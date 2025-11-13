נוער: חדרה ממשיכה לרוץ, קאמבק טברייני

המחזור השמיני במחוז הצפוני של הליגה הלאומית לנוער, שהיווה את מחזור היציאה לפגרת השזרוע, ננעל ביום ראשון האחרון עם שני משחקים בהם נטלו חלק שתי קבוצות "צו פיוס" - מכבי קריית אתא ועירוני טבריה. בסך הכל נערכו שבעה משחקים, שהניבו 20 שערים, שלושה מהם הסתיימו בתוצאות תיקו וארבעה הוכרעו. ארבע הראשונות בטבלה ושלוש קבוצות מהחלק התחתון שיחקו בכל שמונת המחזורים, לעומת שבע קבוצות אחרות ששיחקו בשבעה משמונת המחזורים.

מכבי קריית אתא - הפועל חדרה 2:0

חניכיו של מיכה דיין, שפתחו את העונה עם הפסד 3:1 במשחק הגביע מול עירוני טבריה, יוצאים לפגרה עם ניצחון סולידי על קבוצת מרכז הטבלה של קריית אתא, כשלזכותם יתרון של ארבע נקודות על פני המקום השני, בו מדורגת הפועל נוף הגליל.

שני הכובשים המצטיינים של הפועל חדרה כבשו את השערים לזכותה: כריסטיאן נדקי (2007) כבש בדקה ה-35 את שערו השישי העונה, הקפטן נועם שמש (2006) כבש בדקה ה-74 שער בבעיטת פנדל - שהיווה את שערו החמישי העונה.

הפועל חדרה נוער (באדיבות המועדון)

עירוני נשר - עירוני טבריה 2:2

שחקני נשר הצליחו לחזור מפיגור של שני שערים, ובכך הגדילו בשתי נקודות את הפער מהקו האדום, מתחתיו מדורגת הפועל אום אל פאחם. טבריה מצידה יוצאת לפגרה, כשהיא רחוקה מהצמרת ומהתחתית.

גם בעירוני טבריה נהנו משערים של צמד הכובשים המצטיינים של הקבוצה - שניהם ילידי 2007: נריה חדד (28) כבש את שערו הרביעי העונה - והעלה את הקבוצה ליתרון 0:1, כעבור חמש דקות עמית סארה שב לראשות טבלת מלך השערים - כשבשערו החמישי העונה העלה את קבוצתו ליתרון 0:2.

במחצית השנייה עירוני נשר הצליחה לבצע קאמבק: שער שכבש החלוץ האפריקאי, יוסוף שינה (2007), צימק את יתרונה של טבריה ל-2:1. בדקה ה-75 שער שני העונה שכבש אלחנן לוי (2008), שעלה כמחליף במהלך המחצית השנייה, קבע את תוצאת המשחק - שוויון 2:2.

הפועל נוף הגליל - בית"ר טוברוק נתניה 1:1

המשחק המרכזי של המחזור הפגיש שתי קבוצות בעלות יומרות להעפיל לליגת העל, נכבשו שני שערים בשלב מתקדם של המשחק, חלוקת הנקודות הותירה את נוף הגליל במקום השני ועם יתרון של נקודה אחת על פני יריבתה.

בדקה ה-80 טוברוק עלתה ליתרון 0:1 בזכות שער שכבש אסאן ג'ובה (2007), שכבש גם בהופעת הבכורה במשחק ההפסד 3:2 לקריית ים. ג'ובה גם הפעם עלה מהספסל ונתן תוצרת. בדקה ה-87 יונתן שפירא (2008) כבש את שערו הרביעי בחמישה משחקים והציל את נוף הגליל מהפסד. בסיום, שוויון 1:1.

הפועל נוף הגליל נוער (באדיבות המועדון)

הפועל בית שאן - מ.כ נווה יוסף חיפה 3:0

מ.כ נווה יוסף חיפה הצליחה במוצאי השבת לשפר עמדות בצמרת, להיצמד לבית"ר טוברוק וגם היא מוצאת את עצמה במרחק נקודה אחת מהמקום השני, שמוביל למשחקי המבחן על עלייה לליגת העל. לעומתה, קבוצת "צו פיוס" של הפועל בית שאן נותרה במקום האחרון, הקבוצה מרוחקת נקודה אחת ממכבי אחי נצרת, שמדורגת מעל הקו האדום.

שלושת הכובשים המצטיינים של נווה יוסף חתומים על השערים: דניס קינגסלי (2007) כבש את שערו החמישי העונה בדקה ה-36. במחצית השנייה היה זה הזמן של צמד חריגי הגיל, אילעי לוי (47) - מלך שערי הקבוצה כבש את שערו השישי העונה, אורן בן דור - שעלה כמחליף כבש בדקה ה-64 את שערו הרביעי העונה.

יתר התוצאות:

צעירי כפר כנא - בני סכנין 1:1 (לכפר כנא: ח'אלד חביבאלה. לסכנין: חוסיין אבו שאקר).

מכבי צור שלום - הפועל אום אל פאחם 0:1 (עילאי פז).

הפועל עפולה - מכבי אחי נצרת 2:4 (כבשו לעפולה: אוהד פרטוק - צמד, מוחמד זועבי אוריון שאטו - שערים בבעיטת פנדל. כבשו לנצרת: ח'ליל חוסיין ואיהם עובייד).