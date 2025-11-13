יום חמישי, 13.11.2025 שעה 10:06
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

אמבפה מול ויניסיוס: צרפת תשחק נגד ברזיל

לפני המונדיאל בארצות הברית, הטריקולור עתידים להתמודד מול הסלסאו ב-28 במרץ בבוסטון במסגרת משחק הכנה שיפגיש בין הכוכבים הגדולים של ריאל מדריד

|
אמבפה מול ויניסיוס (IMAGO)
אמבפה מול ויניסיוס (IMAGO)

נבחרת צרפת מתכננת לשחק מול נבחרת ברזיל של קרלו אנצ'לוטי במשחק ידידות יוקרתי שצפוי להיערך בבוסטון ביום שבת, 28 במרץ 2026, כך דווח בצרפת. על פי הפרסום, כאשר צרפת תבטיח את מקומה במונדיאל 2026, שייערך בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, היא תבלה את פגרת הנבחרות של חודש מרץ בארצות הברית כחלק מההכנות לטורניר שיכלול 48 נבחרות לראשונה בתולדותיו.

על פי הדיווח, הטריקולור צפויים לשחק שני משחקי הכנה בארה״ב, ואחד מהם כבר נראה כמעט סגור, מפגש מול הסלסאו של אנצ'לוטי, ככל הנראה באצטדיון ג'ילט שבבוסטון, שאירח ויארח משחקים במסגרת המונדיאל הקרוב. עם זאת, מועדי המשחקים טרם אושרו באופן רשמי.

הסיבה: צרפת עדיין לא הבטיחה סופית את העפלתה למונדיאל. הנבחרת של דידייה דשאן מובילה את בית ד' במוקדמות יורו 2026, וכל מה שהיא צריכה הוא ניצחון על אוקראינה הערב בפרק דה פראנס כדי להבטיח את הכרטיס מוקדם מהצפוי. במקרה שלא תנצח, תהיה לה הזדמנות נוספת ביום ראשון, במשחק חוץ באזרבייג'ן.

בצרפת הדגישו: ״במקרה של העפלה למונדיאל 2026, הטריקולור צפויים לקיים משחק ידידות מול ברזיל ב־28 במרץ בבוסטון״. המשמעות היא שקיליאן אמבפה ישחק מול ויניסיוס ג’וניור, לראשונה ברמת הנבחרות.

