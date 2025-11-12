יום רביעי, 12.11.2025 שעה 22:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

העונשים שעו"ד ברגמן דורש להטיל על מכבי חיפה

תובע ההתאחדות דורש קנס של 70 אלף ואיסור מכירת כרטיסים ע"ת בשל האירועים מול סכנין. נהואל מתקשה באימונים ומוגדר ע"י גורמים במועדון כשחקן קטרגל

|
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, דורש להשית על מכבי חיפה קנס בסך של כ-70 אלף שקל וכן עונש על תנאי של איסור מכירת כרטיסים לאוהדי הקבוצה במשחק חוץ אחד, זאת בעקבות האירועים במשחק מול בני סכנין. על פי דו"ח המשקיף, אוהדי חיפה ירו במהלך המשחק כ-50 זיקוקים, וביציע 4 הוצתו רימוני עשן שלא הושלכו למגרש.

במקביל, בקבוצה עוסקים במצבו של הקשר, מתיאס נהואל, שמכיר את המאמן, ברק בכר, מתקופתו הקודמת במועדון. בין השניים נרשמה בעבר מתיחות בשל יכולתו של השחקן, אך עם שובו של בכר למועדון, ניסה המאמן לפתוח דף חדש עמו ואף אמר לשחקן: "אני פותח דף חדש איתך".

לדברי גורמים בחיפה, עד לאחרונה נהואל נראה טוב באימונים, אך בשבועות האחרונים הוא מתקשה להרשים ונראה חסר ביטחון. יש מי שמגדירים אותו במועדון כשחקן קט-רגל, ביטוי המרמז על כישרון טכני, אך חוסר תרומה למשחק הקבוצתי.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תערוך בשבוע הבא מחנה אימונים קצר במתחם האימונים בכפר גלים. במועדון מבינים כי לאחר תקופה זו, בכר כבר לא יוכל לטעון שהוא זקוק לזמן היכרות נוסף עם הקבוצה. הירוקים ינסו למצוא את האיזון, לבחון את השינויים הדרושים ולצאת לדרך חדשה לאחר הפגרה, כשהמטרה ברורה – לחזור לנצח ולשוב לצמרת.

למרות פתיחת הקדנציה השלישית של בכר במועדון בתוצאות מאכזבות, גורמים בחיפה מדגישים כי הפעם המאמן הגיע עם הרבה התלהבות, מחויבות ורצון גדול להצליח ולתקן את מה שדרוש תיקון.
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */