארק דה פראנס את אוקראינה, שנמצאת במרחק שלוש נקודות מהם. בחודש שעבר, הטריקולור ניצחו 0:3 את אזרבייג’ן וסיימו ב-2:2 מול איסלנד. כעת, קיליאן אמבפה וחבריו יודעים שניצחון על האורחת יעניק להם באופן רשמי את הכרטיס לאליפות העולם.

דקה 55, שער! צרפת עלתה ל-0:1: הטריקולור קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים, קיליאן אמבפה ניגש ושלח פאננקה נהדרת פנימה.

אנגליה – סרביה 0:1   

תומאס טוכל וחניכיו כבר השיגו את הכרטיס למונדיאל הקרוב. הם מחזיקים במאזן מושלם בקמפיין, מבלי לספוג אפילו שער אחד, ושואפים לשמור עליו. נבחרת שלושת האריות מארחת את הסרבים, שנמצאים במקום השלישי בבית ובעיצומו של מאבק מול אלבניה על המקום השני שמוביל אל הפלייאוף.  

דקה 28, שער! אנגליה עלתה ל-0:1: איזה גול של בוקאיו סאקה! כדור חופשי של דקלן רייס עלה לרחבה, חזר מספר פעמים לשחקנים שניסו לקלוט אותו עד שהגיע לשחקן ארסנל, שמהאוויר באומנות שלח אותו לפינה הרחוקה.  

בוקאיו סאקה. איזה גול (IMAGO)בוקאיו סאקה. איזה גול (IMAGO)
בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)
נבחרת אנגליה מאושרת (IMAGO)נבחרת אנגליה מאושרת (IMAGO)

תוצאות נוספות:      

אנדורה – אלבניה 0:0

