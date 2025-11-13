לברון התאמן עם קבוצת הג'י ליג של הלייקרס

לברון ג'יימס, אחד מגדולי השחקנים בהיסטוריה ומלך הסלים בתולדות ה-NBA, עשה צעד חשוב לקראת חזרתו ללוס אנג'לס לייקרס ולעונה 23 בקריירה, כאשר התאמן עם קבוצת הבת של הקבוצה בג’י ליג באל סגונדו, קליפורניה. ג'יימס עדיין לא שיחק העונה, בגלל בעיה עצבית בפלג הגוף התחתון בצד ימין שלו.

מאמן הלייקרס, ג'יי ג'יי רדיק, אמר על הכוכב בן ה-40 שייכנס לעונתו ה-23 בליגת ה-NBA, בעודו מחזיק בשיא הנקודות בליגה בכל הזמנים: “לברון התאמן עם סאות' ביי לייקרס וערך את האימון הראשון שלו העונה”.

רדיק המשיך וסיפר לכתבים על האימון, לפני שהלייקרס הפסידו 121:92 לאוקלהומה סיטי הבוקר (חמישי). הוא אמר שהדיווחים שקיבל הם שג'יימס נראה טוב. “לברון היה מסוגל להשתתף באימון”, אמר רדיק.

לברון ג'יימס, רוצה לחזור לשחק במדי הלוס אנג'לס לייקרס (IMAGO)

הלייקרס פתחו את העונה בצורה טובה ונמצאים במקום החמישי בטבלת המערב, אבל יש להם שני הפסדים בשלושה משחקים. כרגע הקבוצה במאזן של 4:8.