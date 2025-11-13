דקה 67: אירלנד - פורטוגל 0:2

שחקני הכדורגל ברחבי העולם עזבו את קבוצותיהם על מנת להשתתף בפגרת הנבחרות, ובשעה זו מתקיימים מספר משחקים מרתקים במסגרת המחזור התשיעי של מוקדמות המונדיאל באירופה. במוקד: פורטוגל וכריסטיאנו רונאלדו מתארחים באירלנד, איטליה פוגשת את מולדובה בבית הישראלי, צרפת מארחת את אוקראינה, אנגליה מתמודדת מול סרביה ואנדורה מארחת את אלבניה.

אירלנד – פורטוגל 0:2

לאחר שבפגרת הנבחרות בחודש שעבר כריסטיאנו רונאלדו וחבריו גברו בביתם 0:1 על האירים וסיימו ב-2:2 מול הונגריה, הסלסאו, שהשיגו עד כה עשר נקודות, מגיעים לאירלנד מפסגת בית ו’, על מנת להשיג את הכרטיס למונדיאל. התרחיש להעפלה ישירה של רוברטו מרטינס וחניכיו כבר הערב לאליפות העולם הוא ניצחון על האירים.

דקה 17, שער! אירלנד עלתה ל-0:1: לאחר טעות בהגנה הפורטוגלית, האירים קיבלו קרן, שהורמה מצד שמאל היישר לראשו של ליאם סקאלס. המגן נגח פנימה לראשו של טרוי פארוט, ששם את הכדור ברשת.

טרוי פארוט חוגג (IMAGO)

שחקני אירלנד בטירוף (IMAGO)

דקה 45, שער! אירלנד עלתה ל-0:2: האירים יצאו למתפרצת, הכדור נשלח לפארוט, שחתך לאמצע וסיים בצורה נהדרת עם פס לפינה הקרובה נגד כיוון התנועה של השוער.

טרוי פארוט כובש (IMAGO)

טרוי פארוט. צמד גדול (IMAGO)

טרוי פארוט בטירוף (IMAGO)

מולדובה – איטליה 0:0

אמנם נבחרת ישראל כבר לא תעפיל למונדיאל הקרוב, אך באותו הבית מתקיימת תחרות על הפסגה, בין נורבגיה לאיטליה. אמנם היא עוד לא איבדה סיכוי רשמית, אך לאחר הניצחון של הנורבגים מול אסטוניה המאבק על הכרטיס הישיר למונדיאל מעשית תם. למרות זאת, האזורי מנסים להשאיר סיכוי תאורטי קלוש למחזור האחרון מול ארלינג הולאנד וחבריו בבית הישראלי.

צרפת – אוקראינה 0:1

דידייה דשאן וחניכיו, שהשיגו עשר נקודות ונמצאים בפסגת בית ד’, מארחים בפארק דה פראנס את אוקראינה, שנמצאת במרחק שלוש נקודות מהם. בחודש שעבר, הטריקולור ניצחו 0:3 את אזרבייג’ן וסיימו ב-2:2 מול איסלנד. כעת, קיליאן אמבפה וחבריו יודעים שניצחון על האורחת יעניק להם באופן רשמי את הכרטיס לאליפות העולם.

דקה 55, שער! צרפת עלתה ל-0:1: הטריקולור קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים, קיליאן אמבפה ניגש ושלח פאננקה נהדרת פנימה.

אנגליה – סרביה 0:1

תומאס טוכל וחניכיו כבר השיגו את הכרטיס למונדיאל הקרוב. הם מחזיקים במאזן מושלם בקמפיין, מבלי לספוג אפילו שער אחד, ושואפים לשמור עליו. נבחרת שלושת האריות מארחת את הסרבים, שנמצאים במקום השלישי בבית ובעיצומו של מאבק מול אלבניה על המקום השני שמוביל אל הפלייאוף.

דקה 28, שער! אנגליה עלתה ל-0:1: איזה גול של בוקאיו סאקה! כדור חופשי של דקלן רייס עלה לרחבה, חזר מספר פעמים לשחקנים שניסו לקלוט אותו עד שהגיע לשחקן ארסנל, שמהאוויר באומנות שלח אותו לפינה הרחוקה.

בוקאיו סאקה. איזה גול (IMAGO)

בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)

נבחרת אנגליה מאושרת (IMAGO)

תוצאות נוספות:

אנדורה – אלבניה 0:0