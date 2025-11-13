דאגה בניקס: ברונסון נפצע בקרסול והזדקק לקביים

דאגה גדולה בניו יורק: הכוכב ג'יילן ברונסון נפצע בקרסול ימין בשלהי ההפסד 124:107 לאורלנדו. המשחק גם הרס לניקס את המאזן הביתי המושלם שהיה להם במדיסון סקוור גארדן העונה (0:7), אבל יותר מכך עוסקים בקבוצה מהתפוח הגדול במצבו של הקפטן.

ברונסון שסיים את המשחק עם 31 נקודות ו-6 אסיסטים, נחת לא טוב לאחר חדירה לסל כשנותרו פחות משתי דקות לסיום, בזמן שקבוצתו פיגרה 115:99. הוא ניסה להמשיך, אך יצא מהמשחק, ובהמשך נראה עוזב את האולם כשהוא נעזר בקביים ונועל מגף הליכה רפואי.

המאמן מייק בראון אישר כי ברונסון סובב את הקרסול, אך סירב למסור עדכון נוסף. מדובר באותו הקרסול שפצע הגארד בעונה שעברה ובגללו החמיץ 15 משחקים - פציעה שהוגדרה תחילה כפציעה לשבועיים, אך גרמה לו להיעדר תקופה ארוכה יותר. גם בפלייאוף האחרון הוא נראה סובל מדי פעם מאי נוחות באותו מקום.

הפציעה של ברונסון מגיעה בעיתוי רגיש, כשהניקס הגיעו למשחק מול אורלנדו עם רצף של חמישה ניצחונות. כעת, מלבד איבוד המומנטום, בקבוצה ימתינו בדריכות לעדכונים הרפואיים שיקבעו אם ייאלצו להסתדר תקופה ללא אחד השחקנים החשובים ביותר שלהם.