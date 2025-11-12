נערים ב': ניצחון דרמטי לרמת השרון על אשדוד

המחזור ה-12 בליגת העל של שנתון נערים ב' ננעל הערב (רביעי), במשחק שבו אירחה קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון את מ.ס אשדוד. רמת השרון, שניצחה בחמישה מששת המשחקים הקודמים, ידעה שניצחון יעלה אותה למקום הרביעי בטבלה. אשדוד ידעה שניצחון ירחיק אותה ארבע נקודות מהקו האדום העדכני של הליגה (קרית שמונה מוחרגת מירידה).

ממשחק די שקול ברמתו, שבו אשדוד החזיקה ב-56 אחוזים מהזמן בכדור, רמת השרון הצליחה לצאת כשידה על העליונה. בדקה ה-77 הוצאת כדור לזכותה של אשדוד הובילה להסתבכות מיותרת של שחקני אשדוד, ליאו עגיב, קשרה של רמת השרון, ארב לכדור וחטף אותו משחקן אורח, התקדם עם הכדור ושחרר בעיטה מ-19 מטרים לרשת, והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1, שעליו הצליחה לשמור עד לסיום, למרות ניסיונותיה של אשדוד להבקיע שער.

בפגרת הקיץ לא הרבה אנשים נתנו סיכויים לקבוצת שנתון 2010 של הפועל רמת השרון להיות קבוצה, שמהווה פקטור בליגה. בעונה שעברה קבוצת נערים ג' של רמת השרון ירדה מליגת העל. בפגרה התעצמו הבעיות הארגוניות והכלכליות במועדון, דבר שהוביל עד לכדי הורדת קבוצת הבוגרים לליגה א', מה שבהחלט הקשה על צירוף שחקנים לקבוצות המועדון, אך דווקא בקבוצת נערים ב' הסיפור שונה בתכלית.

המאמן, מיכה סוויסה, ביצע חריש עמוק בסגל, הצליח לשכנע שחקנים רבים, שלא היו שחקנים מובילים בעונה שעברה בליגת העל של שנתון נערים ג', להצטרף לשורותיה של הקבוצה, ויחד עם צוותו הצליחו להרכיב קבוצה נחושה וממושמעת, שמסיימת את הסיבוב הראשון במקום הרביעי בטבלה, עם 22 נקודות מ-36 אפשריות ועם יחס שערים צנוע במיוחד: 13 שערי זכות ו-12 שערי חובה.

הפועל רמת השרון יוצאת לפגרת השזרוע בראש מורם. עם חזרת הקבוצה למשחקי ליגת העל, יעמדו בפניה אתגרים רבים, שכן קבוצות יתייחסו אליה ברמת רצינות ודריכות גבוהה הרבה יותר. רמת השרון מצידה תרצה להוכיח, שהיא לא אפיזודה חולפת ויש לה את היכולות הנדרשת לשמור על מקומה בחלק העליון של הטבלה.