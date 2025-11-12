הפועל חדרה ממשיכה לרוץ, קאמבק גדול של נשר

המחזור השמיני של הליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, ננעל ביום ראשון האחרון עם שני משחקים בהם נטלו חלק שתי קבוצות “צו פיוס”: מכבי קריית אתא הפסידה למוליכה הפועל חדרה, ועירוני טבריה סיימה בתיקו עם עירוני נשר. בנוסף, הפועל נוף הגליל סיימה בשוויון בביתה נגד בית”ר טוברוק, מ.כ נווה יוסף ניצחה את הפועל בית שאן, כפר כנא וסכנין חלקו את הנקודות ומכבי צור שלום גברה על הפועל אום אל פאחם. סה”כ נכבשו במחזור 20 שערים.

מכבי קרית אתא - הפועל חדרה 2:0

חניכיו של מיכה דיין, שפתחו את העונה עם הפסד 3:1 במשחק הגביע מול עירוני טבריה, יוצאים לפגרה עם ניצחון סולידי על קבוצת מרכז הטבלה של קרית אתא, כשלזכותם יתרון של ארבע נקודות על פני המקום השני, בו מדורגת הפועל נוף הגליל.

שני הכובשים המצטיינים של הפועל חדרה כבשו את השערים לזכותה גם הפעם: כריטסיאן נדקי (2007) כבש בדקה ה-35 את שערו השישי העונה, ונועם שמש (2006) כבש בדקה ה-74 שער בבעיטת פנדל, זהו שערו החמישי העונה של הקפטן.

עירוני נשר - עירוני טבריה 2:2

שחקני המארחת הצליחו לחזור מפיגור של שני שערים, ובכך הגדילו את הפער מהקו האדום לשתי נקודות, מתחתיו מדורגת הפועל אום אל פאחם. טבריה מצידה יוצאת לפגרה, כשהיא רחוקה מהצמרת ומהתחתית.

האורחת נהנתה משערים של צמד הכובשים המצטיינים של הקבוצה, שניהם ילידי 2007: נריה חדד (28) כבש את שערו הרביעי העונה, והעלה את הקבוצה ליתרון 0:1, כעבור חמש דקות עמית סארה שב לראשות טבלת מלך השערים, כשבשערו החמישי העונה העלה את קבוצתו ליתרון 0:2.

במחצית השנייה עירוני נשר הצליחה לבצע קאמבק: שער שכבש החלוץ האפריקאי, יוסוף שינה (2007), צימק את יתרונה של טבריה ל-2:1. בדקה ה-75 שער שני העונה שכבש אלחנן לוי (2008), שעלה כמחליף, קבע את תוצאת המשחק, שוויון 2:2.

הפועל נוף הגליל - בית"ר טוברוק נתניה 1:1

המשחק המרכזי של המחזור הפגיש בין שתי קבוצות בעלות יומרות להעפיל לליגת העל, שני השערים נכבשו בשלב מתקדם של המשחק, חלוקת הנקודות הותירה את נוף הגליל במקום השני ועם יתרון של נקודה אחת על פני יריבתה.

בדקה ה-80 טוברוק עלתה ליתרון 0:1 בזכות שער שכבש אסאן ג'ובה (2007), שכבש גם בהופעת הבכורה במשחק ההפסד 3:2 לקריית ים. ג'ובה גם הפעם עלה מהספסל ונתן תוצרת. בדקה ה-87 יונתן שפירא (2008) כבש את שערו הרביעי בחמישה משחקים והציל את נוף הגליל מהפסד. בסיום, שוויון 1:1.

ניצלו מהפסד ושמרו על המקום השני (באדיבות המועדון)

הפועל בית שאן - מ.כ נווה יוסף חיפה 3:0

האורחת הצליחה במוצאי השבת לשפר עמדות בצמרת, להיצמד לבית"ר טוברוק וגם היא מוצאת את עצמה במרחק נקודה אחת מהמקום השני, שמוביל למשחקי המבחן על עלייה לליגת העל. לעומתה, קבוצת "צו פיוס" של בית שאן נותרה במקום האחרון, הקבוצה מרוחקת נקודה אחת ממכבי אחי נצרת, שמדורגת מעל הקו האדום.

שלושת הכובשים המצטיינים של נווה יוסף חתומים על השערים: דניס קינגסלי (2007) כבש את שערו החמישי העונה בדקה ה-36. במחצית השנייה היה זה הזמן של צמד חריגי הגיל, אילעי לוי (47), מלך שערי הקבוצה כבש את שערו השישי העונה, ואורן בן דור, שעלה כמחליף כבש בדקה ה-64 את שערו הרביעי העונה.

יתר התוצאות:

צעירי כפר כנא - בני סכנין 1:1 (לכפר כנא: ח'אלד חביבאלה. לסכנין: חוסיין אבו שאקר)

מכבי צור שלום - הפועל אום אל פאחם 0:1 (עילאי פז)

הפועל עפולה - מכבי אחי נצרת 2:4 (כבשו לעפולה: אוהד פרטוק - צמד, מוחמד זועבי אוריון שאטו - שערים בבעיטת פנדל. כבשו לנצרת: ח'ליל חוסיין ואיהם עובייד)