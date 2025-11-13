נחשף הסיפור המרגש מאחורי שמו של לאמין ימאל

שם המשפחה של ילד הפלא של ברצלונה, לאמין ימאל, איננו "ימאל" כלל, אלא מחווה מרגשת לזוג אנשים שהצילו את הוריו מהרחוב. אביו של הכוכב, מוניר נסראווי, ואמו, שילה אבאנה, נקלעו לקשיים כלכליים חמורים בצעירותם ולא הצליחו לשלם שכר דירה. באותה תקופה זוג נדיב בשם לאמין וימאל פתח בפניהם את ביתו והעניק להם קורת גג.

מתוך הכרת תודה עמוקה על המחווה האנושית הזו, נשבעו מוניר ושילה כי יקראו לבנם העתידי לאמין ימאל, כהוקרה נצחית על טוב הלב שקיבלו. הגילוי הזה מוסיף רובד נוסף לסיפור חייו יוצא הדופן של ילד הפלא. לאמין ימאל, שנולד ב־13 ביולי 2007 בעיר אספלוגס דה לוברגט, הפך מאז לתופעה עולמית, אך שמו נושא עמו סיפור של חמלה ואנושיות שקדמו בהרבה לפרסומו על כר הדשא.

ככל שכוכב ברצלונה ונבחרת ספרד ממשיך לזהור, משמעות שמו "ימאל" מזכירה לאוהדים כי מאחורי כל שער ובישול מסתתר סיפור אנושי קטן של טוב לב, שעיצב את זהותו. בתוך כך, מספר 10 של בארסה חזר לאחרונה לכושרו הטוב ביותר, כשלאחר שהבקיע במשחק האחרון מול סלטה ויגו, הקבוצה שוב נראתה חיה, תוססת ומלאת אנרגיה כשהמשחק פתוח ומהיר מצד לצד. סגנון המשחק הלחוץ וההתקפי שלה בא לידי ביטוי באופן מושלם.

לאמין ימאל (IMAGO)

אם לאמין ימאל חש באי נוחות כלשהי במפשעה במהלך המשחק בבלאידוס, הדבר כמעט לא הורגש מהקווים. גם מחויבותו ההגנתית הייתה מוחלטת. מבחינת המספרים, השער שכבש היה שערו ה־40 במדי ברצלונה, הישג שהגיע לאחר 81 הופעות בלבד, מה שמעמיד אותו על תרומה של שער (בין אם שער או בישול) בכל שני משחקים בממוצע. אם מחשבים לפי דקות, מדובר בשער אחד כל 142 דקות, כלומר בערך שער כל משחק וחצי.

הנער הפך לשחקן שלם ובשל יותר ויותר. את הופעת הבכורה שלו רשם בגיל 15 בלבד בזכות הברקות נדירות וכישרון טבעי שקשה לחקות. בהדרגה תרגם את העליונות הזו גם לנתונים מרשימים. הבישול הראשון שלו הגיע מול ויאריאל, במחזור הרביעי של עונת 2023/24, ומאז תרם עוד 39 שערים ובישולים. מדובר בנתונים כמעט בלתי נתפסים לשחקן בגילאי 16 עד 18.

בסך הכל, בכל המסגרות ובמשחקים הרשמיים, כולל נבחרת ספרד, היה ימאל מעורב ב־78 שערים, מתוכם 13 ב־26 משחקי ליגת האלופות, 8 ב־6 משחקי גביע המלך, 3 ב־4 משחקי הסופר קאפ הספרדי ו־14 ב־20 הופעות במדי לה רוחה.