אמבפה מול ויניסיוס: צרפת תשחק נגד ברזיל

נבחרת צרפת מתכננת לשחק מול נבחרת ברזיל של קרלו אנצ'לוטי במשחק ידידות יוקרתי שצפוי להיערך בבוסטון ביום שבת, 28 במרץ 2026, כך דווח בצרפת. על פי הפרסום, כאשר צרפת תבטיח את מקומה במונדיאל 2026, שייערך בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, היא תבלה את פגרת הנבחרות של חודש מרץ בארצות הברית כחלק מההכנות לטורניר שיכלול 48 נבחרות לראשונה בתולדותיו.

על פי הדיווח, הטריקולור צפויים לשחק שני משחקי הכנה בארה״ב, ואחד מהם כבר נראה כמעט סגור, מפגש מול הסלסאו של אנצ'לוטי, ככל הנראה באצטדיון ג'ילט שבבוסטון, שאירח ויארח משחקים במסגרת המונדיאל הקרוב. עם זאת, מועדי המשחקים טרם אושרו באופן רשמי.

הסיבה: צרפת עדיין לא הבטיחה סופית את העפלתה למונדיאל. הנבחרת של דידייה דשאן מובילה את בית ד' במוקדמות יורו 2026, וכל מה שהיא צריכה הוא ניצחון על אוקראינה הערב בפרק דה פראנס כדי להבטיח את הכרטיס מוקדם מהצפוי. במקרה שלא תנצח, תהיה לה הזדמנות נוספת ביום ראשון, במשחק חוץ באזרבייג'ן.

בצרפת הדגישו: ״במקרה של העפלה למונדיאל 2026, הטריקולור צפויים לקיים משחק ידידות מול ברזיל ב־28 במרץ בבוסטון״. המשמעות היא שקיליאן אמבפה ישחק מול ויניסיוס ג’וניור, לראשונה ברמת הנבחרות.