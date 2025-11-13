"קצת נוטים לשכוח מה עשיתי בכדורגל הישראלי"

המעבר של יונתן כהן להפועל פתח תקווה בחודש שעבר, היה אחד המעברים המפתיעים בקיץ הנוכחי (למרות שהתבצע לאחר סגירת חלון ההעברות) והעלה את רף הציפיות בקרב העולה החדשה. למעשה, כהן חזר לכדורגל הישראלי, לראשונה מאז הקדנציה השנייה שלו במכבי ת"א, שהסתיימה בצורה רעה.

משם הוא המשיך למלבורן האוסטרלית, אותה הוביל לאליפות דרמטית עם שער ניצחון במשחק המכריע, אך בקיץ, ההצעות מהקבוצות הגדולות לא הגיעו. כהן חיכה וחיכה, עבד קשה על כושרו ובחודש הקודם, החליט לחתום במועדון הפאר, הרבה בזכות הקהל החם והצוות המקצועי. הפתיחה הייתה מצוינת - כבר במשחקו השלישי והראשון בהרכב, הוא כבש השבוע את שער היתרון מול הפועל חיפה, אך מיד לאחר מכן נפצע.

למזלו של הקשר, שהיה מכוכבי האליפות בקדנציה הראשונה אצל הצהובים, הפציעה לא חמורה והוא יהיה כשיר למשחק הראשון שלאחר הפגרה, מול מכבי חיפה. עד אז, הוא התפנה להעניק ראיון מיוחד ל-ONE, בו דיבר על כל מה שעבר עליו בשנים האחרונות.

הקיץ הלא פשוט, ההחלטה לחתום במדי הפועל פ"ת והעונה הקרובה, התקופה באוסטרליה והקדנציה השנייה במכבי ת"א. וגם: הטיפ מהחבר הקרוב ערן זהבי, החלום לחזור לנבחרת, ההצעה מרומניה והרגעים בהם יכול היה להישבר.

הפתעת אפילו את אנשי הקבוצה במהירות שבה השתלבת בקבוצה. הופתעת בעצמך?

"האמת שלא. בחמשת החודשים האחרונים אני שומר על עצמי כאילו אני בקבוצה. הרי כשאתה בחופש אתה יכול לברוח לבילויים ולדברים שלא קשורים לכדורגל ולחיות אורח חיים שהוא לא ספורטיבי. עשיתי לעצמי משטר כאילו אני בקבוצה, לקום כל בוקר להתאמן, בצהריים לשמור על הגוף ולאכול כמו שצריך ולא לצאת יותר מדי".

יונתן כהן (ראובן שוורץ)

"אני שמח שראו את זה גם בקבוצה: מהרגע הראשון נראיתי טוב והרגשתי טוב וגם במשחקים כולם ראו שאני נמצא בכושר טוב. אולי קצת פחות חד כי לא שיחקתי הרבה זמן, אבל אני מרגיש טוב והפציעה היא סוג של חוסר מזל. הגוף נתן איזשהו מסר שהוא לא מוכן ב-100% למשחקים, אבל זה בסה"כ כיווץ קל ואני מאמין שתוך שבוע או שבועיים אחלים ואחזור לכושר".

מה עובר בראש אחרי שנתיים ללא שער בליגת העל?

"את האמת זה היה מרגש מאוד. הבקעתי שערים גם באוסטרליה כך שכיבוש שערים תמיד היה חלק ממני, אבל תמיד זה מרגש לכבוש בארץ, במיוחד שאבא שלי היה במגרש אחרי שהוא לא ראה אותי במגרשים הרבה זמן כי לאוסטרליה הוא לא הצליח להגיע. בסוף צמחתי מהליגה הזאת והתקדמתי ונהייתי מי שאני בזכות הליגה הזאת. מבאס שהשער שלי לא הוביל לשלוש נקודות, אבל מבחינה אישית זה היה כיף ומרגש".

לאן הפועל פ"ת הולכת? יש פה קבוצה מיוחדת שכיף לראות אותה, אבל משהו מתפקשש בתוצאות…

"בשבועות הראשונים שלי במועדון, אני מרגיש זה מועדון עם תנאים מאוד גבוהים ופרופיל גבוה לכדורגל הישראלי. אני יודע שהמטרה הראשונית היא להישאר בליגה בגלל מה שהיה לפני שנתיים, שהמועדון "אכל סטירה" של לחזור תוך עונה אחת. אבל מצד שני, אני רואה שאנחנו יכולים וצריכים לשאוף ליותר מזה, כי אני רואה איך אנחנו משחקים. אנחנו מגיעים לכל משחק ומול כל יריבה ומשחקים את הכדורגל שלנו. אנחנו עליונים מול כל יריבה נגדה שיחקנו מאז שאני הגעתי לפחות".

