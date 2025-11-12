יום רביעי, 12.11.2025 שעה 20:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

צ'אבי: הורדתי את רף הדרישות ושילמנו על זה

מאמן בארסה לשעבר שיתף בריאיון גלוי לב את הסיבות לחוסר ההצלחה בעונה השנייה שלו במועדון הקטלוני: "הצלחתי לשמור על סטנדרטים גבוהים רק לשנה אחת"

|
צ'אבי הרננדס (IMAGO)
צ'אבי הרננדס (IMAGO)

מאמן ברצלונה לשעבר, צ’אבי הרננדס, ניתח בראיון גלוי לב את התקופה שלו על הקווים בקבוצה הקטלונית, והודה בטעויות ניהוליות ומנהיגותיות שביצע בעונתו השנייה, שבדיעבד עלו לו במשרה ולקבוצה בתארים.

“התחלתי את הקריירה שלי כמאמן בברצלונה עם ציפיות מאוד גבוהות מהשחקנים ומהמועדון”, סיפר צ’אבי, “זה היה אחרי תקופה שבה כמעט ולא היו דרישות כאלה. רציתי להחזיר את הרוח, את המשמעת, את הסטנדרטים שהפכו את בארסה למה שהיא”.

אלא שלדבריו, ההצלחה המהירה, זכייה באליפות הליגה הספרדית ובסופרקאפ, גרמה לו להרפות מעט. “הטעות שלי הייתה ששמרתי על הרמה הזו רק במשך שנה. אחרי שזכינו, הייתי צריך להיות זהיר יותר. פתאום מצאתי את עצמי מוריד את הדרישות והשחקנים הגיבו בהתאם. הם כבר לא הראו את אותה מחויבות, אותו כבוד, אותו מאמץ. הרף ירד בהדרגה, עד שבסוף העונה השנייה לא זכינו בשום דבר”.

צצ'אבי הרננדס "למדתי שאם אני משחרר כולם משחררים" (IMAGO)

קשר העבר הקטלוני, אחד הסמלים הגדולים בהיסטוריה של ברצלונה, מדגיש כי למד לקח חשוב מהחוויה: “הייתי חייב להיות יותר ביקורתי כלפי עצמי. הבנתי שכמאמן אתה זה שמכתיב את הטון, ואם אתה משחרר, כולם משחררים”.

דבריו של צ’אבי משקפים את המתח התמידי במועדון כמו ברצלונה בין הצורך בתוצאות מיידיות לבין שמירה על זהות, משמעת וערכים. עבור הקטלונים, ייתכן שהכנות הזו של צ’אבי היא חלק מתהליך ההתבגרות של מועדון שנמצא תמיד תחת זכוכית מגדלת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */