יום שבת, 15.11.2025 שעה 14:32
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"מעבר אלברס לברצלונה - משימה בלתי אפשרית"

אתלטיקו מדריד מתכננת להגן על החלוץ הארגנטינאי, כשהגעתה של קרן אפולו משנה את כללי המשחק והמועדון שואף להתברג בצמרת הכדורגל העולמי. כל הפרטים

|
חוליאן אלברס (IMAGO)
חוליאן אלברס (IMAGO)

הכניסה של קרן ההשקעות האמריקאית “Apollo Sports Capital” לאתלטיקו מדריד עשויה לסמן נקודת מפנה, הן עבור הקבוצה והן עבור הליגה הספרדית כולה. הענקית הפיננסית מוול סטריט, שבסיסה בניו יורק, נחתה במדריד עם כוונה מוצהרת "לחזק את מעמדו של המועדון בצמרת הכדורגל". איך? באמצעות תוכנית פשוטה, אך יקרה: לפתוח את הארנק, להשקיע סכומי עתק בקיץ הקרוב, ולחסום כל ניסיון להוציא את הכוכבים הגדולים מהקבוצה.

בתקשורת הספרדית הסבירו כי "אפולו מנהלת נכסים בשווי 908 מיליארד אירו, זהו כמעט התוצר הלאומי של ספרד לשנה אחת" והוסיף כי "זו לא קרן רגילה, אלא אחד הכרישים הלבנים הגדולים בעולם". המשמעות: הזרמת כספים עצומה לצורך חיזוק הסגל והשגת קפיצה מקצועית אמיתית.

מתאו אלמאן, המנהל הספורטיבי החדש, קיבל משימה ברורה וגב כלכלי רחב לבצע אותה. לאחר מעט יותר מחודש בתפקיד, הוא הגיע למועדון בידיעה שהסכם עם אפולו הוא רק עניין של זמן, ושקיץ 2026 צפוי להיות סוער במיוחד. למרות שאתלטיקו כבר חוותה חלונות העברות אינטנסיביים בעבר, הפעם מדובר בהזדמנות יוצאת דופן. אחת המשימות המרכזיות שעל הפרק, עתידו של חוליאן אלברס.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

המטרה הראשונה: לשמור על חוליאן אלברס

החלוץ הארגנטינאי הוא הכוכב הבלתי מעורער של הקבוצה והמלך הבלתי רשמי של הווינריות, עם תשעה שערים ב-15 משחקים העונה. בתקופה האחרונה נפוצו שמועות רבות על עזיבתו האפשרית, אך כעת, עם הזרמת ההון מאפולו, המועדון נחוש לשמור עליו בכל מחיר. המטרה היא להעמיד סביבו קבוצה שתוכל להתחרות שווה בשווה בברצלונה ובריאל מדריד מדי עונה, ולהגיע רחוק בליגת האלופות.

אתלטיקו מתכננת לפתוח בשיחות לשדרוג חוזהו של אלברס ולהעניק לו העלאה משמעותית בשכר, כך שיישאר בלתי ניתן להשגה עבור כל מועדון אחר. כיום חוזהו תקף עד 2030, עם סעיף שחרור של מאות מיליוני אירו, אך כעת המועדון מתכוון להצהיר עליו כ"בלתי ניתן למכירה" באופן רשמי.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

בנוסף, הקבוצה מתכננת לחדש חוזים של שחקנים מרכזיים נוספים, כמו ג'וליאנו סימאונה, שצפוי לחתום עד 2030. במקביל, אתלטיקו תמשיך במדיניות הרכש האגרסיבית שלה ותצא לשוק כדי לחזק עמדות נוספות. בין השמות שכבר נקשרו למועדון נמצאים אלכס באאנה, דוד האנצ’קו, טיאגו אלמאדה, ג’וני קארדוסו, רובין לה נורמן ואלכסנדר סורלות’, כולם הצטרפו מאז הגיע אלברס לקבוצה בקיץ 2024 ממנצ’סטר סיטי. אז הובטח לו פרויקט מנצח, אך העונה הראשונה הסתיימה ללא תארים.

האתגר של סימאונה: לשמור על איזון

בעוד הכסף זורם והחלומות מתנפחים, דייגו סימאונה יודע שעליו להישאר ממוקד במטרה. אתלטיקו מדורגת כעת במקום הרביעי בליגה, במרחק שש נקודות מהמוליכה ריאל מדריד, והיא חייבת לשמור על ריכוז מלא במאבק על האליפות ובמקביל להבטיח עלייה לשמינית גמר ליגת האלופות. נכון לעכשיו, הקבוצה מדורגת במקום ה־17 בשלב הליגה של המפעל עם שש נקודות בארבעה משחקים. באתלטיקו מבינים שהדרך הטובה ביותר לשמור על חוליאן אלברס היא להוכיח לו שהפרויקט אכן מנצח.