"המטרה הראשונית להישאר בליגה" (ראובן שוורץ)

"אם זה באשדוד, שקבוצות מתקשות באצטדיון הי"א ואנחנו עשינו להם חיים קשים והיינו צריכים לנצח בקלות. אם זה מול סכנין ואם זה במשחק האחרון מול הפועל חיפה ששלטנו ברוב דקות המשחק, כבשנו, אבל ספגנו שערים קלים. אנחנו צריכים לעבוד יותר על האופי של הקבוצה ולהיות יותר קשים גם בדקות שבהן אנחנו פחות טובים. אני חושב שבשלב הזה של העונה, לא היה חסר הרבה שנהיה עם עוד שלוש או ארבע נקודות והמקום שלנו היה בפלייאוף העליון".

אולי אתם קצת נאיביים? שזה הפוך ממך לאורך הקריירה…

"אני לא רוצה לקרוא לזה נאיביים כי אנחנו מדברים גם במהלך השבוע וגם במשחקים בינינו וזה לא עובר לידנו. אנחנו יודעים שלפעמים הגולים שאנחנו סופגים נובעים מחוסר מזל: נגד הפועל חיפה ספגנו משני דיפלקשנים שלנו בהגנה, נגד אשדוד ספגנו משום מקום ובכללי, הקבוצות נגדנו לא במשחק ופתאום כובשות משום מקום. אתה יכול לקרוא לזה נאיביות, אני חושב שזה לפעמים נובע מחוסר מזל ואם המזל הזה יתאזן קצת לטובתנו אנחנו כן ננצח וננצח משחקים שאנחנו צריכים לנצח. אנחנו הרבה יותר טובים מהיריבות שלנו".

איך עומר פרץ? לא מעט שחקנים מפרגנים לו ואתה אחד שחווה לא מעט מאמנים גדולים…

"מדהים. עברתי מאמנים טובים, במיוחד זרים, אבל עומר הוא משהו מיוחד. הוא פריק של כדורגל ומראה לנו הרבה קטעי וידאו מהעולם. הוא לא מפחד להראות לנו קבוצות גדולות ובינוניות מכל הליגה כדי שנלמד כי הוא באמת מאמין בסגל הזה. אני באמת חושב שהוא יכול לעזור לי לעשות קפיצת מדרגה בקריירה השנה כי הוא מבין כדורגל והיה שחקן התקפה שידע להבקיע. הקשר שלנו הוא באמת טוב ואני שמח שהוא המאמן שלי ומתווה הדרך שלי בשנה הזאת".

עומר פרץ (עמרי שטיין)

חיכית לא מעט חודשים בבית. מה הוביל להחלטה להגיד כן וסוף סוף לחתום בקבוצה?

"למען האמת, רציתי לחתום כמה שיותר מהר. אבל כבר בחודש אוגוסט, כשהייתי חודשיים ללא קבוצה זה הרגיש לי הרבה. בכל שבוע אתה אומר הנה זה בקרוב יבוא והייתה עוד פגרת נבחרת ועוד פעם אתה מאמין שיגיע משהו שאתה באמת רוצה. לצערי לא באמת הגיע משהו שבאמת רציתי ואתגר אותי כי חיפשתי דברים מיוחדים".

יונתן כהן (אסף הופמן, הפועל פתח תקוה)

"ברוך השם אני לא מצטער לרגע שחתמתי בהפועל פ"ת וזה לא היה בלאו ברירה או משהו כזה. זה מועדון גדול עם קהל טוב והשנה יש קבוצה באמת באמת מיוחדת כמו שאמרת. עם שחקנים ברמה גבוהה, צוות מקצועי ברמה גבוהה ומעטפת טובה. אנחנו יכולים השנה לעשות דברים מופלאים".

היה פחד במהלך הפגרה לא למצוא קבוצה או קבוצות שאתה רצית להיות בהן?

"היו חששות כי הזמן מתקדם, קבוצות משחקות ואתה רואה את הליגה מהצד. אתה כבר במחזור הרביעי והחמישי, מצפה למשהו שבנית לעצמך בראש והוא לא קורה. אבל אני בן אדם שמאמין שהכול לטובה ואין מאושר ממני שאני נמצא במועדון הזה".

