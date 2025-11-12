"תחרות זה הפרמטר מספר אחת להתקדמות"

רגע לפני שקמפיין מוקדמות המונדיאל ייסגר במשחק “ביתי” נגד מולדובה, נבחרת ישראל תשחק מחר (חמישי, 19:00) מול ליטא במשחק ידידות שייערך במדינתה. מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, התייחס למפגש הצפוי לכחולים-לבנים.

כמה מאתגר להכין נבחרת למשחק ידידות?

”האתגר הגדול ביותר זה לנסות לעבוד על מקורות האנרגיה הפנימיים, אין מקורות אנרגיה חיצוניים. אנחנו נמצאים במדינה קרה מאוד, באצטדיון בלי קהל. איך אנחנו מוצאים את האנרגיה הפנימית שלנו לבוא למשחק שלכאורה להרבה אנשים נראה כאילו הוא לא חשוב ועדיין, להבין שהוא חשוב מאוד, בטח ובטח להמשך הדרך שלנו”.

מה אנחנו לא יודעים על נבחרת ליטא?

”לאחרונה הם עשו 2:2 עם הולנד עד דקה 80 ואז בדקה הזו הולנד ניצחה. הם עשו 2:2 עם פינלנד, שהיא נבחרת מאוד קשוחה ואגרסיבית, ועדיין אני חושב שהדברים תלויים בנו”.

בן שמעון:"תחרות זה הפרמטר מספר 1 להתקדם"

מה אתה רוצה להשיג במשחק מעבר לניצחון?

”ניצחון חשוב מאוד, אבל בטח ובטח המשך התקדמות בכל הפרמטרים המקצועיים שכל הזמן אנחנו מדברים עליהם ועובדים עליהם. אני רוצה לראות שיפור במשחק נגד קבוצה שמסתגרת, ובטח לתת לשחקנים שפחות מקבלים הזדמנויות, לראות אותם ואיך הם משתלבים בתוך השלם הגדול, שהם באמת שחקנים טובים ומגיעה להם ההזדמנות הזו”.

כשאתה מתכנן את ההרכב, אתה מתחיל עם ההרכב החזק ביותר מבחינתך?

”זה ההרכב החזק ביותר בכל רגע נתון כי מה שאנחנו אומרים למעשה זה שיש שחקנים מצוינים בנבחרת שלא משחקים לא כי הם לא טובים, אלא כי יש שחקנים שמועדפים עליהם באותן עמדות. אתה לא יודע מה הם יוציאו מעצמם כשהם נכנסים להרכב, מה הם יתנו מעצמם, ואז אתה מתפלל לכאבי ראש, שהתחרות על ההרכב תהיה כמה שיותר גדולה, כי לא משנה מה יכולות האימון שלך, בסופו של דבר תחרות זה הפרמטר מספר 1 להתקדמות”.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

אחרי המשחק הזה מולדובה. אתם מתעסקים במולדובה כרגע?

”כרגע אנחנו מתעסקים בליטא. גם מההיבט שאנחנו מכירים את מולדובה, כי שיחקנו נגדם ממש לפני חודש, וגם מכיוון שאנחנו באמת, גם בכינוסים האלו, זה כינוס משימתי, מתרכזים בנבחרת אחת ואיך שמסיימים, עושים את הסוויץ’ כדי להתמקד במולדובה”.

חשוב לכם במשחק מחר לא לספוג או להבקיע? כי בשני המשחקים האחרונים ספגנו יותר מדי ולא הבקענו.

”אני פחות אוהב לדבר על דברים שמתפתחים תוך כדי משחק. חשוב לי מאוד שהנבחרת תשחק טוב, שתהיה במשחק שלה, שהנעת הכדור תהיה טובה, שהם יהיו בתוך המשחק. מכיוון שנגמר הקמפיין הזה מבחינת תחרותיות והישגיות, אני ארצה לראות התקדמות בפרמטרים שלי מאוד חשובים בדרך להשגת המטרות הבאות שלנו, בעתיד שלנו, איך להיות נבחרת קשה שלא מקבלת גולים, אז בעניין הזה אני ארצה מאוד לא לראות את הנבחרת מקבלת גולים מחר”.

ירדן שועה. תורגל ב-11 של בן שמעון (רויטרס)

יש תקווה או אמונה שהמשחק מול מולדובה הוא המשחק הביתי האחרון שלא בבית?

”אני מוכן להתפשר שבמרץ נחזור לארץ. הלוואי. שהקהל יבוא בישראל, זה משהו שאני מחכה לו כבר שנה וחצי”.

ההרכב המשוער של נבחרת ישראל: עמרי גלזר, גיא מזרחי, אור בלוריאן, סתיו למקין, רוי רביבו, אליאל פרץ, גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך, דן ביטון, ירדן שועה ודור תורג'מן.