הפועל חיפה תציע לאופק ביטון להאריך את חוזהו

בהפועל חיפה מרוצים מאוד מהתאקלמותו המקצועית והחברתית של הקשר אופק ביטון ויש כוונה להציע לקשר הארכת חוזה לשנתיים נוספות לפחות. ביטון שחזר השנה לשחק בארץ אחרי עונה פחות טובה מעבר לים, חתם על חוזה לעונה אחת בלבד, מה שאומר שבינואר ביטון יהיה רשאי לנהל מו"מ ולחתום עם כל קבוצה לקראת העונה הבאה.

בהפועל חיפה שואפים לכך שהפעם יהיה ניתן לשמור את ביטון בקבוצה ולא כפי שקרה בעבר עם אליאל פרץ שהעדיף לעזוב לקפריסין ומשם לב"ש, ותומר יוספי שחזר לב"ש בשנה שעברה ומשם יצא לחו"ל. רגע לפני שתצא מחר למספר ימי פגרה הפועל חיפה תקיים היום (חמישי) משחק אימון פנימי שכולל ארבעה שחקני נוער על מנת לבחון מקרוב את הבלם הפורטוגלי הנבחן מתיאוס רושה.

האחרון הגיע על תקן בלם חופשי ואם ירשים יוחתם. הדבר לא ימנע מהקבוצה להנחית בלם נוסף להתרשמות, את הבלם הקמרוני בלונדון מייאפיה, ששיחק בליגה השנייה בצרפת. הבעלים יואב כץ התייחס לנושא הזרים בכלל ולבלמים בפרט: “נעשו השנה לא מעט טעויות בבחירת הזרים ואני מקווה שהפעם אחרי שנראה מספר בלמים נהיה הרבה יותר מדויקים”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

המגן רועי הרמן ששיחק בשנה שעברה בהפועל ת"א החל להיבחן בקבוצה. הרמן מצטיין אמנם בתפקידו כמגן, אבל יכול לשחק גם כבלם. מדובר במכנה משותף שיש להרמן גם עם שחקנים דוגמת דור מלול, לירן סרדל ותמיר ארבל שתפקידם המקורי הוא מגן, אבל כבר שיחקו בתפקיד הבלם.