נעלבת?

"אני לא נעלב משום דבר ולא מצפה".

"למדתי לחיות את הרגע" (עמרי שטיין)

מה הלקח שלמדת בשנתיים האחרונות?

"קודם כל, אני חושב שלמדתי לחיות את הרגע, שכל יום שעובר לא חוזר. העם שלנו עבר שנתיים לא פשוטות: גיבורים נפלו, אנשים הלכו למסיבות ולא חזרו הביתה, משפחות התפרקו. שום דבר הוא לא מובן מאליו ואני לוקח כל יום כשיעור, ללמוד לעזור ולהפיץ את מה שלמדתי בכדורגל לשחקנים האחרים וגם ללמוד מאנשים אחרים. ליהנות, לחיות ולהיות עם המשפחה ועם האנשים שעושים לך טוב".

אבל למה דווקא הפועל פ"ת? היו הצעות מעוד קבוצות…

"היו כל מיני מקומות שהתעניינו: גם ק"ש, גם טבריה, גם סכנין ועוד מקומות. אבל חיפשתי מקום עם שאיפות, עם קהל ועם דחיפה. גם הצוות המקצועי משך אותי, ראיתי את המשחקים מהצד והקבוצה הזאת הכי עניינה אותי מבחינה הכדורגל וסגנון המשחק ההתקפי שהכי נכון בשבילי. עשיתי את הפעולה הכי טובה בשביל הקריירה שלי. זה מאץ' מעולה גם שלי וגם שלהם ורואים את זה מהרגע הראשון".

ערן זהבי הוא חבר קרוב שלך... התייעצת איתו לפני החתימה?

"התייעצתי איתו על כמה דברים, גם הפועל פ"ת עלתה בשיחות בינינו. אנחנו באמת מדברים על הכול, אנחנו חברים טובים. הוא ייעץ את מה שהוא ייעץ, לא אגיד את מה שהוא ייעץ אבל הכיוון היה באמת חיובי. תמיד טוב לקבל עצות מערן שעבר כ"כ הרבה, אבל בסוף אני לוקח את ההחלטות עם אשתי ועם המשפחה שלי. עשינו את הבחירה הכי טובה בשבילנו".

ערן זהבי (רדאד ג'בארה)

מה אתה מייעץ לו היום?

"אין לי מה לייעץ לו. הוא ילד גדול, הוא יודע בדיוק מה טוב לו ולמשפחה שלו. יש לו משפחה חזקה ואישה תומכת מאוד כך שלדעתי אני לא צריך לעזור לו במה הוא צריך לעשות עכשיו".

אתה יודע שכשחתמת וחתמת על הסעיף שתמורת פיצוי אתה יכול לעזוב בינואר, הרבה התמקדו בזה…

"קודם כל, חתמתי כשחקן חופשי. חתמתי לשנה אחת ומי שחותם לשנה אחת, גם ככה בינואר רשאי לבצע משאים ומתנים עם כל הקבוצות שהוא רוצה. אנשים בוחרים להתעסק במה שהם רוצים: בסוף חתמתי עד תום העונה בהפועל פ"ת ומבחינת הראש שלי אני פה עד סוף העונה במטרה להשיג את המטרות שלנו, לסיים את העונה הכי טוב שאפשר ואח"כ אלוהים גדול".

"בסוף כדורגל משתנה ואתה לא יודע מה יהיה מחר. כמו שאמרתי, חתמתי על החוזה הזה לא בגלל הסעיף הזה ואני לא באמת חושב עליו ביום יום שלי. אני מתעסק ביום יום שלי בעשייה בהפועל פ"ת: איך להשתפר, איך לשפר שחקנים אחרים ואיך ללמוד מהצוות המקצועי שיש לו הרבה מה לתת לי. להתעסק בסעיף הזה זה מאוד מיותר, כי כרגע עד סוף העונה אהיה בהפועל פ"ת".

אמרת שתרצה להישאר ליגיונר... אבל אחרי מלבורן, הבנתי שהייתה לך הצעה מדינמו בוקרשט. למה לא חתמת שם?

"קודם כל אני לא מכחיש שרציתי להישאר ליגיונר כי החוויה באוסטרליה הייתה באמת טובה לי ולמשפחה שלי. מאוד רצינו להישאר, במיוחד באוסטרליה, אבל זה לא הסתדר מבחינה כספית ודברים מהסוג הזה. הראש שלנו בהתחלה היה להישאר בחו"ל וליהנות כמה שיותר כי זה עשה לנו טוב. איך שנגמרה העונה, הייתה באמת התעניינות מרומניה אבל זה היה בחיתולים של חלון ההעברות וציפיתי לדברים אחרים".

החגיגה של יונתן כהן (IMAGO)

"בדיעבד אתה מסתכל על זה ושואל למה הוא ויתר על זה, אבל באותו הרגע זה לא הרגיש לי ולמשפחה שלי נכון. רצינו לחכות לעוד דברים ולעוד הצעות מאתגרות אפילו יותר. בסוף עם המלחמה וכל הסיטואציה שנוצרה להיות שחקן ישראלי ויהודי בחו"ל זה נהיה קצת בעייתי. אבל אני לא מסתכל לאחור ומתחרט על מה שעשיתי, כי הגעתי למקום הכי נכון בשבילי כרגע בקריירה. אני רוצה לעזור לו והוא רוצה לעזור לי, אז בסוף קיבלתי את ההחלטה הנכונה".

דיברנו על אוסטרליה. איך הליגה האוסטרלית ביחס לישראל?

"בוא נגיד שמבחינה טכנית אני חושב שהליגה הישראלית היא יותר טכנית ויש יותר כישרונות או כוכבים, אבל מבחינת המשמעת והנושא הפיזיולוגי, באוסטרליה זה ברמה יותר גבוהה. שחקני ההגנה שם יותר מהירים וחזקים, כנ"ל שחקני ההתקפה, אבל הנושא הטכני קצת לוקה. אני חושב שמלבורן יכולה להתמודד על האליפות בליגת העל. אני לא רואה פערים גדולים בין הליגות".

עשה לך טוב לשחק שם? אולי קצת להתנתק מישראל, שפה כולם מכירים אותך…

"אני חושב שכן. בנקודת הזמן ההיא בקריירה, הייתי צריך את הניתוק הזה ביחד עם אשתי והילדה שלי. אני חושב שדווקא המקום הזה חיבק אותי ברמה הכי טובה שיש. יש שם קהילה מאוד גדולה של יהודים שחיבקו אותי ואהבו אותי. בכל שישי היינו בבית הכנסת וגם את הארוחות והחגים עשינו ביחד עם כל הקהילה. אני חושב שאוסטרליה עשתה לי ממש טוב לקריירה והפכה אותה בחזרה ב-180 מעלות. התאמנתי שם בצורה הכי טובה שיש מבחינה פיזיולוגית, אני מרגיש מעולה גם מבחינת הכושר ואני חושב שרואים את זה היום".

כבשת שם שישה שערים והיית פצוע שלושה חודשים. אז זה שלא זכית להצעות, זה אומר שפה לא מעריכים את הליגה האוסטרלית מספיק?

"אני לא יודע, זו שאלה טובה שאתה לא צריך לשאול אותי כי אין לי תשובה אליה. מי שפנה אליי, אני מאוד מעריך את זה ועניתי בהכי נימוס בעולם. מה שהתאים לי לקחתי ומה שלא, סירבתי בנימוס. מי שלא הציע, אתה צריך להפנות את השאלה אליו. אין לי תשובה למה קבוצות לא פנו. אני מאוד מעריך את מה שעשיתי ומי שמעריך נתן לי את התשבוחות. בסוף עשיתי את שלי".

יונתן כהן עטוף בדגל ישראל (IMAGO)

אבל זה לא מאכזב? כי דיברת על ציפיות בתחילת החלון. עשית דברים גדולים בכדורגל הישראלי. לא ציפית לפנייה מקבוצה גדולה?

"ציפיתי לפנייה מקבוצה גדולה, אבל להגיד לך שאני מתאכזב? את הרגשות הללו כבר הפסקתי להכיר בכדורגל. אני כבר לא ילד, אני לא צעיר ועברתי את הדברים האלה כבר. קשה לי כבר להתאכזב מהכדורגל כי אתה מצפה להכול ומצפה לרע מכול. אנשים קצת נוטים לשכוח מה עשיתי בכדורגל הישראלי לפני שחזרתי למכבי בקדנציה השנייה".

