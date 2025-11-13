יום שני, 17.11.2025 שעה 14:26
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
64%886-94511אולימפיאקוס3
64%947-94811ברצלונה4
64%959-96911פנאתינייקוס5
64%876-95111ז'לגיריס6
55%942-96011מונאקו7
55%892-91411אולימפיה מילאנו8
55%870-87011פנרבחצ'ה9
55%978-99111ולנסיה10
45%895-86211באיירן מינכן11
45%977-98611פאריס12
45%907-92311ריאל מדריד13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
45%953-94911דובאי15
36%944-90611אנדולו אפס16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%943-85511ליון וילרבאן19
27%1031-98011מכבי ת"א20

מאילת ועד טבעת: הדרך המיוחדת של בראיינט

לא נבחר בדראפט, הגיע למדבר בארץ ולאט לאט טיפס עד זכייה ביורוליג ואפילו ב-NBA: בשקט שלו, כוכב הפועל הפך לאחד הטובים ביבשת. ב-21:00: פנרבחצ'ה

אלייז'ה בראיינט (הפועל ת
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

כשהסגל של הפועל תל אביב נסגר, רוב העיניים הלכו לווסיליה מיציץ’, וברור שבצדק, לא בכל יום מגיע לישראל אלוף אירופה ו-MVP של המפעל. ב-16 ביולי הסרבי חתם ומאותו הרגע הוא נהיה הפנים, אבל נכון ל-15 ביולי היו פנים אחרות, פרצוף אחר, שעד כה מוכיח שהוא אפילו לא פחות טוב, וקוראים לו אלייז’ה בראיינט.

האמריקאי הוא אירוע שאפשר להגדיר אותו לייט בלומר. הרי הקהל הישראלי מכיר אותו, ואם מישהו בארץ רואה רק ליגת ווינר סל והוא ראה את החתימה של בראיינט בהפועל, הוא לבטח אמר לעצמו “טוב, לא ביג דיל, שחקן נחמד”, אז לא. הגארד הוא לא מה שהיה פעם, לא בתקופה במכבי ובטח ובטח שלא בתקופה באילת.

הוא עשה דבר או שניים מאז, בקטנה. זכייה ביורוליג עם אנדולו ב-2022, זכייה בליגה הטורקית ב-2023 ומעל הכל, הוא זכה באליפות ה-NBA עם מילווקי ב-2021, אפילו שלא שיחק הרבה אצל הבאקס, ואפילו לא שנייה אחת באותה סדרת גמר נגד פיניקס, אבל טבעת היא טבעת והוא יכול ללבוש אותה בגאווה רבה.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

אז עד כמה בראיינט השתדרג? בשתי העונות במכבי ת”א ביורוליג הוא קלע 9.1 נקודות בממוצע והוסיף שני אסיסטים בממוצע למשחק. כנראה שהביקור ב-NBA עשה לו טוב, כי למשל בעונה האחרונה שלו באנדולו, העונה האחרונה במפעל, זה כבר היה 13.8 נק’ ו-3.1 אס’. הקפיצה לא עצרה גם בהפועל ת”א, כשאפשר לומר אפילו שהוא בתקופה הטובה ביותר בקריירה, בטח מספרית.

אלייז’ה עם לא פחות מ-14.3 נקודות בממוצע למשחק, 3.4 אסיסטים למשחק ו-5.8 ריבאונדים, כשהוא קולע מעל 37% לשלוש ומעל 61% לשתיים. המשחק האחרון נגד בסקוניה הייתה החותמת להכל, עם ערב מדהים של 24 נקודות, ארבעה אסיסטים, תשעה ריבאונדים ומדד מטורף של 38. אגב, הוא גם קלע 70% ל-2, 50% ל-3 ו-100% מהקו.

אלייזאלייז'ה בראיינט במדי מכבי ת"א (איציק בלניצקי)

בכללי, אפשר לומר שמיציץ’ עדיין השחקן הכי טוב בהפועל, אבל זה רק לפרקים, פיקים, ניצוצות של יכולת מדהימה. יציבות? את זה תמצאו אצל אלייז’ה, שכמעט בכל ערב מגיע ובענק. עשרה משחקים ביורוליג: 11 נק’, 15 נק’, 18 נק’, 16 נק’, 10 נק’, 6 נק’, 11 נק’, 7 נק’, 25 נק’, 24 נק’, במילה אחת? מדהים. אגב, הוא מוביל את הפועל במדד יעילות ומקום שביעית במפעל.

אבל מי הוא אלייז’ה בראיינט? הגארד יחגוג 31 באפריל הקרוב, כשהוא נולד בג’ורג’יה, והוא דווקא לא תמיד היה הכי גבוה, אלא גדל לא פחות מ-30 סנטימטרים בשנה אחד כשהיה בתיכון, ולמרות שהרשים במכללת בריגהאם יאנג, הוא לא הצליח להיבחר בדרפאט וניסה את מזלו באירופה, איפה? בעיר דרומית במדינה במזרח התיכון, אילת.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

באותה עונה בראיינט הרשים מאוד ואף הגיע עם אילת לחצי הגמר בפלייאוף כאן בישראל, שם הוא נכנע למכבי ת”א. היכולת שלו לא נעלמה מעיני הצהובים, ואלו החליטו להחתים אותו, לא לפני ששיחק עם מילווקי בליגת הקיץ. אצל הקבוצה מתל אביב הוא היה מצוין, ואפילו הוא היה חלק מהקבוצה הנהדרת של יאניס ספרופולוס, שהרשימה מאוד עד שהעונה נעצרה ביורוליג בעקבות פריצת מגפת הקורונה.

בכללי, בראיינט אדם מאוד צנוע, כזה שלא מסתנוור יותר מידי ובסך הכל חי די רגיל. הוא איש מאמין מאוד ואפילו רוחני, כשהוא מקפיד כמעט בכל יום לבצע מדיטציה. אגב, בראיינט מנהל עמוד יוטוב מוצלח מאוד בו הוא מתעד את חייו במהלך היום, ויש לו לא פחות מ-19.4 אלף מנויים.

