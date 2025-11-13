יום חמישי, 13.11.2025 שעה 08:29
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
70%1184-122610קליבלנד קאבלירס
60%1131-116310אטלנטה הוקס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
44%1082-10919טורונטו ראפטורס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1211-109610אינדיאנה פייסרס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
55%1283-129011פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
44%1074-10819יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

32 נקודות לאבדיה בניצחון פורטלנד בניו אורלינס

הפורוורד חזר לאולם שבו קבע את שיא הקריירה (43 נק') והוביל את הטרייל בלייזרס ל-117:125 עם 12 מ-18 מהשדה וארבע שלשות ב-50%. שיידון שארפ קלע 35

|
דני אבדיה בדרך לסל (רויטרס)
דני אבדיה בדרך לסל (רויטרס)

לדני אבדיה יש זיכרונות טובים מניו אורלינס. שם הוא קבע את שיא הקריירה שלו – 43 נקודות, אז במדי וושינגטון בפברואר 2024 – ולשם הוא חזר הלילה (בין רביעי לחמישי). אז הוא לא שבר את השיא, אבל כן הוביל את פורטלנד לניצחון עם עוד הצגה: 32 נקודות בדרך ל-117:125 על הפליקנס בחוץ.

נדמה שהדבר הכי גדול בעונה הזו של אבדיה היא שהוא פשוט נירמל הופעות כאלה, אבל גם בסטנדרט הזה מדובר במשחק גדול של כוכב הטרייל בלייזרס. הוא קלע ב-12 מ-18 מהשדה (66.7%), 4 מ-8 מחוץ לקשת (50%), 4 מ-5 מקו העונשין (80%) והוסיף שני אסיסטים, ריבאונד וחטיפה ב-35 דקות.

אבדיה נכנס למשחק לקראת אמצע הרבע הראשון עם שתי שלשות, חטיפה ולייאפ תוך פחות משתי דקות, וקלע שוב מחוץ לקשת לפני הרבע השני, שהיה פחות טוב מבחינתו. את המחצית השנייה פתח הפורוורד הישראלי מצוין עם הטבעה וסל שהחזירו את פורטלנד ל-61:61 בדרך לרבע הטוב ביותר של הבלייזרס (26:38).

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבל הסיפור של המשחק מבחינת אבדיה הגיע ברבע הרביעי: הוא פתח אותו עם מהלך של סל ועבירה, וקלע שוב בחדירה כדי להעלות את פורטלנד ל-91:106, 8:46 דקות לסיום. ניו אורלינס התקרבה למרחק שלוש נקודות, אבל אבדיה קלע 3:28 דקות לסיום ושלשה שלו עם 1:01 על השעון כבר סידרה לבלייזרס 114:123 בדרך לניצחון.

שיידון שארפ הוביל את קלעי פורטלנד (5:6) עם 35 נקודות, ג’רו הולידיי הוסיף 17 ומסר 12 אסיסטים, טומאני קמארה קלע 13 נקודות ודונובן קלינגן תשע עם 10 ריבאונדים. ניו אורלינס שירדה למאזן 9:2, קיבלה 26 נקודות מדריק קווין ו-25 מסאדיק ביי.

