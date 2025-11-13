יום חמישי, 13.11.2025 שעה 10:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
70%1184-122610קליבלנד קאבלירס
60%1131-116310אטלנטה הוקס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
44%1082-10919טורונטו ראפטורס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1211-109610אינדיאנה פייסרס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
55%1283-129011פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
44%1074-10819יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

דאגה בניקס: ברונסון נפצע בקרסול והזדקק לקביים

הכוכב קלע 31 נקודות, אבל גם נחת לא טוב אחרי חדירה בהפסד 124:107 לאורלנדו. הוא עזב בסיום עם מגף מיוחד, זה אותו הקרסול שהשבית אותו בעונה שעברה

|
ג'יילן ברונסון (רויטרס)
ג'יילן ברונסון (רויטרס)

דאגה גדולה בניו יורק: הכוכב ג'יילן ברונסון נפצע בקרסול ימין בשלהי ההפסד 124:107 לאורלנדו. המשחק גם הרס לניקס את המאזן הביתי המושלם שהיה להם במדיסון סקוור גארדן העונה (0:7), אבל יותר מכך עוסקים בקבוצה מהתפוח הגדול במצבו של הקפטן.

ברונסון שסיים את המשחק עם 31 נקודות ו-6 אסיסטים, נחת לא טוב לאחר חדירה לסל כשנותרו פחות משתי דקות לסיום, בזמן שקבוצתו פיגרה 115:99. הוא ניסה להמשיך, אך יצא מהמשחק, ובהמשך נראה עוזב את האולם כשהוא נעזר בקביים ונועל מגף הליכה רפואי.

המאמן מייק בראון אישר כי ברונסון סובב את הקרסול, אך סירב למסור עדכון נוסף. מדובר באותו הקרסול שפצע הגארד בעונה שעברה ובגללו החמיץ 15 משחקים - פציעה שהוגדרה תחילה כפציעה לשבועיים, אך גרמה לו להיעדר תקופה ארוכה יותר. גם בפלייאוף האחרון הוא נראה סובל מדי פעם מאי נוחות באותו מקום.

הפציעה של ברונסון מגיעה בעיתוי רגיש, כשהניקס הגיעו למשחק מול אורלנדו עם רצף של חמישה ניצחונות. כעת, מלבד איבוד המומנטום, בקבוצה ימתינו בדריכות לעדכונים הרפואיים שיקבעו אם ייאלצו להסתדר תקופה ללא אחד השחקנים החשובים ביותר שלהם.