"הייתי שחקן מוביל מאוד באליפויות של מכבי, הייתי מלך השערים והבישולים של הקבוצה כשזכינו באליפות. הייתי שחקן נבחרת וגם כששיחקתי באוסטרליה והאמינו בי, הקבוצה זכתה באליפות. קבלות תמיד היו לי ברוך השם. בזמן שלא שיחקתי ולא יכולתי להוכיח את עצמי, לא יכולתי לתת מעצמי. אני לא מאוכזב, אני שמח שהגעתי להפועל פ"ת ושואף הכי גבוה שאפשר".

הקדנציה השנייה במכבי ת"א עשתה לך נזק?

"אני חושב שתדמיתית, זאת עובדה. פחות שיחקתי ממה ששיחקתי לפני כן כשחקן הרכב קבוע. זה קשה כשנפגע לך הביטחון, שאין לך את הגב הזה מהמאמן, גב שכל הזמן היה לי בכל המועדונים בהם הייתי. אני חושב שזה כן פגע בי, כי אנשים בסוף זוכרים את מה שהייתי בשנתיים האחרונות במכבי וזה לא יותר מדי. גם אני מנסה לשכוח כמה שיותר את הדבר הזה, כי לא הייתי מי שאני".

יונתן כהן בטירוף (עמרי שטיין)

אבל מה הסיבות שלא היית אתה ולא שיחקת? גם לך יש חלק?

"אני חושב שמהרגע הראשון כל הסיטואציה שם לא התחברה ולא התחילה ברגל ימין. כל מיני אמירות של המאמן (איביץ'), בסוף דברים מתגלגלים, אתה לא משחק שבוע אחר שבוע ולא בסגל פתאום. קשה להרים את עצמך כשפתאום זורקים אותך למערכה כשאתה לא בכושר ומצפים ממך שתיתן בכל משחק גול או שלושער ואתה לא נותן את התפוקה כי אתה לא בכושר או חסר ביטחון. לא הרגשתי מי שאני באמת ונכנסתי לאיזושהי מערבולת שהיה לי קשה לצאת ממנה".

זה מפתיע כי אצל איביץ' בקדנציה הראשונה הייתה התקופה הכי טובה שלך…

"כן, זה היה אצלו. זכינו באליפות, הייתי מלך השערים והבישולים של הקבוצה ואני לא יודע מה היה בקדנציה השנייה".

ואז מגיע רובי קין…

"התחלתי את השנה בצורה טובה, פתחתי בהרכב ועלינו לשלב הבתים באירופה כשאני כובש, מבשל וסוחט פנדלים. התחלתי את הליגה בהרכב בשלושת המחזורים הראשונים. אמנם לא נתתי מספרים, אבל כן הייתי ברמה של הקבוצה ופתאום עם פרוץ המלחמה וההפסקה, פחות נספרתי ולא שיחקתי יותר מדי. היו משחקים שהייתי מחוץ לסגל או שלא שיחקתי בכלל. אני לא רגיל לזה, הייתי רגיל להיות במעמד אחר במכבי וזה קצת פגע בי. זה פוגע בביטחון, ביכולות שלך ובמי שאתה. המצב רוח יורד וקשה לשמור על זה. בסופו של דבר לא שיחקתי יותר מדי".

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

אתה אומר שהיית רגיל למעמד אחר. אבל השיא היה כשלאזטיץ' הגיע... הפכת למנודה…

"עם לאזטיץ' יצאתי למחנה האימונים ואחרי המחנה לקחו אותי לשיחה ואמרו לי שאני לא מתאמן עם הקבוצה עד שאמצא קבוצה אחרת. שמבחינתם אני רשאי למצוא קבוצה אחרת וינסו לעזור לי מבחינת השכר וכל מיני דברים כאלה. הייתי שלושה וחצי חודשים מתאמן לבד בקריית שלום".

יונתן כהן של תקופת השיא במכבי ת"א לא היה מאמין שהוא יגיע לזה…

"לא, לא הייתי מאמין. אבל כמו שאמרתי לך קודם: בכדורגל צריך לצפות לרע מכל ולא להתאכזב. היום אני במצב שקשה מאוד לשבור אותי, אני מחושל מאוד ועם אופי מאוד חזק. בלי האופי החזק שלי הייתי יכול להישבר, ללכת למקומות ואחרים ולא יודע איפה הייתי מוצא את עצמי. בסוף, השנה הזאת התחילה כ"כ גרוע וסיימתי אותה כאלוף באוסטרליה וגם לזה ציפיתי. אז אני גאה בעצמי, בסובבים שלי, באשתי, בהורים שלי ובחברים שלי. הם עטפו אותי והייתי במעטפת טובה".

סיימת ברע במכבי? נפגעת?

"לא סיימתי ברע, אני בקשר טוב מאוד עם כולם: גם עם השחקנים ששיחקו איתי וגם עם בן מנספורד ויואב זיו. בסופו של דבר זה כדורגל, זה ביזנס וברגע שלא רוצים אותך ואתה לא מספק את הסחורה אז רוצים להשתחרר ממך. בסוף הייתי שחקן בית של מכבי, כל החיים גדלתי שם, הבאתי תארים, שימחתי את האוהדים והגשמתי את החלום שלי במכבי. אלו החיים לטוב ולרע: סיימתי שם לא כמו שרציתי, אבל לא בפיצוץ או ברע והקשר שלי עם מכבי ת"א הוא קשר טוב".

לא היה איתם שיח בקיץ הזה?

"בקיץ הזה בכלל לא".

בכמה אחוזים אתה כיום מיונתן של השיא?

"אני חושב שרק חסר לי כושר משחק ואני שם".

איך אתה רואה את ליגת העל?

"אני חושב שבשבועות האחרונים התפתחה ליגה מאוד מעניינת עם הרבה הפתעות ושערים ורואים את זה גם בטבלה. הכול פתוח, גם מבחינת המועמדות לאליפות וגם מבחינת המועמדות להשתלב בפלייאוף העליון. אתה רואה את הבטן שיש בטבלה ומהפלייאוף ועד המקום ה-12 מפרידות ארבע או חמש נקודות שזה משחק וחצי או שניים. אני שואף כמה שיותר גבוה ואני חושב שהקבוצה הזאת יכולה להגיע ומעל מעבר".

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

הופתעת מההפסד של מכבי לבית"ר?

"את האמת שראיתי את התוצאה אחרי המשחק שלנו ומאוד מאוד הופתעתי. לקבל שישייה בבלומפילד זה לא קורה כל יום ולא כל כמה שנים. הייתה היסטוריה בבלומפילד ולצערי זה נגד מכבי ת"א, אבל מכבי היא כבר חלק מהעבר שלי. אני משחק בהפועל פ"ת והתבאסתי יותר שלא ניצחנו מאשר שמכבי הפסידו 6:2".

אז אחרי מה שעברת, יש לך למי להוכיח?

"אני רק רוצה להוכיח לעצמי שאני מסוגל להיות הגרסה הכי טובה של עצמי ומיום ליום להיות יותר ויותר טוב. אין לי מה להוכיח לאף אחד כבר".

עכשיו כשאתה חוזר לכושר, מה מבחינתך יהיה החותם שיונתן כהן חזר לשיא שלו?

"קודם כל להצליח מבחינה קבוצתית ולסחוף את הקבוצה, כי אני חושב שאני יכול לתרום הרבה לקבוצה ולמועדון. יש סגל טוב וצוות מקצועי טוב ויש לי איך להצליח פה. אני רוצה לחזור לכושר משחק, להרגיש טוב בגוף שאני יכול לפתוח בכל שבוע. אני באמת מאמין בקבוצה ובמועדון הזה שאנחנו יכולים לעשות משהו גדול ולסיים בפלייאוף העליון. אבל אנחנו רוצים קודם לעמוד במטרות הבסיסיות של המועדון להישאר בליגה ולתקוע יתד. למועדון הזה מגיע להיות בליגת העל שנים ואסור לו לרדת כי זה מועדון גדול עם קהל מטורף. זאת תהיה ההצלחה שלי באמת ומפה השמיים הם הגבול".

ובפן האישי?

"אני לא מציב לעצמי יותר מדי מטרות כרגע כי אני קודם כל רוצה להרגיש טוב מבחינה פיזית. אני כן מרגיש טוב, אבל לחזור לכושר משחק ב-100% מבלי התכווצויות, שרירים תפוסים או פגרות ארוכות. אני רוצה לכבוש ולבשל כמה שיותר, לעשות דו ספרתי בשערים ואני חושב שאני מסוגל".

נבחרת?

"הלוואי. היו לי תשע הופעות בנבחרת עם בישול אחד ואני חושב שאני מסוגל ליותר. זה תלוי בי ואני חייב להוכיח את זה על המגרש שבוע אחר שבוע בליגת העל. אין ספק שאם אהיה טוב, אשאף לשם".