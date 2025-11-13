ניימאר שוב מעורר סערה: המצאה מחורבנת, שקר

נראה כי פרשת ניימאר הגיעה לכאורה לסיומה, אך רק לכאורה. אחרי הסערה הגדולה שפרצה בברזיל בעקבות התנהגותו והערותיו לאחר שהוחלף במשחק מול פלמנגו במסגרת הליגה הברזילאית, דווח כי שחקן סנטוס סגר את העניין עם הנוגעים בדבר. לפי פרסום ב־’Globoesporte’, ניימאר שוחח טלפונית עם מאמנו חואן פבלו וויבודה והודה כי הגזים בתגובתו לאחר התקרית במראקנה.

לפי הדיווחים, בשיחה עם המאמן טען ניימאר כי התנהגותו נבעה מתסכול גדול מהשיפוט של סאביו פריירה סמפאיו, שלדבריו היה חלש מאוד. הוא לא התנצל, אלא רק הסביר את מניעיו והביע נכונות "לעזור בדרך טובה יותר". בנוסף, אמר המאמן כי הוא מעריך את עבודתו של וויבודה ורואה שיפור משמעותי ביכולת הקבוצה מאז הצוות המקצועי החדש נכנס לתפקידו. בסנטוס טענו כי הנושא נסגר.

אך שעות ספורות לאחר פרסום הידיעה, ניימאר יצא לתקוף את הדיווחים. "עוד שקר שהמציא עיתונאי מחורבן", כתב בפוסט רשמי שהגיב לכתבה. ההתפרצות הזו הציתה מחדש את הסערה סביבו והוסיפה עוד שכבה לשבוע קשה במיוחד שעבר על הכוכב הברזילאי.

ניימאר (IMAGO)

לפי הדיווחים בברזיל, סנטוס מנסה להרגיע את הרוחות ולא להחריף את המצב. במועדון מבינים שהמאבק על ההישרדות בליגה הוא בעדיפות עליונה, הן מבחינת ההנהלה והן מצד השחקנים.

הנהלת הקבוצה קבעה שתי נקודות עיקריות: ראשית, התנהגות כזו מצד ניימאר לא יכולה להישנות, היא לא תורמת למאבק ההישרדות של הקבוצה, ושנית, השחקן חייב לשוב ולהציג את יכולתו הטכנית הגבוהה כדי להוביל את סנטוס להתאוששות בליגה הברזילאית. ימים מתוחים במועדון.