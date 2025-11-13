יום חמישי, 13.11.2025 שעה 10:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
70%1184-122610קליבלנד קאבלירס
60%1131-116310אטלנטה הוקס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
44%1082-10919טורונטו ראפטורס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1211-109610אינדיאנה פייסרס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
55%1283-129011פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
44%1074-10819יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

לברון התאמן עם קבוצת הג'י ליג של הלייקרס

הכוכב בן ה-40 שטרם שיחק העונה בגלל בעיה עצבית, חזר לעניינים עם סאות' ביי לייקרס. רדיק קיבל דיווחים שהכוכב נראה טוב: "הוא היה מסוגל להתאמן"

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

לברון ג'יימס, אחד מגדולי השחקנים בהיסטוריה ומלך הסלים בתולדות ה-NBA, עשה צעד חשוב לקראת חזרתו ללוס אנג'לס לייקרס ולעונה 23 בקריירה, כאשר התאמן עם קבוצת הבת של הקבוצה בג’י ליג באל סגונדו, קליפורניה. ג'יימס עדיין לא שיחק העונה, בגלל בעיה עצבית בפלג הגוף התחתון בצד ימין שלו.

מאמן הלייקרס, ג'יי ג'יי רדיק, אמר על הכוכב בן ה-40 שייכנס לעונתו ה-23 בליגת ה-NBA, בעודו מחזיק בשיא הנקודות בליגה בכל הזמנים: “לברון התאמן עם סאות' ביי לייקרס וערך את האימון הראשון שלו העונה”.

רדיק המשיך וסיפר לכתבים על האימון, לפני שהלייקרס הפסידו 121:92 לאוקלהומה סיטי הבוקר (חמישי). הוא אמר שהדיווחים שקיבל הם שג'יימס נראה טוב. “לברון היה מסוגל להשתתף באימון”, אמר רדיק.

לברון גלברון ג'יימס, רוצה לחזור לשחק במדי הלוס אנג'לס לייקרס (IMAGO)

הלייקרס פתחו את העונה בצורה טובה ונמצאים במקום החמישי בטבלת המערב, אבל יש להם שני הפסדים בשלושה משחקים. כרגע הקבוצה במאזן של 4:8.

