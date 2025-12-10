ויתר על הקריירה לטובת הכסף: אוסקר יפרוש?

לפני קצת פחות מחודש, אושפז אוסקר בבית החולים בסאו פאולו אחרי שחש ברע במהלך בדיקות שגרתיות בקבוצתו. התברר כי הקשר הברזילאי עבר אירוע לב, וכעת נשקלת האפשרות כי ייאלץ לפרוש בגיל 34. אם המשך הפעילות הספורטיבית יהווה סכנה לבריאותו ואף לחייו, יהיה זה הדבר הנכון והאחראי.

העניין הוא כי מבחינת האוהדים באירופה, עצם האזכור של אוסקר מרגיש קצת מוזר. הוא עשוי לפרוש? עבור אלה שלא עקבו אחרי שמונה השנים שלו בליגה הסינית, הוא כאילו פרש כבר מזמן. הקדנציה שלו בצ'לסי מרגישה רחוקה מאוד, כמעט כמו היסטוריה עתיקה. ולמי שזוכר את ביצועיו אז בסטמפורד ברידג', עדיין יש צביטה קלה בלב על כך שהוא בחר לסיים את דרכו באירופה בגיל 25 בלבד. איך שלא תסתכלו על זה, מדובר בפספוס עצום. אוסקר יכול היה להתפתח לאחד השחקנים הבולטים בדורו, כי הייתה תחושה שהטוב עדיין לפניו. במקום זאת, הוא העדיף להעשיר את חשבון הבנק שלו הרחק מאור הזרקורים.

היו למעבר הזה גם סיבות מקצועיות. אוסקר היה שחקן מרכזי בדרך לזכייתה של צ'לסי באליפות ב-2014/15 עם ז'וזה מוריניו על הקווים, אך מעמדו בצד הכחול של לונדון התערער עם בואו של אנטוניו קונטה. ליתר דיוק, פציעה השביתה אותו בעיתוי קריטי כאשר האיטלקי בנה את ההרכב, ולאחר מכן היה לו קשה מאוד לפלס את הדרך חזרה כאשר הקבוצה דהרה בפסגה. קונטה הסביר בכנות שלא תהיה לו כוונה לשנות את המערך לטובת אוסקר כאשר הכל עובד כה מושלם. הברזילאי רצה לשחק והחל לגשש לגבי אפשרות עזיבה.

אוסקר כשהגיע לסין (IMAGO)

אתלטיקו מדריד הביעה בו עניין רב באותה תקופה, אבל סירבה לחלוטין לעמוד בדרישות הכספיות של צ'לסי שעמדו על כ-60 מיליון אירו. מה היה קורה לאוסקר אצל צ'ולו סימאונה? זו שאלה היפותטית מסקרנת עליה לעולם לא נקבל תשובה. כך או כך, לא היו רוכשים פוטנציאליים באירופה בסכום כזה, כי גם יובנטוס סברה שהוא מוגזם. לעומת זאת, עבור הסינים אלה היו גרושים, כי המשטר עודד אז השקעות חסרות מעצורים בניסיון להפוך את הליגה לכלי שיווקי ופוליטי.

אז שנגחאי לא רק שמחה להעביר לרומן אברמוביץ' כל מה שרק ביקש. היא גם הציעה לאוסקר עצמו שכר דמיוני של 24 מיליון אירו נטו לשנה. האם מי שגדל בעוני יכול לעמוד בפיתוי? אביו של אוסקר נהרג בתאונת דרכים כשהוא היה בן 3. אימו גידלה אותו ואת שתי אחיותיו תוך שהיא עובדת באינספור משרות. ואולי הקשר כבר התעשר מכדורגל בפרמייר ליג, אבל כאן ניתן היה להבטיח לחלוטין את עתיד המשפחה המורחבת לדורות קדימה. בהתחשב בכך שהוא ישב על הספסל בסטמפורד ברידג', הבחירה הזו לא הייתה מופרכת.

אז אוסקר עשה את הדרך לסין בינואר 2017. הוא ציפה לחזור לאירופה בשלב מסוים, אבל משפחתו התאקלמה מצוין בשנגחאי, והרצון לבצע זעזועים נעלם. אופציה של השאלות עמדה על הפרק מבחינתו, אך לא עבור מועדונו שהשתוקק לשמור את הנכס החשוב ביותר שלו. לבסוף, האריך הברזילאי את החוזה בדצמבר 2019, וחתם לחמש שנים נוספות, כלומר עד סוף 2024. תוך שבועות ספורים התברר שהיה זה עיתוי פנומנלי. המשטר הסיני החליט לקטוע את הפרויקט השאפתני והציב תקרת שכר של 3 מיליון אירו לשנה עבור כוכבים זרים. אוסקר המשיך לקבל 24 מיליון אירו בכל שנה כי לא ניתן היה לשנות את התנאים.

