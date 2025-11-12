יום רביעי, 12.11.2025 שעה 21:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בית"ר ירושלים: חיזוק רק אם יגיעו שוברי שוויון

בקבוצה מחפשים קיצוני ו'גרזן' לאמצע, ויצרפו שחקנים רק אם יהיו משוכנעים שהם יעשו את ההבדל. 22,000 הבטיחו את מקומם בטדי מול נתניה, וגם: ירין לוי

|
ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)
ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)

בבית"ר ירושלים מעוניינים לחזק את הסגל במהלך חלון ההעברות של חודש ינואר, אך הדבר יקרה רק אם הקבוצה תמשיך במאבק בצמרת, ורק אם יימצאו שחקנים שיוגדרו כ"שוברי שוויון".

בקבוצה מחפשים שחקן כנף בעל איכויות התקפיות, בסגנון של יוג'ין אנסה מאשדוד, וכן קשר אחורי חזק, “גרזן”, שיחזק את מרכז המגרש. עם זאת, במועדון מדגישים כי לא יצורפו שחקנים בינוניים, אלא רק כאלה שיכולים להביא שינוי ממשי.

נכון לעכשיו יש בסגל שישה שחקנים זרים, כאשר ייתכן כי זר נוסף יצורף לקבוצת הנוער. במקרה שבו יוחלט לצרף שני זרים חדשים לקבוצה הבוגרת, אחד מהזרים הנוכחיים עשוי להשתחרר, ואולי אף יותר מאחד.

יוגיוג'ין אנסה בורח לעומר אצילי. בבירה מחפשים קיצוני בסגנון שלו (אורן בן חקון)

הקבוצה יצאה לחופשת פגרה וביום שני תצא למחנה אימונים באילת. לאור ההצלחה על כר הדשא, ההתגייסות של הקהל מרשימה. 22,000 אוהדים כבר הבטיחו את מקומם באצטדיון טדי למשחק מול מכבי נתניה לאחר הפגרה. עד כה נמכרו כ-7,000 כרטיסים מלבד המנויים, ולרשות אוהדי נתניה הוקצו כ-2,500 מקומות. המשמעות היא כי האצטדיון צפוי להיות מלא זמן רב לפני מועד המשחק.

בנוגע לירין לוי, חשוב להבהיר כי בית"ר ירושלים אינה יכולה למכור את השחקן באמצע העונה ללא אישורה של מכבי חיפה, המחזיקה בכרטיסו. לוי מושאל לקבוצה מהבירה, והירוקים מעוניינים לראות אותו חוזר אליהם לעונה אחת לפחות לפני שיאפשרו את מכירתו.

ירין לוי (עמרי שטיין)ירין לוי (עמרי שטיין)

כפי שפורסם ב-ONE, מספר קבוצות מליגת ה-MLS כבר עוקבות אחריו ומתעניינות בשירותיו, ביניהן ניו אינגלנד, קולומבוס ודאלאס, כאשר הדבר עשוי להגיע אל יעקב שחר נשיא מכבי חיפה, ובמקביל גם לברק אברמוב, בעלי בית"ר ירושלים, שיצטרך לתת אור ירוק למכירת השחקן באמצע העונה. 
 

