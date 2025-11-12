סינר דוהר לשלב חצי הגמר, ניצח את זברב

גמר טורניר סוף הסבב נמשך הערב (רביעי) עם עוד שני משחקים גדולים בטורינו – יאניק סינר ניצח את אלכסנדר זברב בקרב המאוחר ועוד קודם לכן אחרי מפגש ארוך ושקול היה זה פליקס אוז’ה אליאסים שיצא עם ידו על העליונה אחרי שגבר בשלוש מערכות על בן שלטון.

הכוכב האיטלקי שרוצה לכבוש חזרה את המקום הראשון בעולם ולהגן על התואר מהשנה שעברה שוב הכניע את יריבו הגרמני, הפעם אחרי 4:6, 3:6 בתוך שעה ו-38 דקות. זברב מצא את עצמו ב-7 הזדמנויות לשבור, אך סינר ידע לשמור פעם אחרי פעם ברגעים המכריעים.

אלכסנדר זברב חובט (IMAGO)

12 אייסים היו למנצח, לצד 26 ווינרים ו-12 טעויות לא מחויבות, זברב שניצח במשחקו הקודם את שלטון יכול להרגיש פיספוס גדול כי הוא לגמרי היה שם. בינתיים, סינר דוהר לחצי הגמר, כשנשאר לו לפגוש את שלטון ולנסות לשמור על מאזן מושלם, כולל בסטים (כרגע ב-0:4).

במשחק המוקדם שארך שעתיים ו-26 דקות, הקנדי (8 בעולם) ניצח 6:4, 6:7(7), 5:7 והשיג את ניצחונו הראשון בתחרות היוקרתית שבטורינו.