אוסקר בליגה הסינית (IMAGO)

ככל שהליגה ירדה ברמתה, כך האמירה תרומתו כי לא היו לו מתחרים ראויים. מבחינה סטטיסטית, עונתו האחרונה ב-2024 הייתה הטובה מכולן. הברזילאי הוביל את שנגחאי לאליפות עם 14 שערים ו-24 בישולים ב-29 הופעות. בממוצע, הייתה לו מעורבות ישירה ב-1.3 שערים למשחק, והדרך לאליפות, השלישית שלו באופן אישי, הייתה קלילה במיוחד. אפשר להתווכח אם היה לכך ערך ספורטיבי רב, אבל הברזילאי באמת נהנה על הדשא, ועל הדרך העניק מניסיונו לכדורגלנים המקומיים. כל המאמנים שעבדו איתו בסין הדגישו שמחויבותו הייתה מופתית, והוא ממש לא התבטל בעודו מקבל את שכר העתק שלו. אוסקר היה עילוי, והאוהדים בשנגחאי לא ישכחו אותו.

אוסקר השלים עם הוויתור על קריירה משמעותית באירופה, אך התקשה הרבה יותר להתמודד עם הפספוס בנבחרת. היו שחקנים שזומנו לשורות הסלסאו מהליגה הסינית, אך הייתה להם היכרות מוקדמת עם המאמן טיטה. אוסקר נותר בשוליים מאז עזב את צ'לסי, וכך יצא כי הטורניר הבינלאומי האחרון שלו היה המונדיאל הביתי ב-2014. מבחינה אישית זו אף הייתה הרפתקה חיובית, והוא נכלל בנבחרת המצטיינים, אבל התבוסה 7:1 לגרמניה בחצי הגמר היוותה טראומה קשה. למעשה, אפילו השער המצמק שהבקיע אוסקר עצמו בדקה ה-90 פעל לרעתו, כי הוא נרשם בפרוטוקול יותר מאחרים. הוא היה שמח לעבור חוויה מתקנת מתישהו, אבל הדרך משנגחאי הייתה חסומה.

מונדיאל 2014 הביתי היה הטורניר האחרון שלו בנבחרת. אוסקר (IMAGO)

אפשר לדמיין מה רבה הייתה התרגשותו של אוסקר כאשר הוא נכלל בסגל המורחב של ברזיל בפברואר השנה. זה קרה אחרי חזרתו של אוסקר לקבוצת נעוריו סאו פאולו בדצמבר, בתום החוזה ארוך הטווח בסין. הייתה זו סגירת מעגל מיוחדת, ולא רק כי הוא עשה את צעדיו הראשונים בכדורגל מקצועני במועדון. אוסקר הוא אוהד סאו פאולו מאז שהוא זוכר את עצמו, וכך היה גם אביו המנוח. כאשר היה נער, קידומו לבוגרים היה חלום שהתגשם, והוא שאף אך ורק להוכיח את עצמו בקבוצתו האהובה. ואולם, זה לא עלה בידו בגלל התנהלות מכוערת של המועדון שלא שילם לו את מלוא שכרו במשך תקופה ממושכת.

יש להניח כי בסאו פאולו שיערו אז, ב-2010, שהשחקן הצעיר לא יעשה בעיות גם אם ההתחייבויות כלפיו יופרו, וכך ניתן יהיה לחסוך קצת. התברר להם שהרעיון נועד לכישלון, וסוכנו של אוסקר יצא למאבק משפטי ודרש לעזוב ללא תמורה לטובת אינטרנסיונל שקיבלה את הקשר הצעיר בזרועות פתוחות. הקרב נמשך עוד חודשים ארוכים, וסאו פאולו עשתה את המקסימום על מנת למרר את חייו, בעוד אוהדיה ראו בו בוגד. המצב היה קשה מאוד עבורו פסיכולוגית, אבל הוא עמד בו בכבוד. כעת, כאשר בראש המועדון עומדים אנשים אחרים לגמרי, אפשר היה לחזור, ואוסקר לקח את הצ'אנס לסיים את הקריירה במקום בו היא החלה.

רצה לסיים את הקריירה היכן שהכל התחיל. אוסקר בסאו פאולו (IMAGO)

האם הסיום הזה יהיה מוקדם מהצפוי? העונה הראשונה לא הייתה פשוטה, פציעות השביתו את הכוכב הוותיק מספר פעמים, וסאו פאולו סיימה את העונה במקום השמיני, בלעדיו, עם הפסד 1:0 לוויטוריה. אוסקר קיווה לחזור לאיתנו ולהצעיד את המועדון להצלחות בשנה הבאה, ובאופן כללי הוא חתום עד 2027, אבל יכול להיות שהגורל יכריח אותו לבטל את התוכניות. זה יהיה עצוב, אך באופן קצת מעוות אקורד הסיום הזה דווקא ידגיש את היתרונות של בחירתו, כי אוסקר כבר ממש לא זקוק כיום לכדורגל מבחינה כלכלית.