צ'אבי: הורדתי את רף הדרישות ושילמנו על זה

מאמן ברצלונה לשעבר, צ’אבי הרננדס, ניתח בראיון גלוי לב את התקופה שלו על הקווים בקבוצה הקטלונית, והודה בטעויות ניהוליות ומנהיגותיות שביצע בעונתו השנייה, שבדיעבד עלו לו במשרה ולקבוצה בתארים.

“התחלתי את הקריירה שלי כמאמן בברצלונה עם ציפיות מאוד גבוהות מהשחקנים ומהמועדון”, סיפר צ’אבי, “זה היה אחרי תקופה שבה כמעט ולא היו דרישות כאלה. רציתי להחזיר את הרוח, את המשמעת, את הסטנדרטים שהפכו את בארסה למה שהיא”.

אלא שלדבריו, ההצלחה המהירה, זכייה באליפות הליגה הספרדית ובסופרקאפ, גרמה לו להרפות מעט. “הטעות שלי הייתה ששמרתי על הרמה הזו רק במשך שנה. אחרי שזכינו, הייתי צריך להיות זהיר יותר. פתאום מצאתי את עצמי מוריד את הדרישות והשחקנים הגיבו בהתאם. הם כבר לא הראו את אותה מחויבות, אותו כבוד, אותו מאמץ. הרף ירד בהדרגה, עד שבסוף העונה השנייה לא זכינו בשום דבר”.

צ'אבי הרננדס "למדתי שאם אני משחרר כולם משחררים" (IMAGO)

קשר העבר הקטלוני, אחד הסמלים הגדולים בהיסטוריה של ברצלונה, מדגיש כי למד לקח חשוב מהחוויה: “הייתי חייב להיות יותר ביקורתי כלפי עצמי. הבנתי שכמאמן אתה זה שמכתיב את הטון, ואם אתה משחרר, כולם משחררים”.

דבריו של צ’אבי משקפים את המתח התמידי במועדון כמו ברצלונה בין הצורך בתוצאות מיידיות לבין שמירה על זהות, משמעת וערכים. עבור הקטלונים, ייתכן שהכנות הזו של צ’אבי היא חלק מתהליך ההתבגרות של מועדון שנמצא תמיד תחת זכוכית מגדלת.