יום חמישי, 13.11.2025 שעה 10:33
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

"המועדון לא יכול להרשות לעצמו לשאת את סלאח"

המצרי חווה עונה פחות טובה עם ליברפול, הביקורות זורמות והמצרי ממשיך לחטוף. קראגר: "חייב להפסיק לפתוח איתו תמיד". רוני: "הגיע הזמן לספסל אותו"

|
מוחמד סלאח, ממשיך לחטוף (IMAGO)
מוחמד סלאח, ממשיך לחטוף (IMAGO)

מוחמד סלאח הציג בעונה הקודמת את אחת העונות הטובות ביותר שלו, כאשר ליברפול גם זכתה בפרמייר ליג. השנה, מי שנחשב לאחד השחקנים הטובים, מתקשה והדברים הולכים לו פחות טוב, יחד עם קבוצתו, כשהוא גם חוטף לא מעט ביקורות.

אחד מה”תוקפים” הגדולים ביותר של סלאח, שאף הסתכסך מעט עם המצרי שהגיב לו בעבר, הוא ג’יימי קראגר, שמתח ביקורת נוספת עליו וגם על המאמן ארנה סלוט שעדיין נותן בו אמון: “אם הוא לא כובש ומשאיר את ההגנה חשופה, אין טעם להשאיר אותו למעלה.

“או שהוא חייב לעבוד יותר בהגנה, או שצריך לשחק עם מישהו אמר”, אמר שחקן העבר והפרשן בהווה בתוכנית “The Overlap” וסיכם: “הימים שבהם הוא פותח בכל משחק, במיוחד בחוץ, חייבים להיפסק”.

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

חוץ מקראגר, מי שהצטרף לקריאה שלו ולביקורות הגדולות, הוא לא אחר מאשר אגדת העבר של מנצ’סטר יונייטד, ווין רוני, שטען: “ניסיתם לשחק איתו שוב ושוב וזה לא עובד, אז אולי הגיע הזמן לספסל אותו ולתת לו לראות את המשחק מבחוץ. הקבוצה כבר לא יכולה להרשות לעצמה לשאת אותו”.

האם רונאלדו חושב שהבן שלו מוכשר ממנו?

ליברפול במקום השמיני בפרמייר ליג עם 18 נקודות בלבד, שמונה מתחת לארסנל הראשונה, כאשר לאחר הפגרה היא תפגוש את נוטינגהאם פורסט ב-22 בנובמבר. לאחר מכן, הרדס יצטרכו להסתדר בלי סלאח, שצפוי להחמיץ את המשחקים בדצמבר ובינואר בעקבות אליפות אפריקה, כשנבחרתו מצרים היא כמובן בין הפייבוריטיות לזכייה.

