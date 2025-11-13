"המועדון לא יכול להרשות לעצמו לשאת את סלאח"

מוחמד סלאח הציג בעונה הקודמת את אחת העונות הטובות ביותר שלו, כאשר ליברפול גם זכתה בפרמייר ליג. השנה, מי שנחשב לאחד השחקנים הטובים, מתקשה והדברים הולכים לו פחות טוב, יחד עם קבוצתו, כשהוא גם חוטף לא מעט ביקורות.

אחד מה”תוקפים” הגדולים ביותר של סלאח, שאף הסתכסך מעט עם המצרי שהגיב לו בעבר, הוא ג’יימי קראגר, שמתח ביקורת נוספת עליו וגם על המאמן ארנה סלוט שעדיין נותן בו אמון: “אם הוא לא כובש ומשאיר את ההגנה חשופה, אין טעם להשאיר אותו למעלה.

“או שהוא חייב לעבוד יותר בהגנה, או שצריך לשחק עם מישהו אמר”, אמר שחקן העבר והפרשן בהווה בתוכנית “The Overlap” וסיכם: “הימים שבהם הוא פותח בכל משחק, במיוחד בחוץ, חייבים להיפסק”.

ארנה סלוט (IMAGO)

חוץ מקראגר, מי שהצטרף לקריאה שלו ולביקורות הגדולות, הוא לא אחר מאשר אגדת העבר של מנצ’סטר יונייטד, ווין רוני, שטען: “ניסיתם לשחק איתו שוב ושוב וזה לא עובד, אז אולי הגיע הזמן לספסל אותו ולתת לו לראות את המשחק מבחוץ. הקבוצה כבר לא יכולה להרשות לעצמה לשאת אותו”.

ליברפול במקום השמיני בפרמייר ליג עם 18 נקודות בלבד, שמונה מתחת לארסנל הראשונה, כאשר לאחר הפגרה היא תפגוש את נוטינגהאם פורסט ב-22 בנובמבר. לאחר מכן, הרדס יצטרכו להסתדר בלי סלאח, שצפוי להחמיץ את המשחקים בדצמבר ובינואר בעקבות אליפות אפריקה, כשנבחרתו מצרים היא כמובן בין הפייבוריטיות לזכייה.