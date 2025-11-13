יום חמישי, 13.11.2025 שעה 08:29
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
70%1184-122610קליבלנד קאבלירס
60%1131-116310אטלנטה הוקס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
44%1082-10919טורונטו ראפטורס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1211-109610אינדיאנה פייסרס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
55%1283-129011פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
44%1074-10819יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

"מבט של צלף": אבדיה עם הרצף הטוב בקריירה

הישראלי הלוהט רשם משחק חמישי ברציפות עם 25 נקודות לפחות, בארצות הברית מחמיאים ליכולת מחוץ לקשת והכוכב הצטנע: "היינו צריכים את הניצחון הזה"

|
דני אבדיה (צילום מסך)
דני אבדיה (צילום מסך)

פורטלנד יכולה לסמן וי גדול הלילה, והאחראי המרכזי הוא דני אבדיה שסיפק עוד הופעה אדירה בניצחון 117:125 על ניו אורלינס. אבדיה קלע 32 נקודות והמשיך את הכושר הנהדר שלו עם רצף חסר תקדים מבחינתו, חמישה משחקים רצופים עם 25 נקודות ומעלה. זהו הרצף הארוך ביותר בקריירה שלו, והארוך ביותר של שחקן פורטלנד מאז הרצף בן 19 המשחקים של דמיאן לילארד בעונת 2022/23.

בתקשורת האמריקאית שוב הרעיפו שבחים על הישראלי, הפעם במיוחד על עבודת הקליעה שלו מחוץ לקשת. “יש הרבה סיבות לשבח את דני אבדיה על תחילת העונה שלו. הלילה זה הזמן להדגיש את העבודה שלו ב’קאץ' אנד שוט’ מעבר לקשת. אבדיה קלע 4 מ־8 מהשלוש, רבים מהם מתוך מצב של קבלת כדור. בדרך כלל הוא מרגיש יותר בנוח כשהכדור בידיו. למרות שזה לא חריג לראות אותו זורק מיד אחרי תפיסה, מבט הצלף וחוסר ההיסוס שלו הם טוויסט מעניין במשחק שלו״.

האמריקאים ציינו גם כיצד ההופעה של אבדיה השפיעה על חברו לקבוצה: “אחרי שראינו את דני עושה את זה, גם שיידון שארפ התחיל לנסות. הוא סיים עם 2 מ־7 מהשלוש, אבל שחרור הכדור שלו היה מהיר ובטוח יותר ממה שראינו עד עכשיו. פורטלנד צריכה את זה מאוד. תאורטית, היכולת שלהם לחתוך לצבע עם כמה שחקנים אמורה להוביל לשלשות פנויות. במקום זה, לעיתים קרובות השחקנים פשוט לוקחים תורות בחדירות. אבדיה ושארפ שמקבלים כדור ולא רק יוצרים, יתקנו חלק מהבעיה״.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

לסיכום נכתב: “דני סיים את המשחק עם 32 נקודות ב־12 מ־18 מהשדה, שארפ עם 35 ב־13 מ־18. פורטלנד קלעה כקבוצה 13 מ־37 מהשלוש, 35.1%. זה היה מספיק התקפה כדי לנצח״.

בסיום, אבדיה עצמו הצטרף לראיון של שיידון שארפ והדגיש את חשיבות הניצחון: “היינו צריכים את הניצחון הזה כמו שאנחנו צריכים כל ניצחון. אנחנו מנצחים, נלחמים, היינו צריכים לסגור את המשחק מוקדם יותר, אבל ניצחון זה ניצחון״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */