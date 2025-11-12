שירה העליון: היה קשה, אבל אני גאה מאוד בבנות

זה היה צמוד ומותח, אבל בסוף נבחרת ישראל בכדורסל נשים גברה 91:98 על נבחרת בוסניה במשחק הראשון במוקדמות יורובאסקט 2027, ובכך הכחולות לבנו החלו ברגל ימין. מי שעוד פתחה ברגל ימין היא המאמנת שירה העליון, במשחק הראשון שלה על הקווים של הנבחרת הלאומית.

העליון סיכמה: “זה היה ממש קשה, חצי ראשון לא כל כך נכנסו טוב בלשון המעטה, בהגנה ספגנו יותר מידי נקודות, אבל בהתחשב בעובדה שזה היה המשחק הראשון שלנו ביחד, אפילו באימונים עשינו 5 על 5 שלושה או ארבעה מגרשים, אז אתה לא יודע למה לצפות, ואז בחצי השני עשינו התאמות, נכנסו טובות יותר, יותר מדויק, החלפנו הגנה, הבנות השתפרו מאוד תוך כדי תנועה, והיו מאוד ממושמעות טקטית ואני ממש שמחה בשבילן ומגיע להן”.

לגבי מה עשה את השינוי במחצית השנייה הטובה של הנבחרת: “אני חושבת שהגנתית זה שידענו לעשות את ההתאמות ולכפות אחת על השנייה, לא חטפנו סלים קלים מידי, התקפית היו דברים יפים, הרבה פרגון, עוד מסירה, הדברים הפשוטים, וצריך להמשיך להביא את זה. כמובן צריך להשתפר, לדעתי לוקסמבורג טובה מבוסניה ונצטרך לשחק טוב יותר, במיוחד בהגנה”.

קאמיה סמולס מול אבי מאיירס (FIBA.COM)

על דניאל רבר, שהייתה רחוקה שלושה אסיסטים מטריפל דאבל, אמרה: “אני חושבת שדניאל מביאה איתה המון ניסיון, זה שהיא משחקת ביורוליג זה ניכר, היא משפיעה על כולם עם האנרגיה, אני אף פעם לא אוהבת לשים דגש על שחקנית אחת, לכל אחת יש משמעות. מאוד אהבתי את הרוח של הבנות שדווקא לא שיחקו, האנרגיה הייתה טובה, כל השחקניות הראו המון אופי אחרי מחצית לא פשוטה, ידעו לפרגן והביאו את הרוח של נבחרת ישראל”.

דוריאן דהן סוויץ’ הוסיפה: “תחושות טובות, מאוד שמחה שהראנו אופי כנבחרת. יש מה לשפר בהגנה, 91 נקודות זה יותר מידי, אבל מאוד שמחה עבור הנבחרת שניצחנו. ליגיונרית? אני מרגישה שלהיות בכוכב האדום מאוד ביגר אותי, זה משהו שאני יכולה להביא למגרש ברגעים החשובים ולהיות מנהיגה גם אם אני רק בת 21 ואני מאוד שמחה שזה בא לידי ביטוי”.

אבי מאיירס הוסיפה: “אני לא יודעת אם זה היה מדהים, אבל ניצחנו ואני שמחה, באתי לעזור בכל דרך שאני יכולה והמטרה לנצח, אז אני שמחה מהתוצאה והייתה אווירה נהדרת. כל בן אדם בנבחרת אפשר להרגיש את התמיכה והאהבה שלו וזה דברים שעזרו כדי לנצח. היו לי ארבע עבירות ברבע אחד וזה נוראי, אני שמחה ששירה הוציאה אותי כדי שאוכל לחשוב על זה ולהתפקס בלשמור טוב בלי עבירות. אני חושבת שכל מי שהיה על הפרקט עשה הבדל, נשארנו ביחד בעליות וירידות ובסוף צריך למצוא דרך לנצח”.