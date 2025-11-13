איטודיס לקראת פנרבחצ'ה: זו האלופה, אתגר ענק

מההפסד הכואב להפועל ירושלים היא כבר התאוששה, אך היום (חמישי, 21:00) הפועל תל אביב תנסה להמשיך במומנטום ולשלוח הצהרת כוונות נוספת לכל היורוליג, כשהיא תתארח במינכן אצל פנרבחצ’ה, שרק לפני יומיים ניצחה את מכבי תל אביב ותנסה להשלים סוויפ שבועי על הישראליות.

האדומים מגיעים עם מאזן של שמונה ניצחונות ושני הפסדים בלבד, מאזן שווה מקום ראשון ביורוליג בתום עשרה מחזורים. ההפסד אתמול של ז’לגיריס אצל אולימפיאקוס וגם של הכוכב האדום שלשום קבעו שחניכיו של דימיטריס איטודיס שוב בפסגת המפעל הבכיר באירופה, והם ינסו להבטיח את זה לשבוע נוסף מול הטורקים.

המשחק נגד פנר יפגיש בין כמה שחקנים עבורם זהו דרבי פרטי. בצד של היריבה בונזי קולסון ו-ווייד בולדווין, כמו גם שאראס המאמן, יפגשו את היריבה הכי גדולה של האקסית שלהם, מכבי ת”א, ובהפועל ת”א אלייז’ה בראיינט, וסיליה מיציץ’ ודן אוטורו ישחקו נגד היריבה הגדולה של קבוצתם הקודמת, אנדולו אפס.

ווייד בולדווין (IMAGO)

בכל מקרה, מי שלא ישחקו הם שלושת הפצועים של הפועל תל אביב בדמות תומר גינת, ים מדר וברונו קבוקלו. הפורוורד הישראלי והגבוה הברזילאי צפויים לשוב בעוד כחודש, כאשר הרכז באזור סוף החודש אם לא יהיו תקלות. ככל הנראה איטודיס לא יפתיע וירשום שחקן חדש נגד פנר, ונראה את בר טימור וגיא פלטין בטופס פעם נוספת למשחק הזה.

איטודיס אמר לקראת ההתמודדות: “אנחנו כאן במינכן מתכוננים למשחק השני של שבוע כפול נגד אלופת אירופה. לפנרבחצ’ה יש המון איכויות ואנחנו מכבדים את זה מאוד. היורוליג הזו היא אתגר עבורנו ופנרבחצ’ה היא אחד האתגרים הכי גדולים שיש ואנחנו מברכים עליו, אנחנו רוצים להתחרות עם אחת הקבוצות הכי טובות בליגה”.

כריס ג’ונס הוסיף: “רוצים להמשיך את המומנטום מהמשחק, שיחקנו טוב והיה אפשר גם לעשות דברים טובים יותר בהגנה. זה מבחן נוסף עבורנו לגבי מה שאנחנו רוצים להיות, זו האלופה, אז זה מבחן ענק. המפתחות? עצירות בהגנה, לחלוק את הכדור, להיות אגרסיביים כקבוצה וכיחידים, להיות ביחד גם ברגעים הפחות נעימים, כל עוד נישאר ביחד אנחנו יכולים לנצח”.