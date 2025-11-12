אחד מכוכבי האתלטיקה בארץ, הקופץ לגובה יונתן קפיטולניק, יעבור למכללות. האתלט הישראלי חתם ל-4 שנים באוניברסיטת אילינוי והוא עתיד לטוס בחודש-חודשיים הקרובים לארצות הברית.

במהלך השנים קפיטולניק ילמד באילינוי, יתאמן ויתגורר, במקביל לאימונים שיערוך במקום. והוא לא יהיה לבד שם, זוהי הקבוצה של רומי טמיר שהתחילה ללמוד שם לפני כחודשיים.

קפיטולניק, שיגיע בסוף החודש לגיל 23, יוצא למכללות לאחר שהיה בעברו אלוף אירופה עד גיל 20 ואלוף עולם עד גיל 20. כמו כן, זכה באוניברסיאדה בשנה האחרונה.

יונתן קפיטולניק (IMAGO)

״אני מתרגש לקראת המעבר״, סיפר יונתן, ״אני חושב שאני עוד לא מעכל כי הכל קרה מהר אבל אני שלם ומצפה מאוד לצעד הזה. לפני הכל אני רוצה להודות לאנטולי שפרן שליווה אותי באופן צמוד ומקצועי מאוד לאורך כל השנים.

“אני לא אשכח אף פעם את הדרך שעשינו ביחד וההישגים אליהם הגענו זה לצד זה. אשמח גם להודות לאיגוד האתלטיקה והוועד האולימפי שתומכים בי. בעוד תקופה קצרה אתחיל את הדרך החדשה שלי ואני מצפה לעמוד בציפיות שלי ושל כולם ולהגיע לגבהים חדשים״.